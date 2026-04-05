Rejtély a hegyek között: egy szigorúan bizalmas titkot őriz az elhagyatott téglagyár - Galéria

A hegyek ölelésében bújik meg egy 120 éves téglagyár, ami egykor fontos része volt az építőiparnak. A vörös téglából emelt, mára romossá vált épületek között magasra nőtt a gaz. Az épület falai régi titkokat őriznek.

Törmelékek borítják a téglagyár nagycsarnokát Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a méhész-család háza. Most egy elhagyatott téglagyárban járt.

Az utolsó műszak után a dolgozók mindent hátrahagytak. A téglagyárban egy labor is üzemelt, hogy folyamatosan tudják ellenőrizni a téglák megfelelő összetételét. A helyiségben minden titkos üvegcse ottmaradt. Szanaszét hevernek az asztalokon, mintha a laborból csak egy percre léptek volna ki; de már sosem tértek vissza. A hatalmas csarnokban törmelék borítja a padlót, a tetőn beszűrődő fény tisztán megvilágítja a tégladarabokat.

