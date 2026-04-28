"Megbolondulnék a négy fal között" - a gyönyörű Zsú a bodoglári tanyavilágában kezdett új életet

tanya
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 18:00
állatszeretetKiskunmajsa
Zsú egy 35 éves, gyönyörű gazdasszony. Piros gumicsizmájában, fáradhatatlanul gondozza állatait. A nő számára a tanya nemcsak munka, hanem menedék.

Amikor a kiskunmajsai homokbuckák felett megmoccan a levegő és a hajnal első fényei megcsillannak a harmatos füvön, Zsú már úton van az állataihoz. A lábán a védjegyévé vált piros gumicsizma, az arcán pedig az a fajta természetes, belső szépség ragyog, amit csak a tiszta levegő és a szívvel végzett munka adhat az embernek. A Bodoglári TanyaFlow nem csupán egy gazdaság, hanem egy munka mellett felépített álom, ahol az állatok szeretete és a természet békéje minden fáradságot begyógyít.

tanya
Zsú számára a tanya nemcsak munka, hanem menedék is
Fotó: olvasói fotó

Álmok a betonfalakon túl

Balog Zsuzsanna története az újrakezdésről mesél. Korábban a madárinfluenza miatt elveszítette szeretett kacsatelepét, de a lelkében élő gazdálkodót nem lehetett megtörni. 

Megbolondulnék, ha a négy fal között, a betonban kellene élnem

 – mondja mosolyogva. Ez a vágy hajtotta öt évvel ezelőtt, amikor megvásárolta a tanyáját, hogy a biztonsági szolgálatnál töltött, embert próbáló 24 órás műszakok után legyen hová hazatérnie – oda, ahol a lélek is megpihenhet.

tanya
Ami igazán különlegessé teszi a gyönyörű fiatal nőt, az az elhivatottsága
Fotó: olvasói fotó

Ami igazán különlegessé teszi őt, az az elhivatottsága. Egyedül trágyáz, egyedül gondozza a veteményt, és bár a munka kemény, Zsú sugárzik tőle. Számára a gazdálkodás nem kényszer, hanem a szabadság legtisztább formája. 

A munkahelyemről hazaérve alig fél óra múltán már kint vagyok a földeken, mert tudom, hogy az állataim és a növényeim várnak 

- mondja a Borsnak.

A tanya, ahol az állatok tekintete a tükör

Zsú számára az állatok nem csupán jószágok, hanem társak a mindennapokban. Díszbaromfijai, a puha nyuszik, a póni és a barátságos birkák között őszinte otthonra lelt. Ezt a mély, szavak nélküli kötődést szeretné átadni azoknak a családoknak is, akik ellátogatnak hozzá.

tanya
Zsú egyedül viszi a tanya minden terhét, a tervei kifogyhatatlanok
Fotó: olvasói fotó

A tanya interaktív tanösvényén a gyerekek megtanulhatják, mit jelent valóban figyelni a természetre. Zsú türelemmel és szeretettel vezeti be őket a salátanevelő sátorba, ahol minden kicsi kiválaszthatja a saját palántáját. 

Szeretném megtanítani nekik, mekkora öröm látni, ahogy valami megnő a kezük alatt

 – meséli elhivatottan. A tanyáján a gyerekek nemcsak állatokat simogathatnak, hanem egy kicsit visszakaphatják azt az ősi nyugalmat, amit a modern világ zaja elnyomott.

Palántáiért az ország minden szegletéből érkeznek

A gazdaság szíve a palántanevelés, ahol Zsú szakértelme és az élet tisztelete találkozik. Palántáiért az ország minden szegletéből érkeznek, mert tudják: itt nemcsak növényt, hanem egy darabka lelket is kapnak. Zsú minden vevőnek ad egy jó tanácsot, egy kedves szót, és azt a hitet, hogy a föld meghálálja a törődést.

Bár Zsú egyedül viszi a tanya minden terhét, a tervei kifogyhatatlanok. A régi halastó rendbetétele, közös játékok és az íjászat mind azt a célt szolgálják, hogy minél több ember arcára csaljon mosolyt. Ő a modern tanyasi nő megtestesítője: erős, független, gyönyörű, és mégis végtelenül alázatos mindahhoz az élethez, ami körülveszi.

Bodogláron, ahol a piros gumicsizma nyomot hagy a homokban, Zsú megmutatta: a legnagyobb boldogság a legegyszerűbb dolgokban rejlik. Egy csibe csipogásában, a palánták illatában és abban a békében, amit csak a természet adhat vissza nekünk.

Ha téged is érdekel Zsu tanyája, akkor ITT tudod vele felvenni a kapcsolatot! 

 

