Elképesztő boldogság: második gyermekével várandós az Ázsia Expressz sztárja

Elképesztő örömhírrel jelentkezett YouTube-csatornáján a Next Top Model Hungary és az Ázsia Expressz sztárja. Kafi Rea Milla ugyanis pár perce közölte a rajonóival, hogy második gyermekét hordja a szíve alatt.

Második gyermekével várandós az Ázsia Expressz sztárja, Kafi Rea Milla Fotó: Bognár Bogi / hot magazin

Második gyermekével várandós az Ázsia Expressz sztárja, Kafi Rea Milla

A gyönyörű modell kisfia, Jonatán tavaly júliusban született, így nem lesz sok korkülönbség a testérek között. Videóját azzal kezdi, hogy az utóbbi időben nem posztolt sűrűn videókat, de már nagyon hiányzott neki, hogy kapcsolatban legyen a követőivel. Majd kitért arra, hogy mi volt az oka annak, hogy nem volt ideje tartalmakat gyártani.

Az az igazság, hogy azért nem volt időm vagy energiám, hogy csináljak videót, mert várandós vagyok

- jelentette ki friss videójában Kafi, aki azt is elárulta, hogy már a harmadik hónapban van.