„Akármit is gondolnak az emberek, megvan!” – T. Danny elárulta, mi rejtőzik valójában a maszk alatt

Amikor T. Danny (Telegdy Dániel) megjelenik a nyilvánosság előtt, az emberek tekintete azonnal a különös maszkra szegeződik. Míg a rajongók egy része titokzatos imázsnak vélte, a valóság ennél sokkal sötétebb. A fiatal rapper a közelmúltban őszinte dokumentumfilmet és interjúsorozatot adott, melyben lerántotta a leplet az elmúlt két év önpusztításáról.

T. Danny plasztikai sebészeti műtétje még várat magára, de reméli még idén túlesik rajta

T. Danny maszkjához hozzá lehet szokni?

„Én azt vettem észre, hogy most már kezdik megszokni az emberek, de nyilvánvalóan azért elég sok helyen furcsán néznek rám elsőre, mert nem nagyon tudják, hogy valami maszkos báb jött-e, vagy én tévedtem-e be” – mesélte Dani a kezdeti reakciókról. Bár mára a maszk szinte hozzánőtt, az őszinte beismerés szerint ez egyfajta pajzs is:

De nyilván azért most már ez így valamennyire hozzám nőtt, úgyhogy én is kénytelen voltam hozzászokni, meg kicsit az emberek is.

A maszk hordásának oka prózai és egyben elrettentő: a kábítószer-használat, azon belül is a kokainfüggőség miatt a rapper orra fizikailag károsodott. „Ott van még a porc, csak kicsit beljebb esett az orrom, igazából ennyi történt” – magyarázta, eloszlatva a pletykákat, miszerint az orra teljesen „eltűnt” volna. Amikor azonban a maszk lekerül, a látvány szembetűnő:

Igen, be van esve. De ott van! Akármit is gondolnak az emberek, megvan!

T. Danny orra megmaradt a porc egy része rongálodott (Fotó: Instagram)

Ez a vége, ha az ember csak megy az orra után

Ez az állapot azonban nem végleges. Danny elárulta, hogy bár titokban tartja a részleteket, hamarosan orvosi beavatkozásra kerül sor.

Erről még nyilván sokat nem akarok mondani, meg... nem is tudok. Ezt... még megtartom egy kicsit magamnak. Igen, lesz... lesz majd műtét, és bízunk benne, hogy a lehető legjobb lesz az eredmény. Addig pedig ugyanúgy nyomjuk a fellépéseket és jön a turné.

– mondta bizakodva, hozzátéve, hogy a maszk reményei szerint még idén lekerülhet.

A beavatkozással kapcsolatban elmondta, hogy bár plasztikai helyreállításról van szó, ő ezt próbálja reálisan kezelni:

Részben rutinmunka, annyira nem vészes dologról beszélünk.

T. Danny kábítószeres múltját felvállalja

Amikor azonban a műsorvezető rákérdezett, hogy a sérülés valóban kizárólag a kokainfogyasztás következménye-e, a rapper nem köntörfalazott:

Ez az én hibáim következménye, azt mondhatjuk, igen.

A beszélgetés során felmerült, hogy akár egy bokszbalesettel is magyarázhatná a történteket, de Danny szerint a teljes őszinteség után ez már hiteltelen lenne: „Ezek után már nehéz lenne ráfogni egy bepancsolt ütésre, de tény, hogy az is egy opció lehetett volna.”