Fény derült a titokra – Fülöp herceg úgy itta meg az utolsó sörét, hogy tudta: nem éri meg a reggelt

Fülöp herceg nem az az ember volt, aki panaszkodott. Hugo Vickers történész legújabb életrajzi könyve, a Queen Elizabeth II: A Personal History azonban lerántja a leplet a királyi család egyik leggondosabban őrzött titkáról. Kiderült, hogy a hercegnél már 2013-ban – nyolc évvel a 2021-es halála előtt – hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak.

Akkoriban a hivatalos közlemények csak egy hasi feltáró műtétről szóltak, a valóság azonban sokkal sötétebb volt. Vickers szerint az orvosok egy árnyékot láttak a herceg hasnyálmirigyén, és bár felnyitották, az eredmény letaglózó volt: a betegséget operálhatatlannak minősítették.

Az orvosok egy árnyékot észleltek a hasnyálmirigyén, és keresztben felvágták a gyomrát. Az ítélet operálhatatlan hasnyálmirigyrák volt

– írja Vickers a könyvében.

Kijátszotta a pesszimistákat Fülöp herceg

Akkoriban, 91 évesen sokan azt hitték, Fülöpöt soha többé nem látja a nyilvánosság. Ő azonban rácáfolt minden jóslatra. Néhány hónap pihenő után visszatért a feladataihoz, és még évekig szolgálta a koronát, mielőtt 2017-ben végleg visszavonult volna. A rák ellenére – ami ebben a formában általában hónapok alatt végez az emberrel – Fülöp még csaknem egy évtizedet élt, messze túlszárnyalva az orvosi várakozásokat.

A történész szerint a hercegnek esze ágában sem volt megünnepelni a 100. születésnapját, gyűlölte az ezzel járó felhajtást. Végül két hónappal a jubileum előtt, 99 évesen hunyt el.

Az utolsó sör és a királynő haragja

Fülöp a halálában is hű maradt önmagához: makacs volt és fanyar humorú. Vickers szerint az utolsó estéjén még egy kisebb szökést is végrehajtott a Windsori kastély falai között.

Élete utolsó éjszakáján kijátszotta a nővéreket, végigcsoszogott a folyosón a járókeretével, töltött magának egy sört, és az Oak Room-ban megitta

– meséli a szerző a herceg utolsó, lázadó pillanatát.

Másnap reggel még megfürdött, ám hirtelen rosszul lett, és csendben elment. A sors iróniája, hogy imádott felesége, Erzsébet királynő nem volt mellette az utolsó percekben. Amikor az uralkodó megtudta, hogy a férje elhunyt, nemcsak a gyász, hanem a düh is elöntötte, pont úgy, mint azokban az évtizedekben, amikor Fülöp szó nélkül távozott egy eseményről – írja a People.

A királynő teljesen dühös volt, mert – ahogy az életben oly gyakran – Fülöp most is köszönés nélkül ment el

– olvasható a megdöbbentő visszaemlékezésben.