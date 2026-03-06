"Már nincs olyan, hogy lehetetlen" - csodával határos módon a rák után lett állapotos Vivien

Lérárd Vivi nemcsak túlélte a méhnyakrákot, de a tudományt meghazudtolva, többször is spontán teherbe esett. Most a 29. hétben jár, ami valóságos orvosi csoda! Katéterrel, mozdulatlanul fekve küzd a második gyermekéért, miközben hatéves kisfia - aki maga is egy csoda -, Ábel hozza neki a vacsorát.
2014-ben Vivi élete olyan volt, mint bármelyik boldog huszonévesé. A gyönyörű fiatal lány modellként dolgozott, bulizni járt a barátaival, komoly párkapcsolata volt, úgy érezte, minden rendben van. Aztán a szokásos nőgyógyászati szűrővizsgálat után jött a diagnózis: rosszindulatú méhnyakrák. Onnantól pedig minden megváltozott... Az addigi élete fenekestől felfordult: a bulikat a kórház, a munkát pedig a rehabilitáció váltotta fel.
A gyönyörű, fiatal modellnek semmilyen panasza vagy tünete nem volt. Egészségesen élt, évente rendszeresen járt a nőgyógyászához. Főiskola, költözés és munka miatt azonban másfél év telt el az előző vizsgálat óta, amikor a HPV (Human Papillomavirus) szűrése sajnos pozitív lett. Vivit néhány hónap múlva műteni kellett. Ilyenkor kimetszenek egy kúp alakú szövetrészt a méhnyakból.
Megtörtént a kis műtét és rossz eredmény jött, a szövettan rossz lett, ugyanis a méhnyak szélén is található volt elváltozás. A szövettan kimutatta, hogy ez rosszindulatú daganat, tehát hogy ez már méhnyakrák. 2-3 hét, amire a szövettan elkészült. Idegőrlő körülmények között várja az ember, hogy teljen az idő és reménykedik benne, hogy minden jó lesz. De nem az lett
- csuklik el a hangja még ennyi idő után is Vivinek.
A konizációs műtét részletei:
Kóros citológiai lelet esetén végzik diagnosztikus és terápiás céllal.
Kezébe kapta a szövettant, a latin szavakat pedig otthon, a Google-t bújva fordította le magának. Eluralkodott rajta a félelem és a kétségbeesés.
Ott ültem a párommal és csak annyit tudtam mondani: rákos vagyok. Zokogtam. Rettenetes volt, féltem, hogy mi fog történni, milyen lesz a műtét, hogy néz ki. Teljes horror volt azt ott megélni. Azt hittem, hogy soha nem lesz családom
- gondolt vissza a szörnyű időszakra Vivi.
Szinte semmit sem tudott erről a betegségről, a családjában és a környezetében sem fordult még elő méhnyakrák.
A párommal már a gyermekvállalást és a jövőnket tervezgettük. Kártyavárként omlottak össze a tervek, vele együtt a lelkem, hiszen azt mondták, talán soha nem lehetek édesanya. Fel sem tudtam fogni, nem értettem azt, amit hallok.
Vivi aztán összeszedte magát és feladatként tekintett a betegségére. Az, hogy belehalhat, nem volt opció számára, csak azt mantrázta magának, hogy meg fog gyógyulni...
A fiatal lány előtt két út állt: vagy kiveszik a női ivarszerveit és végleg lemond az anyaságról, vagy megpróbálkoznak egy extrém ritka és bonyolult, úgynevezett méhmegtartó műtéttel. Természetesen a második mellett döntött. Megkereste Magyarország egyik legjobb orvosát. Amikor betolták a műtőbe, egyetlen kérdés foglalkoztatta: lehet-e még valaha édesanya? De kérdéses volt, hogy megmarad-e a méhe a rák miatt.
A sors a néhai Dr. Pálfalvi Lászlóhoz sodort, aki a terület igazi specialistája volt. A műtőasztalon dőlt el minden. Amíg én hat órán át altatásban voltam, a párom, Ádám egy közeli bababoltban két kék zoknit vett. Hitt benne, hogy lesz kire ráadni. Amikor felébredtem és megláttam a kis zoknikat, tudtam: megmaradt a méhem, van esélyünk.
