Szörnyű divatbaki, vagy lehet még divatos a gumicsizma? Íme a válasz

Régen a gumicsizma egyet jelentett a falusi udvarokban végzett munkával vagy a fesztiválok sártengerében való dagonyázással. Egy praktikus, de kifejezetten nem divatos darab volt, amit az ember inkább eldugott a szekrény mélyére, semmint mutogatott volna. Mára azonban változott a helyzet: a nagy divatházak új szintre emelték ezt a praktikus lábbelit. Már nemcsak esőkabáttal kombináljuk, és nemcsak akkor rántjuk elő a szekrény mélyéről, ha nincs más választásunk.

Lehet újra divatos a gumicsizma?

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mi az, ami már biztosan nem divat?

Nem mindegy, milyen őszi cipőt választasz, ahogy az sem milyen gumicsizmát.

A klasszikus, fényes fekete, formátlan, túl bő szárral ellátott modellek továbbra sem nyerők.

A túl rikító színek, vagy a csillogó, műanyag hatású verziók is inkább viccesek, mint trendik.

A túl rövid szárú gumicsizma pedig könnyen összenyomja a lábat, ami nem túl előnyös. Ha mégis egy rövidebb darabot választanál, még jobban figyelned kell a kialakításra.

Milyen a 2025-ös gumicsizma-trend?

Idén a letisztult stílus, a pasztell árnyalatok és a bokacsizma-szerű gumicsizmák hódítanak. A nude, bézs, krém vagy olívazöld árnyalat szinte bármilyen szettel jól mutat.

A minimalista, de jól kidolgozott formák különösen divatosak lesznek idén, ha láthatóan jó minőségű anyagból készülnek.

A matt felületű modellek megjelenése pedig azért előnyös, mert sokkal elegánsabb, mint a fényes, így akár munkába is bátran felveheted.

Így hordd stílusosan a gumicsizmát

1. Farmerrel

A skinny vagy egyenes szárú farmer tökéletes választás, mert szépen belecsúsztatható a csizmába. Egy széles szárú nadrággal kombinálva viszont könnyen slampos hatást kelt.

2. Szoknyával, ruhával

A midi vagy miniszoknyák különösen jól mutatnak a térdig érő gumicsizmával. Ez kissé „brit vidéki” hangulatot ad a szettnek, ami nagyon trendi most.

Egy hosszabb, kissé kilógó térdzokni tökéletes részlete lehet egy divatos gumicsizmás szettnek.

3. Blézerrel

Talán elsőre furcsán hangzik, de egy oversize blézer, egy farmer és egy gumicsizma hármasa kifejezetten stílusos most. Ha egy elegáns táskát is a válladra dobsz, garantált a divatblogger-hatás.