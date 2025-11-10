Molnár István és a Libás tanya: gyerekként saját birtokról álmodott: „Mindennap eszem libát”

A békés megyei Libás tanya Tarhoson idilli élményt kínál a több órás utazás után. Marci, a jámbor komondor kedvesen bújik a kezeim közé, miközben beleszippantok a friss, vidéki levegőbe. Mielőtt vendéglátónk körbe vezet a saját maga által megálmodott falusi portáján, mennyei finomságokkal kínál minket: libazsíros kenyér libatepertővel, hagymával, rántott libamáj…

A Libás tanya látogatói számtalan libából készült ínyencséget kóstolhatnak.

Molnár István és a Libás tanya - „Nagyjából 4 ezer libát tartottam”

Molnár Istvánt mindenki ismeri a környéken, sőt sokan azon túl is, hiszen az ország minden pontjáról járnak ide csoportok, többször szerepelt gasztronómiai tévéműsorokban, pár éve pedig egy reality-ben is bemutatkozott. Feleséget azóta sem talált, ennek ellenére örömben telnek a mindennapjai, hiszen rengeteg barátja, jó ismerőse van és imádja, amit csinál a Libás tanyán.

– Tősgyökeres tarhosi vagyok – meséli. – Tanyán nőttem fel, gyerekként magamba szívtam a mezőgazdaságot. A szüleim szarvasmarhát, disznót tartottak. Kereskedőnek tanultam, egy időre elnyelt a város, bár már akkor sem tetszett, mert túl zsúfolt volt. Az anyai nagyszüleim itt laktak szemben, rendszeresen látogattam őket. Gyakran nézegettem ezt a tanyát, mindig olyan rendben volt, fel volt seperve, tartottak itt jószágokat, volt gyümölcsös. Gyerekként arról álmodoztam, hogy de jó, lenne, ha az enyém lehetne. Az élet úgy hozta, hogy néhány évtizeddel később, 36 éve sikerült megvásárolnom. Bérnevelésben tartottam itt libákat. Először nem nagy mennyiséggel, ezerrel kezdtem, aztán ahogy nőtt az ól és több takarmányt tudtam beszerezni, úgy nőtt a létszám is négyezerpárszáz darabig. Harminc évig tartott ez az időszakom. Naposként érkeztek a kislibák, 36 fokos talajhőmérsékletet kellett nekik biztosítani, majd naponta egy fokot lehetett csökkenteni a hőmérsékleten. Semmilyen műszerezettség nincs az ólban, kéthetes korukig szinte állandóan köztük voltam. Ha én jól éreztem magam, akkor a liba is jól érezte magát. Ha azt láttam, hogy összebújnak, akkor gyorsan tenni kellett a kályhára.

Tasmániából is jönnek vendégek a Libás Tanyára

Annak idején csak egy kis házikó, istálló, góré, disznóól volt a tanyán. Mára több vendégház, színpad, sőt, lakodalmas pajta is épült a Libás tanyán.