A felépülés kőkemény volt. Vivi elvesztette a vizeletürítési képességét, katétereznie kellett magát. Az orvosok szerint 1% esélye volt a gyerekre, már csak a lombikban bíztak. 2018 végén elutaztak Amerikába, amolyan terápiaként. Las Vegasban, megpecsételve szerelmüket, összeházasodtak.
Vivi végig fáradt volt az amerikai úton, de ezt a programoknak tulajdonította. Pedig megtörtént az, amire egyáltalán nem számítottak! Hazatérve, szilveszter este megcsinált egy terhességi tesztet és kiderült: minden orvosi jóslat ellenére spontán, segítség nélkül megfogant az első kisbabájuk.
Mindig mondják, hogy ne görcsöljön rá senki a babára, meg hogy el kell engedni a nagy akarást. Mi évekig úgy voltunk, hogy nincs mire görcsölni, mert elvileg úgyse jöhet össze. Elfogadtuk a lombikot, és erre, tényleg az utolsó pillanatban, a fiunk spontán megfogant. Amikor mentem az orvoshoz másodikán, akkor kiderült, hogy már két hónapos terhes vagyok. Úgyhogy akkor, ott madarat lehetett fogatni velünk
- mesél a boldog időszakról mosolyogva Vivi.
Az orvosa azt mondta, Magyarországon a méhmegtartó Wertheim műtétet a 80-as években kezdték el végezni azért, hogy később a nők gyereket tudjanak szülni.
A 80-as évek óta nagyon-nagyon kevesen vagyunk, akiknek ez sikerült. Én elkezdtem kutakodni és összesen három ilyen anyukát találtam Magyarországon
- meséli Vivi.
A terhesség azonban áldozatokkal járt. Vivi fél évig szinte mozdulatlanul feküdt az ágyban, katéterrel, fekve evett, még ülni sem ülhetett fel. De minden nehézség megérte: Ábel, a csodababa a 37. héten, egészségesen megszületett.
Viviék úgy érezték, a sors már mindent megadott nekik. Ám 2024-ben Vivi újra spontán teherbe esett. A boldogság azonban szenteste tragédiába fordult: elveszítették a babát. A gyász és a műtéti beavatkozás után Vivi azt hitte, a teste elfáradt és nem lesz több kisbabája. Nagyon megviselte ez a tudat.
De 2025-ben ismét bekövetkezett a hihetetlen: Vivi harmadszor is spontán várandós lett. Az orvosok szerint világszinten is ritka, hogy valaki egy ilyen súlyos, csonkoló onkológiai műtét után többször is képes legyen természetes úton megfoganni. Ábelnek hamarosan kistestvére lesz. Az édesanya éppúgy, mint az első terhességénél, most is vállalta, hogy 9 hónapon keresztül feküdni fog. Sehova nem mehet addig, amíg meg nem születik a baba, akkora a kockázata a vetélésre.
Vivi most a 29. hétben jár. Hatéves kisfia, Ábel igazi hősként vigyáz rá, ami miatt az édesanyának lelkiismeretfurdalása is van. Elsírta magát és azt mondta, a kisfiának nem ez lenne a dolga, hanem hogy önfeledten rohangáljon a játszótéren. Az óvodából sokszor a többi szülő segítségével jut haza, másként nem tudják megoldani, mert az édesapjának dolgoznia kell.
Lelkileg ez sokkal nehezebb most. Ott a kisfiam, és nem tudok odamenni hozzá, nem tudok vele játszani. De Ábel elképesztő: ő melegíti a vacsorát és hozza be nekem, ha fázik a lábam, hozza a zoknit. Tudja, hogy miatta is pont így feküdtem és most a kistesóért kell ugyanezt tennem. Esténként ő a legfőbb támaszom, miközben a férjem dolgozik
- érzékenyül el ismét az édesanya.
Vivi a Mályvavirág Alapítvány közösségében talált megnyugvásra, ahol olyan nők veszik körül, akik értik és átérzik azt, hogy min ment keresztül. Története ma már reményt ad másoknak: a rák nem a végállomás. A szűrővizsgálatokra is szeretné felhívni a figyelmet, az ő története is bizonyítja, hogy életet menthet. Vivi megtanult együtt élni a rákból származó dolgokkal, tudja, a „lehetetlen” szót már régen kitörölte a szótárából. Hamarosan Ábel is megkapja élete legnagyobb ajándékát, egy kistesót, akiért az egész család egy emberként küzd.
Mályvavirág Alapítvány:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.