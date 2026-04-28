Mini tornádót észleltek hazánkban - videón a döbbenetes jelenség

Látványos meteorológiai jelenséget lehetett megfigyelni Csongrád-Csanád vármegyében. Egy porördög jelent meg Kistelek közelében, amely alaposan megijesztette az arra járókat. A sokak által „mini tornádónak” nevezett forgó légörvényről videó felvételt is készítettek.

Mini tornádó csapott le Kistelek közelében

A porördög, meteorológiai nevén tölcsérszerű légörvény, jellemzően derült, meleg nyári napokon észlelhető. Kialakulása akkor válik lehetővé, ha a napsütés erősen felmelegíti a talajt, az ott lévő levegő pedig így könnyebbé válik és gyorsan felszáll.

Az ilyenkor kialakult alacsony nyomású területen minden irányból levegő áramlik, amely örvényló mozgásba kezd, így jön létre a forgó „tölcsér”. A porördögök haladási sebessége akár a 100 kilométer/órát is elérhetik, azonban rövid ideig, gyakran csak néhány másodpercig vagy percig tartanak, és sokszor szinte csak egy helyben állnak. Méretük változó, átmérőjük akár több méteres is lehet, magasságuk pedig néhány métertől akár egy kilométerig is terjedhet. A hazai porördögök általában nem jelentenek veszélyt.

A látványos, forgó légörvényt videó is megörökítette, amely gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon. Bár a jelenség Magyarországon nem számít teljesen ritkának, időszakos megjelenése miatt minden alkalommal komoly figyelmet kap - számolt be róla a Délmagyar.