Gyászol a magyar sportvilág, legendás alakja távozott

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 19:05
Hosszú betegség után távozott a magyar vívás nagy alakja. Szlovenszky István 78 éves volt.

A Magyar Vívó Szövetség hétfőn a hivatalos oldalán jelentette be a megrázó hírt: életének 78.évében elhunyt Szlovenszky István, a magyar tőrvívás ikonikus alakja.

Fotó: Pexels

Elment a tőrvívás mestere Szlovenszky István

Szlovenszky István a magyar tőrvívás egyik edzője, a Vasas „örökös tagja” és a portugál tőr legjobb eredményét elérő mestere volt.

Korosztályos válogatottak sorát nevelte, elképesztő szorgalommal, szeretettel, angyali nyugalommal és jókedvvel, derűvel - olvasható a szövetség búcsújában. 

Mint szinte minden komoly magyar vívómester, Szlovenszky István is külföldre szerződött. Magyarország után Portugáliában oktatta a sportágat. 

A 2000-es Európa-bajnokságon a férfi tőrcsapatversenyen Portugália-Ausztria döntőt rendeztek, amikor az egyik kispadon Szlovenszky István, a másikon testvére, Szlovenszky Lajos ült, erre pedig az egész világ felfigyelt.

Hazatérését követően 2012-ben ő lett a férfi tőrválogatott vezetőedzője. A Vasasnál is újra tevékenykedett, azonban idővel megszűnt a tőrszakosztály, ezért Pasaréten folytatta tovább az oktatást, valamint a Testnevelési Egyetemen dolgozott a mesterképzésben - számolt be róla a Tények.

Mostanság már ritkán láttuk őt, mindig őszinte és fanyar humora hiányzott is a pástok mellől. Betegségéről hallottunk, a szomorú hírt hétfő este tudatta a család. Őszinte részvétünk, a magyar vívósport sosem feledi Szlovenszky Istvánt! 

- zárul a közlemény.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
