Szörnyű divatbaki, vagy lehet még divatos a gumicsizma? Íme a válasz

Régen a gumicsizma egyet jelentett a falusi udvarokban végzett munkával vagy a fesztiválok sártengerében való dagonyázással. Egy praktikus, de kifejezetten nem divatos darab volt, amit az ember inkább eldugott a szekrény mélyére, semmint mutogatott volna. Mára azonban változott a helyzet: a nagy divatházak új szintre emelték ezt a praktikus lábbelit. Már nemcsak esőkabáttal kombináljuk, és nemcsak akkor rántjuk elő a szekrény mélyéről, ha nincs más választásunk.
Nem mindegy, milyen őszi cipőt választasz, ahogy az sem milyen gumicsizmát.
1. Farmerrel
A skinny vagy egyenes szárú farmer tökéletes választás, mert szépen belecsúsztatható a csizmába. Egy széles szárú nadrággal kombinálva viszont könnyen slampos hatást kelt.
2. Szoknyával, ruhával
A midi vagy miniszoknyák különösen jól mutatnak a térdig érő gumicsizmával. Ez kissé „brit vidéki” hangulatot ad a szettnek, ami nagyon trendi most.
Egy hosszabb, kissé kilógó térdzokni tökéletes részlete lehet egy divatos gumicsizmás szettnek.
3. Blézerrel
Talán elsőre furcsán hangzik, de egy oversize blézer, egy farmer és egy gumicsizma hármasa kifejezetten stílusos most. Ha egy elegáns táskát is a válladra dobsz, garantált a divatblogger-hatás.
4. Rétegezéssel
Vastag pulóver, hosszú kabát és egy letisztult gumicsizma – ennél kényelmesebb és divatosabb őszi outfitet keresve sem találhatsz 2025-ben.
Ha gumicsizmát viselsz, a különböző kiegészítők sokat dobhatnak a megjelenéseden. Egy stílusos esernyő, egy szép táska, vagy egy színben a szetthez passzoló zokni egyszerűen, de meglepően feldobja az összhatást.
Ne félj kísérletezni: a gumicsizma idén nem a visszafogottság vagy az egyszerű praktikum záloga, hanem az egyedi stílusé.
A válasz attól függ, hogyan hordod. Ha maradsz a klasszikus, slampos fazonoknál, akkor sajnos könnyen divatbakikba szaladhatsz. Ha viszont okosan választasz színt, fazont, és jól is kombinálod más ruhadarabokkal, a gumicsizma a ruhatárad egyik legmenőbb darabja lehet idén ősszel. Mi imádjuk, hogy újra divatba jött! Védi a lábat az esőtől, sártól, latyaktól, ráadásul sok márka újrahasznosított anyagokból készíti, így fenntartható. A gumicsizma tehát nemcsak trendi, hanem tudatos választás is.
Így viseld stílusosan a gumicsizmát:
