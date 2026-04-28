Vigyázz! Ez a kémprogram Androidos frissítésként viselkedik

Egy új kémszoftver ráveheti az Android felhasználókat, hogy önkéntelenül kiadják a WhatsApp fiókjuk adatait. A kutatók által Morpheusnak nevezett kémprogram egy szoftverfrissítésnek mutatja magát, ha pedig letöltjük, korlátlan hozzáférést adhatunk a csalóknak.
Az olasz digitális jogvédő szervezet, az Osservatorio Nessuno egy új kémprogramot azonosított, amivel magasfokú hozzáférést csalhatnak ki az Android felhasználóktól, továbbá a WhatsApp fiókjukat is megszerezhetik. Egy úgynevezett biometrikus hamisításos módszerrel hamis vagy manipulált adatokat (ujjlenyomat, arcfelismerés) használ fel a biztonsági rendszerünk megtévesztésére.
Hogyan ismerhetjük fel? A felhasználók nem a Google Play-en keresztül, hanem egy hivatalos alkalmazásboltokon kívüli Android Package Kit (Android csomagfálj) telepítésével kerülhetnek veszélybe. A célszemély SMS-t kap, ami valamilyen fontosnak tűnő frissítést emleget, továbbá egy linket is tartalmaz.
Fontos: az SMS-ben kapott linkekre soha nem szabad rákattintani!
Ha ugyanis rákattintunk és letöltjük, a hozzáférési beállításokon át a Morpheus automatikusan léptet a menüsorban, hogy további hozzáféréseket adjon magának, képes olvasni a képen megjelenő tartalmakat. A telepítéshez a Morpheus megjelenít egy hamis rendszerfrissítési képernyőt, ami után újraindíttatja az eszközt. Az újraindítás után egy hamisított WhatsApp felületre belépve biometrikus hitelesítésre (arc, ujjlenyomat) szólítja fel a felhasználót. Így tud egy másik, számunkra ismeretlen eszközt a fiókunkhoz kapcsolni, az ismeretlen felhasználó pedig a kontaktjainkhoz is hozzáférhet.
Így jut el végül az adminisztrátori szintig, onnantól kezdve pedig teljesen átláthatóvá válik az eszközünk. A Morpheus képes rá, hogy a felhasználó ne vegyen tudomást arról, hogy megfigyelik, vagy lehallgatják őt.
A Morpheust a több mint 30 éves olasz IPS vállalattal hozták összefüggésbe a szakértők. Ez a vállalat rendelkezik a bűnüldöző és hírszerző ügynökségek lehallgatási technológiájával.
