Titkos földalatti bunkert találtak Magyarországon: Mutatjuk, hogy mit rejt – Galéria!

Újabb titkos bunkert találtak Magyarországon. Egykor fontos szerepet tölthetett be, de mára elhagyatottá vált. A bunkerben minden helyet kapott, amire vészhelyzet esetén szükség lehet.
A Felfedező nevű híres urbexes több, mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy az elhagyatott balatoni diszkó. Most egy földalatti, titkos óvóhelyre bukkant.
Szürke vasajtón keresztül vezet az út a magyar bunkerbe, ahová valószínűleg hosszú évek óta nem tette be a lábát senki. Neoncső világítja meg az emeletes ágyakkal teli hálórészt; konferenciateremet is kialakítottak, de még telefonközpont is helyet kapott benne.
A hely, ahová a felsőbb vezetők menekülhettek volna veszély esetén. A rendszerváltás előtt minden megyében építettek vezetési pontokat, ahonnan koordinálhatták volna az adott régiót. A legtöbb már nincs aktív állományban
– árulta el A Felfedező.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
