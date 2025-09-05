A méhnyakrák tünetei – Amit minden nőnek tudnia kell

A méhnyakrák az alattomos rákos megbetegedések közé tartozik. Első tüneteire könnyen legyintünk, pedig nem szabadna!

A méhnyakrák tünetei – Ha ezekre odafigyelsz az életedet mentheted meg

Mi az a méhnyakrák

A humán papillomavírus – röviden HPV – egy rettentően gyakori vírus, ami sok nőt megfertőz, de nem mindenkinél okoz problémát. Az immunrendszer általában megküzd vele, a fertőzésnek nyoma sem marad. Viszont, ha a vírus tartósan megmarad, akkor sajnos komoly gondokat okozhat, kialakulhat a méhnyakrák.

A legfontosabb a megelőzés

Fontos szerepet játszik a méhnyakrák megelőzésében az egészséges életmód. A dohányzásmentes élet, egészséges étkezés, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy elkerüljük a megbetegedést.

Ezen kívül a tudatos szexuális élet sem elhanyagolható. A védekezés kulcsfontosságú, ezen kívül a partnerek számának limitálása is fontos. Minél több partnerünk van, annál nagyobb esély van rá, hogy megfertőződünk HPV vírussal.

Legfőbb tünetek

Menstruációtól független hüvelyi vérzés,

Szokatlan, sárgás színű, kellemetlen szagú hüvelyi folyás,

Alhasi fájdalom, derékfájdalom, együttlét közbeni fájdalom,

Vizelet és székletürítési panaszok,

Indokolatlan fogyás.

Tudtad, hogy a méhnyakrákos esetek többségét a HPV 16 és 18 típusok okozzák? Fotó: Olena Yakobchuk / Shutterstock

Védőoltás

A legjobb befektetés az egészségedbe. Már 2015 óta lehetőség van a HPV elleni védőoltás ingyenes beadatására a 7. osztályos lányok, és 2020-óta a 7. osztályos fiúk körében is. Ha még nem oltattad be magad, mindenképpen kérj időpontot! Legjobb a nemi élet megkezdése előtt beadatni a védőoltást, de felnőtt korban is hatásos!

Miért fontos a védőoltás beadatása? A megelőzés szempontjából. A védőoltás hatására az immunrendszer képes lesz a vírus megjelenése esetén ellenanyagot termelni.

Szűrés

A méhnyakrák szűrés nem luxus. 21 éves kortól már erősen ajánlott. Legalább évente egyszer az egészséged érdekében menj el citológiai szűrésre! Magyarországon a 25-65 év közötti nők esetében a szűrés támogatott, 3 évenként meghívót is kapnak a vizsgálatra. A vizsgálat lehet, hogy nem a legkényelmesebb, de mit számít, ha az megmentheti az életed? Kis ár a biztonságért és a lelki nyugalomért.