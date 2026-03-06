"Már nincs olyan, hogy lehetetlen" - csodával határos módon a rák után lett állapotos Vivien

Lérárd Vivi nemcsak túlélte a méhnyakrákot, de a tudományt meghazudtolva, többször is spontán teherbe esett. Most a 29. hétben jár, ami valóságos orvosi csoda! Katéterrel, mozdulatlanul fekve küzd a második gyermekéért, miközben hatéves kisfia - aki maga is egy csoda -, Ábel hozza neki a vacsorát.

Orvosi csoda: Spontán lett terhes Vivi a méhnyakrák műtét után beküldött/ Lénárd Vivien

Orvosi csoda: Spontán teherbe esett a méhnyakrák után a magyar édesanya

2014-ben Vivi élete olyan volt, mint bármelyik boldog huszonévesé. A gyönyörű fiatal lány modellként dolgozott, bulizni járt a barátaival, komoly párkapcsolata volt, úgy érezte, minden rendben van. Aztán a szokásos nőgyógyászati szűrővizsgálat után jött a diagnózis: rosszindulatú méhnyakrák. Onnantól pedig minden megváltozott... Az addigi élete fenekestől felfordult: a bulikat a kórház, a munkát pedig a rehabilitáció váltotta fel.

Sokkolta a diagnózis: "Rákos vagyok!"

A gyönyörű, fiatal modellnek semmilyen panasza vagy tünete nem volt. Egészségesen élt, évente rendszeresen járt a nőgyógyászához. Főiskola, költözés és munka miatt azonban másfél év telt el az előző vizsgálat óta, amikor a HPV (Human Papillomavirus) szűrése sajnos pozitív lett. Vivit néhány hónap múlva műteni kellett. Ilyenkor kimetszenek egy kúp alakú szövetrészt a méhnyakból.

Megtörtént a kis műtét és rossz eredmény jött, a szövettan rossz lett, ugyanis a méhnyak szélén is található volt elváltozás. A szövettan kimutatta, hogy ez rosszindulatú daganat, tehát hogy ez már méhnyakrák. 2-3 hét, amire a szövettan elkészült. Idegőrlő körülmények között várja az ember, hogy teljen az idő és reménykedik benne, hogy minden jó lesz. De nem az lett

- csuklik el a hangja még ennyi idő után is Vivinek.

A konizációs műtét részletei: Kóros citológiai lelet esetén végzik diagnosztikus és terápiás céllal. Célja: A fertőzött vagy daganatmegelőző területek eltávolítása, valamint a szövetminták laboratóriumi vizsgálata.

Mikor javasolt? Kóros rákszűrés (pl. CIN II, CIN III), HPV-fertőzés, vagy makacs méhszájseb esetén.

Kezébe kapta a szövettant, a latin szavakat pedig otthon, a Google-t bújva fordította le magának. Eluralkodott rajta a félelem és a kétségbeesés.

Ott ültem a párommal és csak annyit tudtam mondani: rákos vagyok. Zokogtam. Rettenetes volt, féltem, hogy mi fog történni, milyen lesz a műtét, hogy néz ki. Teljes horror volt azt ott megélni. Azt hittem, hogy soha nem lesz családom

- gondolt vissza a szörnyű időszakra Vivi.