Rémálommá vált a nászút: kómába esett a fiatal ápolónő

Egy nászút pillanatok alatt vált élet-halál harccá egy fiatal amerikai nő számára, ám a legsötétebb napok után végre felcsillanni látszik a remény.

Borzalmas fordulatot vett a nászút

A 27 éves Sarah Danh, texasi ápolónő a nászútja során, Japánban lett rosszul, és akut májelégtelenség miatt kórházba került. Az állapota gyorsan súlyosbodott, végül kómába esett, és sürgősségi orvosi repülőgéppel szállították vissza az Egyesült Államokba, San Antonióba, ahol azóta is intenzív ellátásban részesül.

A családja azonban nemrég biztató fejleményekről számolt be. A nő nagybátyja, Khang Le a közösségi oldalán osztotta meg, hogy az elmúlt napokban Sarah állapota enyhe javulást mutatott. Bár továbbra is lélegeztetőgépen van, már képes néhány gyenge, önálló légvételre. Emellett reagál a külvilágra is: édesanyja kérdésére, hogy hallja-e őt, aprót bólintott, mi több, a kezét is megszorította.

Family given glimpse of hope after daughter's freak health scare on dream honeymoon lead to nightmare scenario https://t.co/mndHM5M2yK — Daily Mail (@DailyMail) April 28, 2026

A tragikus események nem sokkal azután kezdődtek, hogy Sarah és párja, Luke Gradl összeházasodtak. A Houstonban megtartott esküvő után Tokióba utaztak nászútra, ahol április 8-án, a hotelbe érkezésük napján a nő rosszul lett. A férje elmondása szerint ezután pihenéssel próbálták átvészelni a napot, hiszen két hetet terveztek Japánban tölteni, ám a nő állapota tovább romlott. Sarah több súlyos tünetet is produkált, köztük sárgaságot, hányást, lázat, testi fájdalmat, valamint hepatikus enkefalopátiát, ami májelégtelenség következtében alakul ki. A helyzet hamar kritikussá vált.

Az Egyesült Államokba való vissszatérés után végzett MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a nő sztrókot kapott, és kétoldali agykárosodást szenvedett. Egy későbbi vizsgálat azonban már reményre adott okot: az orvosok szerint az agyi sérülések egy része akár visszafordítható is lehet.

Ez a hír Sarah szüleinek, Luke-nak és mindenkinek, aki szereti, megújult erőt és reményt adott

- árulta el a nő nagybátyja, hozzátéve, Sarah állapota fokozatosan javul, és egyre több jel utal arra, hogy lassan kezd magához térni a kómából.

A fiatal nő története hatalmas együttérzést váltott ki: a család által indított adománygyűjtés célösszegét rövid idő alatt többszörösen túllépték. A cikk írásának pillanatában már több mint 187 ezer dollár (nagyjából 58.282.290 forint) gyűlt össze a különböző kezelések fedezésére - tudta meg a Mirror.