A hősök köztünk élnek: a 17 éves Konrád mentett meg egy kisgyereket

Példamutató lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy 17 éves önkéntes tűzoltó, aki április végén elsőként sietett egy balesetet szenvedett gyermek segítségére. A fiatal fiú, Konrád éppen az iskolából tartott hazafelé, amikor észrevette a balesetet, és habozás nélkül megkezdte az elsősegélynyújtást.

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint Konrád nemrég egészségügyi oktatáson vett részt, így felkészülten tudott reagálni a helyzetre. A nála lévő elsősegély-felszerelés segítségével ellátta a sérült kisgyermeket, miközben igyekezett megnyugtatni őt a mentők kiérkezéséig. A mentősök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és külön megdicsérték a fiút gyors és emberséges helytállásáért.

Mint írják, Konrád számára a tűzoltói hivatás nem ismeretlen világ. A fiatalt a nagypapája már kisgyermekkora óta gyakran vitte magával a tűzoltóállomásra, családjában pedig több önkéntes és hivatásos tűzoltó is szolgált. Saját elmondása szerint már ötéves korában lenyűgözték a szirénázó tűzoltóautók és a tűzoltók munkája.