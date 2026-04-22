KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Gyászolom azt az anyát, aki lehettem volna” – Félrediagnosztizálták a daganatos tanárnőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 07:00
A 36 éves nő annyira szégyellte magát a nőgyógyász előtt, hogy évekig elkerülte a szűrést. Mire rászánta magát, már egy biliárdgolyó méretű daganat feszült a méhében: az életéért cserébe a fél belsejét és az anyaság esélyét is ki kellett operálni belőle.
Bors
A szerző cikkei

A brit iskolai tanárnő, Cara Ryan története minden nő számára komoly figyelmeztetés, hiszen a méhnyakrák alattomosan, félrevezető jelekkel támadt. A 36 éves nő tünetei 2022-ben kezdődtek: kínzó puffadás, hát- és hasi fájdalmak gyötörték. Az orvosok eleinte azt hitték, „csak” irritábilis bél szindrómája (IBS) van, amit a munkahelyi stressz vált ki. Cara mindent megpróbált: elhagyta a tejtermékeket, a vörös húst, a hagymát, megszállottan kutatta az egészséges étrendet, de a fájdalom csak fokozódott.

A 36 éves tanárnő későn ment orvoshoz: a méhnyakrák miatt végül több szervét és az anyaság esélyét is elveszítette Fotó: Art_Photo /  Shutterstock 

A szégyen, ami majdnem megölte

Miközben Cara a diétájával kísérletezett, egy súlyos titkot őrizgetett: a rákszűrést messziről elkerülte. Nem hanyagságból, hanem a bénító szégyenérzet miatt.

Nagyon finnyás és zárkózott vagyok. A rákszűréstől egyszerűen rettegtem. Voltam már korábban néhányszor, de annyira intimnek éreztem, hogy mindig teljesen elszégyelltem magam. Megaláztatásnak éltem meg, és borzasztóan nehéz volt rávennem magam

– emlékezett vissza.

Végül 2023 elején mégis rászánta magát a vizsgálatra, az eredmény pedig lesújtó volt. Az orvosok egy 5,5 centiméteres, nagyjából biliárdgolyó méretű daganatot találtak a méhnyakán, amely már a méhére is átterjedt.

A méhnyakrák miatt a fél belsejét kioperálták

A diagnózis után pokoli időszak következett. A kemoterápia nem hatott, így az orvosoknak drasztikus lépéshez kellett folyamodniuk: egy úgynevezett kismedencei exenterációt hajtottak végre rajta. Ez a  műtét nemcsak teljes méheltávolítással járt, de kivették a húgyhólyagját és a vastagbelének egy részét is.

Amit az elmúlt két és fél évben átéltem, az nem volt más, mint maga a borzalom. A rák egy dolog, de ott van az a rengeteg járulékos veszteség, amire az emberek nem is gondolnak

– mondta Cara.

A tanárnő nemcsak a szerveit, hanem a jövőjét is elveszítette. A műtét miatt azonnal beköszöntött nála a változó kor, és örökre le kellett mondania arról, hogy édesanya legyen.

Ez hatalmas gyásszal jár. Gyászolod az anyát, akivé válhattál volna, a szerveidet és azt az embert, aki korábban voltál. Aztán ott vannak a hegek: a fizikaiak és a mentálisak egyaránt

– tette hozzá megtörten.

Az utolsó esély üzenete

Cara ma már gyógyultnak számít, de az élete örökre megváltozott. Most azért kampányol, hogy egyetlen nő se kövesse el az ő hibáját. Szerinte nincs az a kellemetlenség vagy szégyen, ami felérne azzal a pusztítással, amit a rák okoz.

A rákszűrés 100 százalékig megmentette az életemet. Ha nem megyek el, a daganat tovább nőtt volna, én pedig a hármas stádiumból a négyesbe kerülök, ami lényegében már gyógyíthatatlan. Ha csak egy kicsit hamarabb megyek el, vagy csak egy kicsit bátrabb vagyok, talán most nem itt tartanék

– magyarázta.

A fiatal nő most próbál visszatérni a normális kerékvágásba, a munkájához és a hobbijaihoz, miközben igyekszik minden percet kihasználni, amit a második esélyétől kapott – írja a People magazin.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
