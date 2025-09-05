A méhnyakrák tünetei – Amit minden nőnek tudnia kell

A méhnyakrák az alattomos rákos megbetegedések közé tartozik. Első tüneteire könnyen legyintünk, pedig nem szabadna!
A humán papillomavírus – röviden HPV – egy rettentően gyakori vírus, ami sok nőt megfertőz, de nem mindenkinél okoz problémát. Az immunrendszer általában megküzd vele, a fertőzésnek nyoma sem marad. Viszont, ha a vírus tartósan megmarad, akkor sajnos komoly gondokat okozhat, kialakulhat a méhnyakrák.
Fontos szerepet játszik a méhnyakrák megelőzésében az egészséges életmód. A dohányzásmentes élet, egészséges étkezés, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy elkerüljük a megbetegedést.
Ezen kívül a tudatos szexuális élet sem elhanyagolható. A védekezés kulcsfontosságú, ezen kívül a partnerek számának limitálása is fontos. Minél több partnerünk van, annál nagyobb esély van rá, hogy megfertőződünk HPV vírussal.
A legjobb befektetés az egészségedbe. Már 2015 óta lehetőség van a HPV elleni védőoltás ingyenes beadatására a 7. osztályos lányok, és 2020-óta a 7. osztályos fiúk körében is. Ha még nem oltattad be magad, mindenképpen kérj időpontot! Legjobb a nemi élet megkezdése előtt beadatni a védőoltást, de felnőtt korban is hatásos!
Miért fontos a védőoltás beadatása? A megelőzés szempontjából. A védőoltás hatására az immunrendszer képes lesz a vírus megjelenése esetén ellenanyagot termelni.
A méhnyakrák szűrés nem luxus. 21 éves kortól már erősen ajánlott. Legalább évente egyszer az egészséged érdekében menj el citológiai szűrésre! Magyarországon a 25-65 év közötti nők esetében a szűrés támogatott, 3 évenként meghívót is kapnak a vizsgálatra. A vizsgálat lehet, hogy nem a legkényelmesebb, de mit számít, ha az megmentheti az életed? Kis ár a biztonságért és a lelki nyugalomért.
Ha időben felfedezik az elváltozásokat, sokkal nagyobb esélyünk van a gyógyulásra. Ma már akár műtéti úton is teljes lehet a gyógyulás, de sugárkezelés is és kemoterápia bevethető.
