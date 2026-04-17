Mi történt az utolsó éjszakán? Egyik pillanatról a másikra tűntek el a vendégek ebből a tóparti szállodából

Mintha csak tegnap zárták volna be; évekig elhagyatottan állt a tóparti szálloda. A vendégek sietősen távozhattak, mert még az ágyak is bevetve maradtak.
A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a méhész-család háza. Egy tóparti szállodában is járt.
A színes takarók gondosan összehajtva pihennek az ágyakon, mintha a vendégek bármelyik pillanatban visszatérhetnének. A régi fotelben por ül, a televízió némán mered a semmibe, az ablakokon beszűrődő fény pedig különös, nosztalgikus hangulatot teremt. A képeket látva rengeteg kérdés merülhet fel: ki és miért hagyta el ilyen hirtelen a helyet? Mi történt az utolsó éjszakán? A rejtélyre talán sosem derül fény.
Az épület hosszú évekig üresen állt, de információink szerint felújították és hostelként üzemel.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
