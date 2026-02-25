Rácsos kiságy, poros cumisüvegek és Singer varrógép a sarokban – mindent hátrahagyva tűnt el otthonából a méhész és családja

Egy apró magyar faluban, a lombkoronák között bújik meg az a roskadozó kis ház, ahol valaha egy méhész élt a családjával. A kertet már benőtte a gaz, a kaptárok rég elnémultak, de a falak még mindig őrzik a nevetések és halk esti beszélgetések emlékét.
A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a régi film- és fotópapírgyár. Most egy méhész-család egykori otthonában járt.
Az egyik szobában rácsos kiságy áll, mellette poros cumisüvegek. Minden arra utal, hogy egy kisbaba is cseperedett itt, akit gondos kezek ringattak álomba. A konyhaasztalon egy üres sörösüveg maradt, mintha János csak egy percre lépett volna ki az udvarra. A sarokban ott pihen a régi Singer varrógép, amellyel talán ruhák készültek, függönyök születtek, és amelynek egyenletes kattogása betöltötte az esték csendjét. Kalap és cipő hever a szobában, mintha a gazdájuk bármelyik pillanatban visszatérhetne értük. Mégis, évek óta nem tette be ide senki a lábát. A por vastagon ül meg mindenen, az ablakokon beszűrődő fény pedig kegyetlenül világít rá a hiányra. Rejtély, mi történhetett a családdal, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk, hiszen mindent hátrahagytak.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
