Mi történt az utolsó éjszakán? Egyik pillanatról a másikra tűntek el a vendégek ebből a tóparti szállodából

Mintha csak tegnap zárták volna be; évekig elhagyatottan állt a tóparti szálloda. A vendégek sietősen távozhattak, mert még az ágyak is bevetve maradtak.

Az elhagyatott, tóparti szálloda bárpultja Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a méhész-család háza. Egy tóparti szállodában is járt.



A színes takarók gondosan összehajtva pihennek az ágyakon, mintha a vendégek bármelyik pillanatban visszatérhetnének. A régi fotelben por ül, a televízió némán mered a semmibe, az ablakokon beszűrődő fény pedig különös, nosztalgikus hangulatot teremt. A képeket látva rengeteg kérdés merülhet fel: ki és miért hagyta el ilyen hirtelen a helyet? Mi történt az utolsó éjszakán? A rejtélyre talán sosem derül fény.

Az épület hosszú évekig üresen állt, de információink szerint felújították és hostelként üzemel.

