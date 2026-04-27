Ritka bőrbetegsége miatt „két arccal” született – így talált magára a fiatal művész

Kate Markham egy ritka bőrbetegséggel született, ami miatt gyermekkorában sok zaklatásnak és bántalmazásnak volt kitéve. A ma már gyermekgyógyász nővérként dolgozó fiatal nő jelenleg a közösségi médiában osztja meg életét és betegségével kapcsolatos tapasztalatait.

Milyen ritka bőrbetegsége van Kate-nek?

A 21 éves Kate a cutis verticis gyrata nevű rendkívül ritka betegséggel született, amely a bőrön - általában a fejbőrön vagy a homlokon - redőket, barázdákat képez.

Segített erős barátságokat kialakítani olyan emberekkel, akik őszintén elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Emellett vastag bőrt és magabiztosságot adott ahhoz, hogy másokkal beszéljek, és elmagyarázzam nekik az állapotomat

- mondta betegségéről a fiatal.

Amikor Kate megszületett, az orvosok eleinte értetlenül álltak az állapota előtt, és különböző diagnózisokat próbáltak felállítani. Még azt is feltételezték, hogy agykárosodása lehet, mivel a bőrén lévő redők haj nélkül még hangsúlyosabbnak tűntek.

Végül egy MRI-vizsgálat tárta fel a diagnózist. Az orvosok elmagyarázták a szülőknek, hogy lányuk állapota ritka, de nem káros az egészségére. Ahogy Kate nőtt, úgy nőtt a kíváncsisága is: egyre több kérdést tett fel saját betegségével kapcsolatban, szülei pedig mindig emlékeztették arra, hogy ez nem határozza meg őt mint embert.

Sokan azt feltételezik, hogy valamilyen drámai történet áll a háttérben, például balesetet szenvedtem vagy megsérültem.

Most online osztja meg mindennapjait a művész

Amikor Kate megnyílik az állapotáról, sokan tanácsolják neki, hogy borotválja le az egyik szemöldökét, vagy vállaljon orvosi beavatkozásokat. Hosszas gondolkodás után azonban úgy döntött, hogy nem teszi meg ezeket, és inkább megőrzi egyedi megjelenését.

Középiskolás korában kezdte igazán észrevenni, hogyan reagál rá a társadalom:

Az emberek elég barátságtalanok tudtak lenni anélkül, hogy átgondolták volna, ez hogyan hat rám. Az általános iskolában mindenki velem nőtt fel, így ott ez kevésbé volt téma.

Ekkor kezdett el sapkák és különböző frizurák mögé rejtőzni, de idővel ezt is kinőtte, és elfogadta önmagát. Kognitív viselkedésterápiához fordult, amely segített neki olyan stratégiákat kialakítani, amelyeket a mai napig használ, és amelyek révén érzelmeit a művészetébe tudja önteni.