Fekete festékkel öntötte le sógornője – bár a nagy napon boldogan mondta ki az igent, sírva tett vallomást a menyasszony a bíróságon

Gemma Monk saját esküvőjén botrányos pillanatokat élt át: a menyasszonyt fekete festékkel öntötte le a sógornője.
A kétgyermekes anyuka egy bosszúból elkövetett támadás áldozata lett a nagy napon, amikor párjával, Kennel házasodott össze. Antonia Eastwood, aki Gemma bátyjával, Ashleyvel él házasságban, azonnal elhagyta a helyszínt, miután elkövette aljas tettét.
A 35 éves Gemma valahogyan mégis összeszedte magát: lemosta az arcát, kért egy ruhát, majd átöltözve ment az oltárhoz, hogy 20 éve tartó kapcsolatát hivatalosan is megpecsételje.
Olyan régóta vártunk erre a napra. Semmi sem állíthatott meg
- nyilatkozta.
Hozzátette: ha kellett volna, alsóneműben sétál végig a folyosón, de semmi sem akadályozhatta volna meg abban, hogy férjhez menjen. Azóta a 49 éves Eastwoodot a Maidstone-i Koronabíróság két rendbeli rongálás miatt elítélte.
Sem Eastwoodot, sem a férjét nem hívták meg az esküvőre, miután a testvérek között már egy évvel korábban komoly viszály robbant ki. Gemma azt állította, hogy tévesen vádolták meg azzal, hogy „megpróbálta fellökni” Eastwoodot Ashley 2023 szeptemberében tartott esküvőjén.
A két pár kapcsolata így megromlott, annak ellenére, hogy Ken és Ashley korábban legjobb barátok voltak - így ismerkedett meg egymással a szerelmes pár is. Gemma az aznapi bátorsága és eltökéltsége ellenére is sok sebet hordoz. A bíróságon sírva olvasta fel vallomását:
Az, hogy a bátyám felesége festékkel öntött le, megváltoztatta az életszemléletemet, és megkérdőjeleztem, hogy valóban tettem-e bármi rosszat.
Elmondta, hogy az eset mélyen megviselte, és élete legkülönlegesebb napját a legrosszabb emlékké változtatta. Ezt sem ő, sem a családja nem fogja elfelejteni.
Eastwood annak ellenére követte el tettét, hogy Gemma ekkor rákkal küzdött, és állapota miatt rengeteget fogyott - erről a vádlott is tudott. A pár még a nászútját is lemondta a menyasszony mentális állapota miatt.
Gemma már reggel érezte, hogy valami nincs rendben. Amikor belépett a krémszínű falú, szőnyeggel borított folyosóra édesapjával, Jasonnel, a koszorúslányokkal és a viráglányokkal, meghallotta, hogy a nevét kiáltják. Először azt hitte, valaki véletlenül a ruhájára lépett. Ezután azonban már csak a fekete festéket látta.
A rendőrség értesítése után Eastwood bűnösnek vallotta magát. A festéket minden próbálkozás ellenére sem tudták kiszedni a ruhából. Ez különösen fájdalmas volt a család számára, hiszen Gemma és párja éveken át takarékoskodtak a nagy napra, miközben két gyermeküket, a 18 éves Tylert és a 11 éves Naomit nevelték.
A bíró „szörnyűnek, ocsmánynak és gonosznak” nevezte a tettét, és távoltartási végzés mellett pénzbírságot is kiszabott. Gemma elmondta, hogy az ítélet némi lezárást hozott számára, és most már úgy érzi, ideje továbblépni. (Mirror)
Azon a napon sikerült mosolyognom a kamerába, mert feleségül mentem ahhoz a férfihoz, akit szeretek. De a történtek miatt nem ünnepeljük az évfordulóinkat. Azt tervezzük, hogy ugyanazon a napon újra igent mondunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.