Rácsos kiságy, poros cumisüvegek és Singer varrógép a sarokban – mindent hátrahagyva tűnt el otthonából a méhész és családja

Egy apró magyar faluban, a lombkoronák között bújik meg az a roskadozó kis ház, ahol valaha egy méhész élt a családjával. A kertet már benőtte a gaz, a kaptárok rég elnémultak, de a falak még mindig őrzik a nevetések és halk esti beszélgetések emlékét.

A méhész elhagyatott háza Fotó: A Felfedező, urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a régi film- és fotópapírgyár. Most egy méhész-család egykori otthonában járt.

Az egyik szobában rácsos kiságy áll, mellette poros cumisüvegek. Minden arra utal, hogy egy kisbaba is cseperedett itt, akit gondos kezek ringattak álomba. A konyhaasztalon egy üres sörösüveg maradt, mintha János csak egy percre lépett volna ki az udvarra. A sarokban ott pihen a régi Singer varrógép, amellyel talán ruhák készültek, függönyök születtek, és amelynek egyenletes kattogása betöltötte az esték csendjét. Kalap és cipő hever a szobában, mintha a gazdájuk bármelyik pillanatban visszatérhetne értük. Mégis, évek óta nem tette be ide senki a lábát. A por vastagon ül meg mindenen, az ablakokon beszűrődő fény pedig kegyetlenül világít rá a hiányra. Rejtély, mi történhetett a családdal, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk, hiszen mindent hátrahagytak.

