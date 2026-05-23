Ordító jelek az első randin: ha ezeket tapasztalod, nyert ügyed van

Simon Ferenc testbeszéd-szakértő szerint az első randin inkább sétáljunk, mert úgy megfigyelhetjük a „legőszintébb” testrészét a másiknak.

Tuti randizási tippeket osztott meg arról, hogyan jöhetsz rá, hogy a csáberőd elvarázsolta a másikat.

Kiemelte: sose indulj ki egyetlen jelből.

Ha már az összes randizási módszered balul sült el, akkor se add fel! Az igazi megtalálása közben ugyan vannak vakvágányok, de bizonyos jelekből már az első randin rájöhetsz, hogy a csáberőd bevált-e, és lehet-e folytatása az ismerkedésnek vagy sem. Hogy mindezt miből szűrheted le, azt Simon Ferenc testbeszéd-szakértő árulta el lapunknak.

Első randin a legjobb, ha sétálunk. Illusztráció: Viktoria Szabo / Shutterstock

Így olvass a testbeszédből az első randin

Ferenc szerint a testbeszéd egy csalhatatlan iránytű, amely megmutatja, hogy egy randi során nyert ügyed van-e, vagy a kiszemelted menekülni készül. Ahhoz azonban, hogy ezt leolvashasd a másikról, fontos, hogy olyan programot válassz a találkához, amely során nem ültök asztalhoz. Ha tehát szeretnél folytatást, elsőre ne étterembe menj a választottaddal. A legjobb, ha sétálni mentek – ennek komoly pszichológiai okai vannak.

Egy egyszerű séta alkalmával megszűnik az a fajta kényszer, hogy a másik szemébe kell nézni, így jobban meg lehet figyelni a legőszintébb testrészt, a másik lábfejét

– hívta fel a figyelmet a szakértő, hozzátéve, mi mindent érdemes megfigyelni nemcsak a lábfejen, hanem a törzsön és az arcon is, illetve hogy milyen témákat érdemes kerülnünk, ha sikeres randevút szeretnénk.

A lábfej iránya: Ferenc szerint ha megálltok, és a partner lábfeje egyenesen feléd néz, biztos szeretne folytatást. Ellenben ha a lábfejeit kifelé fordítja, az menekülési vágyat sugároz és diszkomfortot jelez.

A törzs pozíciója: amikor leültök egy padra, a törzs iránya meghatározza a nyitottságot. A feléd forduló felsőtest egyértelmű pozitív jelzés számodra.

A túlzott őszinteség: ezt mindig kerüld el! A másikra ne zúdítsd rá az egész életed, a családi drámáid vagy az exeddel kapcsolatos történeteket. Ez rossz irányba tereli a randit.

A legapróbb, legőszintébb jelzés: az apró, visszafolytott mosolyok mindig jót sugallnak. Figyeld a randipartnered ajkának gödröcskéit, ha ugyanis mosolyra húzódna a szája, de helyette inkább komoly arcot vág, az tudatos távolságtartás és a vadászösztön fenntartásának jele.