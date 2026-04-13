20 évig figyelmen kívül hagyta a szűrési értesítéseket – félelmetesen módon derült ki a nő rákja

Egy háromgyermekes édesanya drámai története: Pamela Alexander több mint egy évtizeden át figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető jeleket, egészen addig, amíg a méhnyakrák majdnem az életébe nem került.

A méhnyakrákot nem lehet félvárról venni

Rák odabent rejtőzött

A ma 56 éves, skóciai Greenockból származó nő 22 évesen vett részt utoljára méhnyakszűrésen. Bár az eredménye akkor negatív lett, a vizsgálat közben átélt pánikroham annyira megviselte, hogy később soha nem ment vissza, még akkor sem, amikor rendszeresen kapta az emlékeztetőket. Az évek során egyre súlyosbodó tünetek jelentkeztek: erős vérzés, vérrögök, hátfájás és fájdalom együttlét közben. Pamela azonban mindezt figyelmen kívül hagyta, a munkára és a családjára koncentrált.

2012 augusztusában azonban a helyzet drámai fordulatot vett. A vérzés olyan erőssé vált, hogy – saját szavai szerint – „mintha megnyitottak volna egy csapot”. A nő végül összeesett az otthonában, vérbe borulva, párja pedig azonnal mentőt hívott. A kórházban az orvosok egy teniszlabda méretű daganatot találtak. Először 2B stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, amit később 3B-re módosítottak, mivel a daganat már átterjedt a hólyagra, a bélrendszerre és a nyirokcsomókra is.

Pamela szerint az első vélemény lesújtó volt: az orvosok úgy látták, nincs mit tenni. Egy magánszakorvos azonban többféle kezelést javasolt, így kemoterápián, sugárkezelésen és brachyterápián is átesett. A kezelések súlyos mellékhatásokkal jártak: hajhullás, kimerültség, égő érzés és zsibbadás jelentkezett. Elmondása szerint a brachyterápia rosszabb volt, mint a szülés, a kemoterápia pedig majdnem anafilaxiás sokkot okozott.

2013 áprilisára sikerült elérni a remissziót. A nő szerint ez volt élete egyik legboldogabb pillanata, bár még évekkel később is félt attól, hogy a betegség visszatérhet. Ma, 14 évvel a diagnózis után Pamela hivatalosan is rokkantnak számít a kezelések következményei miatt. Csontjai törékennyé váltak, és egy súlyos gerincsérülést is elszenvedett – írja a Daily Mail.