Hirosima és Nagaszaki: két atomtámadást is túlélt egy férfi

Kevesen mondhatják el magukról, hogy bármi olyan érdemlegeset sikerült volna véghez vinniük, amivel beírták magukat a történelembe. Sokszor nem is baj, hiszen egy férfi két atomkatasztrófának is a túlélője lett élete során.
Egy japán férfi az egyetlen ismert ember, aki a második világháború két atombomba támadását is elszenvedte és túlélte. 1945-ben Japánban megváltozott a világ. Hirosima városát augusztus 6-án beterítette a nukleáris fegyver elsöprő ereje, három nappal később Nagaszaki következett.
Becslések szerint 450 ezer halálesetet okozott a két támadás, sokan az utóhatásba haltak bele. Tsutomu Yamagochi éppen Hirosimában volt üzleti úton, amikor a várost ellepte a füstfelhő az atomomba felrobbanása után. Tsutomu bár súlyos sérüléseket szerzett, túlélte a katasztrófát és a saját lábán távozott is a városból. Tsutomu hazautazott Nagaszakiba feleségéhez és gyermekéhez, mit sem gyanítva az előtte álló időszakról. A férfi ismét súlyosan megsérült, de sikerült túlélni a Nagaszakit ért katasztrófát - számol be róla a Life.hu.
Nem sokkal később tanárként és mérnökként dolgozott, de a katasztrófa hatására egész életét a nukleáris fegyverek ellen való felszólalás tette ki. Több, mint hatvan évvel a második világháború után Tsutomu hivatalosan is megkapta a nijū hibakusha címet, amely kettős túlélőt jelent, és olyan emberekre használják, akik nemcsak fizikai, de lelki terheket is cipelnek.
A két atomtámadást túlélte, de 2010-ben gyomorrák következtében 94 éves korában elhunyt.
