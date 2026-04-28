"Megbolondulnék a négy fal között" - a gyönyörű Zsú a bodoglári tanyavilágában kezdett új életet

Amikor a kiskunmajsai homokbuckák felett megmoccan a levegő és a hajnal első fényei megcsillannak a harmatos füvön, Zsú már úton van az állataihoz. A lábán a védjegyévé vált piros gumicsizma, az arcán pedig az a fajta természetes, belső szépség ragyog, amit csak a tiszta levegő és a szívvel végzett munka adhat az embernek. A Bodoglári TanyaFlow nem csupán egy gazdaság, hanem egy munka mellett felépített álom, ahol az állatok szeretete és a természet békéje minden fáradságot begyógyít.

Zsú számára a tanya nemcsak munka, hanem menedék is

Álmok a betonfalakon túl

Balog Zsuzsanna története az újrakezdésről mesél. Korábban a madárinfluenza miatt elveszítette szeretett kacsatelepét, de a lelkében élő gazdálkodót nem lehetett megtörni.

Megbolondulnék, ha a négy fal között, a betonban kellene élnem

– mondja mosolyogva. Ez a vágy hajtotta öt évvel ezelőtt, amikor megvásárolta a tanyáját, hogy a biztonsági szolgálatnál töltött, embert próbáló 24 órás műszakok után legyen hová hazatérnie – oda, ahol a lélek is megpihenhet.

Ami igazán különlegessé teszi a gyönyörű fiatal nőt, az az elhivatottsága

Ami igazán különlegessé teszi őt, az az elhivatottsága. Egyedül trágyáz, egyedül gondozza a veteményt, és bár a munka kemény, Zsú sugárzik tőle. Számára a gazdálkodás nem kényszer, hanem a szabadság legtisztább formája.

A munkahelyemről hazaérve alig fél óra múltán már kint vagyok a földeken, mert tudom, hogy az állataim és a növényeim várnak

- mondja a Borsnak.

A tanya, ahol az állatok tekintete a tükör

Zsú számára az állatok nem csupán jószágok, hanem társak a mindennapokban. Díszbaromfijai, a puha nyuszik, a póni és a barátságos birkák között őszinte otthonra lelt. Ezt a mély, szavak nélküli kötődést szeretné átadni azoknak a családoknak is, akik ellátogatnak hozzá.

Zsú egyedül viszi a tanya minden terhét, a tervei kifogyhatatlanok

Fotó: olvasói fotó

A tanya interaktív tanösvényén a gyerekek megtanulhatják, mit jelent valóban figyelni a természetre. Zsú türelemmel és szeretettel vezeti be őket a salátanevelő sátorba, ahol minden kicsi kiválaszthatja a saját palántáját.

Szeretném megtanítani nekik, mekkora öröm látni, ahogy valami megnő a kezük alatt

– meséli elhivatottan. A tanyáján a gyerekek nemcsak állatokat simogathatnak, hanem egy kicsit visszakaphatják azt az ősi nyugalmat, amit a modern világ zaja elnyomott.