Titkos földalatti bunkert találtak Magyarországon: Mutatjuk, hogy mit rejt – Galéria!

Újabb titkos bunkert találtak Magyarországon. Egykor fontos szerepet tölthetett be, de mára elhagyatottá vált. A bunkerben minden helyet kapott, amire vészhelyzet esetén szükség lehet.

A bunkerben emeletes ágyak is helyet kaptak / Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű híres urbexes több, mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy az elhagyatott balatoni diszkó. Most egy földalatti, titkos óvóhelyre bukkant.

Szürke vasajtón keresztül vezet az út a magyar bunkerbe, ahová valószínűleg hosszú évek óta nem tette be a lábát senki. Neoncső világítja meg az emeletes ágyakkal teli hálórészt; konferenciateremet is kialakítottak, de még telefonközpont is helyet kapott benne.

A hely, ahová a felsőbb vezetők menekülhettek volna veszély esetén. A rendszerváltás előtt minden megyében építettek vezetési pontokat, ahonnan koordinálhatták volna az adott régiót. A legtöbb már nincs aktív állományban

