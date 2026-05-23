Romokban Lakatos Levente: Kiara Lord és KKevin csókja teljesen kikészítette!

A tegnapi nap folyamán valóságos atombomba robbant a hazai bulvár életben, miután KKevin és a gyönyörű Kiara Lord egy Instagram-élőzésben félreérthetetlenül csókolózott. A dögös hírességet idén a TV2 képernyőjén, A Nagy Ő című nagysikerű valóságshow-ban is láthattunk, most azonban egy egészen más szerepben szította a hangulatot. A botrány másik főhőse KKevin, a fiatal és lázadó rapper, aki eddig sem a visszafogottságáról volt híres. A két híresség mindent elsöprő csókjelenete azonban nem várt láncreakciót indított el, amelynek a legnagyobb vesztese Lakatos Levente lett.

Kiara Lord és KKevin forró csókcsatába kezdett (Fotó: KKevin Instagram)

Kiara Lord forró csókja után Lakatos Levente azonnal kitálalt

A rajongók szeme majdnem kiesett a csütörtök éjszakai órákban, amikor KKevin oldalán hirtelen megjelent a kompromittáló felvétel. A videón a rapper és Kiara Lord látható, amint a kamerák kereszttüzében, vadul esnek egymásnak, egy igazi, mindent elsöprő, szenvedélyes csókot váltva. Bár a zenész szinte azonnal feleszmélt, és gyorsan törölte a sokatmondó képkockákat, az internet korában ez már késő bánatnak bizonyult.

A sasszemű követők másodpercek alatt lementették a jelenetet, ami azonnal eljutott Lakatos Leventéhez is. Az ismert író és tartalomgyártó, aki köztudottan rendkívül szoros, szinte rejtélyes kapcsolatot ápol a magyar dívával, teljesen kiakadt a látottakon. Levente nem bírta magában tartani a dühét és a csalódottságát, így azonnal az exkluzív Instagram csoportjához fordult, hogy kiöntse a lelkét követőinek.

„Annyira megviselt...”– Sokkot kapott az író

A botrány kirobbanása után Lakatos Levente a zárt közösségében nem rejtette véka alá a hirtelen feltörő érzelmeit.

Kiara csókolózása KKevinnel annyira megviselt...”

A drámai kiírás azonnal valóságos lavinát indított el a rajongók körében, hiszen Levente és a modell között köztudottan hatalmas a kémia a mindennapokban. Nemrégiben még egy közös podcast sorozatot is indítottak, sőt, korábban olyan figyelemfelkeltő fotók is megjelentek róluk, amelyeken menyasszonyként és vőlegényként pózoltak egymás mellett.