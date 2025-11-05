Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Fiatal nő fekete gumicsizmában

Szörnyű divatbaki, vagy lehet még divatos a gumicsizma? Íme a válasz

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 17:20
Előfordult már, hogy tanácstalanul álltál a szekrény előtt egy esős reggelen, mert nem tudtad, milyen lábbelit válassz? A gumicsizma lehet a megoldás, de csak ha tudod, hogyan hordd azt.
Régen a gumicsizma egyet jelentett a falusi udvarokban végzett munkával vagy a fesztiválok sártengerében való dagonyázással. Egy praktikus, de kifejezetten nem divatos darab volt, amit az ember inkább eldugott a szekrény mélyére, semmint mutogatott volna. Mára azonban változott a helyzet: a nagy divatházak új szintre emelték ezt a praktikus lábbelit. Már nemcsak esőkabáttal kombináljuk, és nemcsak akkor rántjuk elő a szekrény mélyéről, ha nincs más választásunk. 

piros gumicsizma, eső, divat, stílus, utca, séta
Lehet újra divatos a gumicsizma?
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Mi az, ami már biztosan nem divat? 

Nem mindegy, milyen őszi cipőt választasz, ahogy az sem milyen gumicsizmát.

  • A klasszikus, fényes fekete, formátlan, túl bő szárral ellátott modellek továbbra sem nyerők.
  • A túl rikító színek, vagy a csillogó, műanyag hatású verziók is inkább viccesek, mint trendik. 
  • A túl rövid szárú gumicsizma pedig könnyen összenyomja a lábat, ami nem túl előnyös. Ha mégis egy rövidebb darabot választanál, még jobban figyelned kell a kialakításra.

Milyen a 2025-ös gumicsizma-trend? 

  • Idén a letisztult stílus, a pasztell árnyalatok és a bokacsizma-szerű gumicsizmák hódítanak. A nude, bézs, krém vagy olívazöld árnyalat szinte bármilyen szettel jól mutat.
  • A minimalista, de jól kidolgozott formák különösen divatosak lesznek idén, ha láthatóan jó minőségű anyagból készülnek.  
  • A matt felületű modellek megjelenése pedig azért előnyös, mert sokkal elegánsabb, mint a fényes, így akár munkába is bátran felveheted.

Így hordd stílusosan a gumicsizmát

1. Farmerrel
A skinny vagy egyenes szárú farmer tökéletes választás, mert szépen belecsúsztatható a csizmába. Egy széles szárú nadrággal kombinálva viszont könnyen slampos hatást kelt. 

2. Szoknyával, ruhával
A midi vagy miniszoknyák különösen jól mutatnak a térdig érő gumicsizmával. Ez kissé „brit vidéki” hangulatot ad a szettnek, ami nagyon trendi most.  

Egy hosszabb, kissé kilógó térdzokni tökéletes részlete lehet egy divatos gumicsizmás szettnek. 

3. Blézerrel
Talán elsőre furcsán hangzik, de egy oversize blézer, egy farmer és egy gumicsizma hármasa kifejezetten stílusos most. Ha egy elegáns táskát is a válladra dobsz, garantált a divatblogger-hatás. 

4. Rétegezéssel
Vastag pulóver, hosszú kabát és egy letisztult gumicsizma – ennél kényelmesebb és divatosabb őszi outfitet keresve sem találhatsz 2025-ben.

Bors-tipp: gondolj a kiegészítőkre! 

Ha gumicsizmát viselsz, a különböző kiegészítők sokat dobhatnak a megjelenéseden. Egy stílusos esernyő, egy szép táska, vagy egy színben a szetthez passzoló zokni egyszerűen, de meglepően feldobja az összhatást.  

Ne félj kísérletezni: a gumicsizma idén nem a visszafogottság vagy az egyszerű praktikum záloga, hanem az egyedi stílusé. 

Ciki vagy divatos? 

A válasz attól függ, hogyan hordod. Ha maradsz a klasszikus, slampos fazonoknál, akkor sajnos könnyen divatbakikba szaladhatsz. Ha viszont okosan választasz színt, fazont, és jól is kombinálod más ruhadarabokkal, a gumicsizma a ruhatárad egyik legmenőbb darabja lehet idén ősszel. Mi imádjuk, hogy újra divatba jött! Védi a lábat az esőtől, sártól, latyaktól, ráadásul sok márka újrahasznosított anyagokból készíti, így fenntartható. A gumicsizma tehát nemcsak trendi, hanem tudatos választás is.

Így viseld stílusosan a gumicsizmát:

@fashioncollages How to wear rubber/rain boots and still look stylish this fall 🌧️#inspomoodboard #rainboots #rubberbootseveryday #rubberbootsfashion #howtostylerubberboots #fyp #fall2024styling #autumnfashion #rainbootsoutfit #foryou ♬ sonido original - 𝕱𝖊𝖗𝖈𝖍𝖎𝖘 𝕸𝖊𝖏í𝖆

