Újra Budapesten Michele Morrone, a magyar rajongóknak is üzent: „Nagyon sajnálom, ha nem mindig tudom viszonozni”

Michele Morrone HELL Energy-s szerepvállalása miatt érkezett újfent Budapestre, ő ugyanis a márka egyik arca. A sármos színész nem először járt nálunk, most azonban csak egy egészen rövid látogatást tett.

Michele Morrone Budapesten: A színész a HELL 20. jubileumi ünnepségére érkezett újra Magyarországra (Fotó: HELL Energy Magyarország Kft.)

Michele Morrone a magyar nők szívét is megdobogtatja

A 365 nap című film sztárja ezúttal sem tudott úgy megérkezni hazánkba, hogy ne tömegek várják. A HELL huszadik születésnapja alkalmából április 24-én érkezett Magyarországra Michele Morrone, aki a budapesti Millenárison megrendezett jubileumi esemény kiemelt vendége volt. A TV2 Tények Plusz riporterének egy rövid interjúban elárulta, hogy milyen érzés, hogy ekkora népszerűségnek örvend nálunk is.

Fantasztikusak a rajongók, imádom őket. Zavarban vagyok minden alkalommal, mert azt hiszem, nem leszek képes viszonozni annyi szeretetet, amennyit tőlük kapok. Budapest az egyik kedvenc városom, itt mindig nagyon jól érzem magam.

Michele Morrone szereti megélni a pillanatot, de a jövője kapcsán is a filmvásznon képzeli el magát (Fotó: TV2)

Michele Morrone Instagram-oldala közel 16 millió követőt számlál, ennél azonban jóval többen kíváncsiak rá világszerte, akik a filmjeiből ismerik. Szerepeivel kapcsolatban azonban elárulta: a vásznon nem önmagát alakítja, karakterei egyáltalán nem hasonlítanak rá.

Próbálok kötődni mindegyik karakteremhez, akiket megformálok és nyilvánvalóan mindegyik hagy bennem valamilyen nyomot az életem hátralévő részére, de nem hiszem, hogy hasonlítanék bármelyikre is. Nagyon nehéz lenne önmagamat eljátszanom.

Michele Morrone bevallotta, hogy imádja Budapestet (Fotó: TV2)

S hogy milyen karakternek tartja magát?

Saját bevallása szerint kifejezetten bonyolultnak. „Állandóan pörög az agyam egész nap és már nem tudok meglepődni semmin, ami velem történik. Ez egyszerre furcsa és vicces is. Nagyon energikus ember vagyok, nem bírok fél percnél tovább nyugton maradni.” Michele Morrone filmekkel és dalokkal, illetve modellként reklámfilmekkel is foglalkozik, így nem túlzás azt állítani, hogy tényleg éjt nappallá téve dolgozik. Ugyanakkor nem gondolkodik a jövőn, mint mondja, szereti kiélvezi az élet adta lehetőségeket.

Itt lenni a jelenben egy fantasztikus ajándék. Nem igazán foglalkozom azzal, hogy hol leszek húsz év múlva, mert a jelenben élek, megélem a pillanatot. Remélem, hogy akkor is a zene és a filmipar határozza majd meg az életemet. Szeretnék annyit dolgozni, mint most, és az a tény, hogy nem tudom, mi lesz akkor, még érdekesebbé teszi az életemet.

Az olasz sármőr végül még a magyar rajongóinak is szeretettel üzent: