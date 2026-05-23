Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Dezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A hősök köztünk élnek: a 17 éves Konrád mentett meg egy kisgyereket

segítség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 15:45
konrádbaleset
Konrád éppen az iskolából tartott hazafelé, amikor észrevette, hogy egy kisgyerek segítségre szorul.

Példamutató lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy 17 éves önkéntes tűzoltó, aki április végén elsőként sietett egy balesetet szenvedett gyermek segítségére. A fiatal fiú, Konrád éppen az iskolából tartott hazafelé, amikor észrevette a balesetet, és habozás nélkül megkezdte az elsősegélynyújtást.

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint Konrád nemrég egészségügyi oktatáson vett részt, így felkészülten tudott reagálni a helyzetre. A nála lévő elsősegély-felszerelés segítségével ellátta a sérült kisgyermeket, miközben igyekezett megnyugtatni őt a mentők kiérkezéséig. A mentősök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és külön megdicsérték a fiút gyors és emberséges helytállásáért.

Mint írják, Konrád számára a tűzoltói hivatás nem ismeretlen világ. A fiatalt a nagypapája már kisgyermekkora óta gyakran vitte magával a tűzoltóállomásra, családjában pedig több önkéntes és hivatásos tűzoltó is szolgált. Saját elmondása szerint már ötéves korában lenyűgözték a szirénázó tűzoltóautók és a tűzoltók munkája.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu