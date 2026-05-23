Ordító jelek az első randin: ha ezeket tapasztalod, nyert ügyed van

Ha már az összes randizási módszered balul sült el, akkor se add fel! Az igazi megtalálása közben ugyan vannak vakvágányok, de bizonyos jelekből már az első randin rájöhetsz, hogy a csáberőd bevált-e, és lehet-e folytatása az ismerkedésnek vagy sem. Hogy mindezt miből szűrheted le, azt Simon Ferenc testbeszéd-szakértő árulta el lapunknak.
Ferenc szerint a testbeszéd egy csalhatatlan iránytű, amely megmutatja, hogy egy randi során nyert ügyed van-e, vagy a kiszemelted menekülni készül. Ahhoz azonban, hogy ezt leolvashasd a másikról, fontos, hogy olyan programot válassz a találkához, amely során nem ültök asztalhoz. Ha tehát szeretnél folytatást, elsőre ne étterembe menj a választottaddal. A legjobb, ha sétálni mentek – ennek komoly pszichológiai okai vannak.
Egy egyszerű séta alkalmával megszűnik az a fajta kényszer, hogy a másik szemébe kell nézni, így jobban meg lehet figyelni a legőszintébb testrészt, a másik lábfejét
– hívta fel a figyelmet a szakértő, hozzátéve, mi mindent érdemes megfigyelni nemcsak a lábfejen, hanem a törzsön és az arcon is, illetve hogy milyen témákat érdemes kerülnünk, ha sikeres randevút szeretnénk.
A lábfej iránya: Ferenc szerint ha megálltok, és a partner lábfeje egyenesen feléd néz, biztos szeretne folytatást. Ellenben ha a lábfejeit kifelé fordítja, az menekülési vágyat sugároz és diszkomfortot jelez.
A törzs pozíciója: amikor leültök egy padra, a törzs iránya meghatározza a nyitottságot. A feléd forduló felsőtest egyértelmű pozitív jelzés számodra.
A túlzott őszinteség: ezt mindig kerüld el! A másikra ne zúdítsd rá az egész életed, a családi drámáid vagy az exeddel kapcsolatos történeteket. Ez rossz irányba tereli a randit.
A legapróbb, legőszintébb jelzés: az apró, visszafolytott mosolyok mindig jót sugallnak. Figyeld a randipartnered ajkának gödröcskéit, ha ugyanis mosolyra húzódna a szája, de helyette inkább komoly arcot vág, az tudatos távolságtartás és a vadászösztön fenntartásának jele.
Gyakori, hogy sokan egyetlen jelből vonnak le messzemenő következtetéseket. A magyar testbeszéd-szakértő ettől mindenkit óva int, hiszen egyikünk sem élő hazugságvizsgáló.
– Mindig a jelek összességét kell figyelni, abból lehet bármire is következtetni. Ha három-négy jel mondjuk összeáll, ott már azért 70-80 százalékos magabiztossággal ki lehet jelenteni, hogy valami stimmel-e vagy sem – figyelmeztetett Simon Ferenc, azzal zárva: létezik egy zseniális, ám elég vicces gyakorlati praktika is arra, hogy megtudd: érdeklődik-e irántad a másik. Ha valamiért nem látod a randipartnered lábát, tégy úgy, mintha kioldódott volna a cipőfűződ. Hajolj le, és miközben kötsz rajta, ellenőrizheted a „legőszintébb” testrészét anélkül, hogy kínos helyzetbe kerülnél.
Azt is tudni szeretnéd, hogy mikor blöfföl a másik? Egyetlen mozdulat bárkit lebuktat. Játszd le a videót a részletekért:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.