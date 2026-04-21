Fekete festékkel öntötte le sógornője – bár a nagy napon boldogan mondta ki az igent, sírva tett vallomást a menyasszony a bíróságon

Gemma Monk saját esküvőjén botrányos pillanatokat élt át: a menyasszonyt fekete festékkel öntötte le a sógornője.

Menyasszony esküvőjét próbálta tönkretenni saját sógornője

Fotó: Anatoliy Cherkas / shutterstock

Nagy napon lett támadás áldozata a menyasszony

A kétgyermekes anyuka egy bosszúból elkövetett támadás áldozata lett a nagy napon, amikor párjával, Kennel házasodott össze. Antonia Eastwood, aki Gemma bátyjával, Ashleyvel él házasságban, azonnal elhagyta a helyszínt, miután elkövette aljas tettét.

A 35 éves Gemma valahogyan mégis összeszedte magát: lemosta az arcát, kért egy ruhát, majd átöltözve ment az oltárhoz, hogy 20 éve tartó kapcsolatát hivatalosan is megpecsételje.

Olyan régóta vártunk erre a napra. Semmi sem állíthatott meg

- nyilatkozta.

Hozzátette: ha kellett volna, alsóneműben sétál végig a folyosón, de semmi sem akadályozhatta volna meg abban, hogy férjhez menjen. Azóta a 49 éves Eastwoodot a Maidstone-i Koronabíróság két rendbeli rongálás miatt elítélte.

Sem Eastwoodot, sem a férjét nem hívták meg az esküvőre, miután a testvérek között már egy évvel korábban komoly viszály robbant ki. Gemma azt állította, hogy tévesen vádolták meg azzal, hogy „megpróbálta fellökni” Eastwoodot Ashley 2023 szeptemberében tartott esküvőjén.

A két pár kapcsolata így megromlott, annak ellenére, hogy Ken és Ashley korábban legjobb barátok voltak - így ismerkedett meg egymással a szerelmes pár is. Gemma az aznapi bátorsága és eltökéltsége ellenére is sok sebet hordoz. A bíróságon sírva olvasta fel vallomását:

Az, hogy a bátyám felesége festékkel öntött le, megváltoztatta az életszemléletemet, és megkérdőjeleztem, hogy valóban tettem-e bármi rosszat.

Elmondta, hogy az eset mélyen megviselte, és élete legkülönlegesebb napját a legrosszabb emlékké változtatta. Ezt sem ő, sem a családja nem fogja elfelejteni.

Gonoszság lepte el a sógornő szívét

Eastwood annak ellenére követte el tettét, hogy Gemma ekkor rákkal küzdött, és állapota miatt rengeteget fogyott - erről a vádlott is tudott. A pár még a nászútját is lemondta a menyasszony mentális állapota miatt.

Gemma már reggel érezte, hogy valami nincs rendben. Amikor belépett a krémszínű falú, szőnyeggel borított folyosóra édesapjával, Jasonnel, a koszorúslányokkal és a viráglányokkal, meghallotta, hogy a nevét kiáltják. Először azt hitte, valaki véletlenül a ruhájára lépett. Ezután azonban már csak a fekete festéket látta.