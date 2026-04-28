Gyászol a magyar sportvilág, legendás alakja távozott

A Magyar Vívó Szövetség hétfőn a hivatalos oldalán jelentette be a megrázó hírt: életének 78.évében elhunyt Szlovenszky István, a magyar tőrvívás ikonikus alakja.

Elment a tőrvívás mestere Szlovenszky István

Szlovenszky István a magyar tőrvívás egyik edzője, a Vasas „örökös tagja” és a portugál tőr legjobb eredményét elérő mestere volt.

Korosztályos válogatottak sorát nevelte, elképesztő szorgalommal, szeretettel, angyali nyugalommal és jókedvvel, derűvel - olvasható a szövetség búcsújában.

Mint szinte minden komoly magyar vívómester, Szlovenszky István is külföldre szerződött. Magyarország után Portugáliában oktatta a sportágat.

A 2000-es Európa-bajnokságon a férfi tőrcsapatversenyen Portugália-Ausztria döntőt rendeztek, amikor az egyik kispadon Szlovenszky István, a másikon testvére, Szlovenszky Lajos ült, erre pedig az egész világ felfigyelt.

Hazatérését követően 2012-ben ő lett a férfi tőrválogatott vezetőedzője. A Vasasnál is újra tevékenykedett, azonban idővel megszűnt a tőrszakosztály, ezért Pasaréten folytatta tovább az oktatást, valamint a Testnevelési Egyetemen dolgozott a mesterképzésben - számolt be róla a Tények.

Mostanság már ritkán láttuk őt, mindig őszinte és fanyar humora hiányzott is a pástok mellől. Betegségéről hallottunk, a szomorú hírt hétfő este tudatta a család. Őszinte részvétünk, a magyar vívósport sosem feledi Szlovenszky Istvánt!

- zárul a közlemény.