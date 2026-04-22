„Gyászolom azt az anyát, aki lehettem volna” – Félrediagnosztizálták a daganatos tanárnőt

A brit iskolai tanárnő, Cara Ryan története minden nő számára komoly figyelmeztetés, hiszen a méhnyakrák alattomosan, félrevezető jelekkel támadt. A 36 éves nő tünetei 2022-ben kezdődtek: kínzó puffadás, hát- és hasi fájdalmak gyötörték. Az orvosok eleinte azt hitték, „csak” irritábilis bél szindrómája (IBS) van, amit a munkahelyi stressz vált ki. Cara mindent megpróbált: elhagyta a tejtermékeket, a vörös húst, a hagymát, megszállottan kutatta az egészséges étrendet, de a fájdalom csak fokozódott.

A 36 éves tanárnő későn ment orvoshoz: a méhnyakrák miatt végül több szervét és az anyaság esélyét is elveszítette Fotó: Art_Photo / Shutterstock

A szégyen, ami majdnem megölte

Miközben Cara a diétájával kísérletezett, egy súlyos titkot őrizgetett: a rákszűrést messziről elkerülte. Nem hanyagságból, hanem a bénító szégyenérzet miatt.

Nagyon finnyás és zárkózott vagyok. A rákszűréstől egyszerűen rettegtem. Voltam már korábban néhányszor, de annyira intimnek éreztem, hogy mindig teljesen elszégyelltem magam. Megaláztatásnak éltem meg, és borzasztóan nehéz volt rávennem magam

– emlékezett vissza.

Végül 2023 elején mégis rászánta magát a vizsgálatra, az eredmény pedig lesújtó volt. Az orvosok egy 5,5 centiméteres, nagyjából biliárdgolyó méretű daganatot találtak a méhnyakán, amely már a méhére is átterjedt.

A méhnyakrák miatt a fél belsejét kioperálták

A diagnózis után pokoli időszak következett. A kemoterápia nem hatott, így az orvosoknak drasztikus lépéshez kellett folyamodniuk: egy úgynevezett kismedencei exenterációt hajtottak végre rajta. Ez a műtét nemcsak teljes méheltávolítással járt, de kivették a húgyhólyagját és a vastagbelének egy részét is.

Amit az elmúlt két és fél évben átéltem, az nem volt más, mint maga a borzalom. A rák egy dolog, de ott van az a rengeteg járulékos veszteség, amire az emberek nem is gondolnak

– mondta Cara.

A tanárnő nemcsak a szerveit, hanem a jövőjét is elveszítette. A műtét miatt azonnal beköszöntött nála a változó kor, és örökre le kellett mondania arról, hogy édesanya legyen.

Ez hatalmas gyásszal jár. Gyászolod az anyát, akivé válhattál volna, a szerveidet és azt az embert, aki korábban voltál. Aztán ott vannak a hegek: a fizikaiak és a mentálisak egyaránt

– tette hozzá megtörten.