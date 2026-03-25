„Most tudtam meg, hogy van egy 14 éves fiam” - Lajos szeretné megtalálni sosem látott gyermekét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 07:30
Lajost váratlanul érte a hír, hogy lehet egy 14 éves fia, akiről még csak nem is volt tudomása. Másfél évvel ezelőtt beszélt egy rég nem látott szerelmével, aki közölte vele a nagy hírt: amikor jártak, terhes lett, de nem tartotta meg a babát, örökbe adta. A férfi most bármit megtenne azért, hogy megtalálja egyetlen gyermekét.
Elképesztő történetről számolt be a Borsnak, a Budapesten élő Lzsem Lajos. A férfi szerint 14 évvel ezelőtt született egy fia, akiről nem tudott, ugyanis a gyermek anyja az ő megkérdezése nélkül örökbe adta. Másfél évvel ezelőtt az asszony színt vallott, így most Lajos keresi a sosem látott fiát. Lapunkon keresztül üzent is neki. 

Örökbe adta fiát egy édesanya, most vallotta be az apának / Illusztráció: Freepik.com

Örökbe adta a fiát, 14 év után derült ki

 Körülbelül másfél évvel ezelőtt jutott a tudomásomra, hogy lehet egy 14 éves fiam

 – kezdte Lajos. Az történt, hogy beszélgettem egy rég nem látott hölgy ismerősömmel, akivel annak idején, Szolnokon, 2011-ben jártam. Amikor a gyerekekről kérdeztem, akkor említette, hogy született egy fia 2011 december 4-én, akit magára hagyott. Én azt gondolom, hogy ő nagy valószínűséggel az enyém. Nagyon megdöbbentem, ugyanis én nem tudtam erről. Elmondta azt is, hogy sajnos a fiút otthagyta a kórházban. Néha még bejárt hozzá szoptatni, de végül magára hagyta. Nálam nem is volt kérdés, hogy megtaláljam őt…

Lajos több úton is elindult, hogy kiderítse hol lehet a fia, de egyelőre nem jutott előrébb. 

Mióta tudomást szereztem róla, hogy én lehetek az apja, azóta próbálom megtalálni, de mindenhol falakba ütközök; bírósági panasznapon sem tudtak segíteni, gyámhivatalnál sem, szakjogászok nem akarnak a témában nyilatkozni, az intézmény, ahol a gyermek született, ott sem tudnak semmilyen formában információkkal szolgálni. A szolnoki gyámhivatal szerint ebben az esetben nagy eséllyel zárt örökbefogadás keretében zajlott a folyamat, ahol nem tudhat meg semmilyen infót még az édesanya sem.

Mivel a férfi komolyan gondolja, hogy szeretné megtalálni az egyetlen gyermekét, azért még egy magánnyomozót is felfogadott. 

Lajos lapunkon keresztül üzent a kisfiúnak / Illusztráció: Pexels

Próbáltam egy magánnyomozóval felvenni a kapcsolatot, aki az édesanya személyi adatai alapján megtudta, melyik orvosnál történt a szülés, de a gyermekről semmilyen adatot nem talált. Az édesanyáról annyit kell tudni, általában nem együttműködő a gyermek megtalálásában, nem szavahihető, börtönviselt. A legnyomasztóbb az egészben, hogy még a gyermek személyi adatait sem tudom megerősíteni, csak annyit tudok, hogy 2011. december 4. napján született, amit egy tanú, aki ugyanazon a napon szült, meg tud erősíteni. Anyja neve: M. V., az apja valószínűleg ismeretlenként szerepel.

Lajos még a DNS-minta vizsgálatába is belemenne, ha ezzel közelebb tudna jutni a fiához. 

Ha valamilyen úton-módon el tudnám azt érni, hogy összehasonlítsák a vélt gyermekem profilját az én DNS profilommal, végre megtudnám, tényleg van-e gyermekem.

A férfi lapunkon keresztül üzent is a fiának: 

Semmiképp sem szeretném az életedet felforgatni! Szeretném veled az apa-fiú kapcsolatot fenntartani úgy, hogy a nevelőszülői kapcsolataid nem sérülnek. Te vagy az egyetlen gyermekem, ha tudom, hogy terhes az édesanyád és el akar hagyni, én megtartottalak volna!

– zárta szavait Lajos.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
