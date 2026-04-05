Rejtély a hegyek között: egy szigorúan bizalmas titkot őriz az elhagyatott téglagyár - Galéria

A hegyek ölelésében bújik meg egy 120 éves téglagyár, ami egykor fontos része volt az építőiparnak. A vörös téglából emelt, mára romossá vált épületek között magasra nőtt a gaz. Az épület falai régi titkokat őriznek.
A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a méhész-család háza. Most egy elhagyatott téglagyárban járt.
Az utolsó műszak után a dolgozók mindent hátrahagytak. A téglagyárban egy labor is üzemelt, hogy folyamatosan tudják ellenőrizni a téglák megfelelő összetételét. A helyiségben minden titkos üvegcse ottmaradt. Szanaszét hevernek az asztalokon, mintha a laborból csak egy percre léptek volna ki; de már sosem tértek vissza. A hatalmas csarnokban törmelék borítja a padlót, a tetőn beszűrődő fény tisztán megvilágítja a tégladarabokat.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
