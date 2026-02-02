Kis híján végzett vele a fogyasztószer, Emma mégis elégedett: semmit sem tenne másképp

Emma McDonald epehólyagját egy fogyasztószer mellékhatásai miatt kellett eltávolítani. A 38 éves édesanya állítása szerint ennek ellenére semmit sem bánt meg.
Emma 2024 júniusában kezdte el szedni a Mounjaro nevű készítményt. Két hónappal később, miután jelentős súlyt adott le, emésztési fájdalmak jelentkeztek nála, amelyeket eleinte a dózis emelésének tulajdonított. Amikor a sürgősségi osztályra került, egy ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy az epevezetékét kövek zárják el, valamint kolecisztitisze, azaz epehólyag-gyulladása is kialakult.
Az állapot akár szepszishez is vezethetett volna, amely végzetes is lehet, ezért sürgős műtéten esett át, amely során eltávolították az epehólyagját. A műtét után végzett biopszia megállapította, hogy a szerv szinte már elhalt, „rothadásnak indult” a testében.
Emma mára felépült, és elmondása szerint továbbra is rendszeresen szedi a 7,5 mg-os Mounjarót.
Azt mondták, hogy az epehólyagom elrothadt, és a Mounjaro súlyosbította a helyzetet. Összességében sokkal egészségesebb vagyok, ezért semmit sem bánok
- nyilatkozta.
Noha Emma úgy érzi, mindez talán a véletlen műve, a szakértők szerint összefüggés lehet a fogyókúrás injekciók használata és az epekövek számának növekedése között, mivel ezek ismert mellékhatásként szerepelnek. A pontos kapcsolat feltárásához azonban további kutatásokra van szükség.
Emma elmondása szerint evészavarai 2021-ben, a szülés után kezdődtek, ami jelentős súlygyarapodáshoz vezetett. Folyamatosan nassolt, rendszeresen fogyasztott chipset, csokoládét és kekszeket. 2024 júniusában felkereste háziorvosát, ahol PCOS-t diagnosztizáltak nála, és 2,5 mg Mounjarót írtak fel számára a fogyás elősegítésére. Az injekciók hatására öt héten belül visszatért a menstruációja, és fokozatosan fogyni kezdett.
Egy hónappal a kezelés megkezdése után égő érzést tapasztalt a bordái környékén, amelyet kezdetben emésztési zavarnak gondolt. Később azonban ez vezetett az epehólyag-problémák kialakulásához.
Bár ma már jól érzi magát, és nem bánta meg a kezelést, Emma szeretné felhívni a figyelmet a nők epehólyag-betegségeire - írja a Mirror.
Tökéletes vihart alkotott a PCOS, a szülés utáni jelentős súlyfelszedés és a Mounjaro használata. Semmit sem bánok, mert a Mounjaro segített visszavenni az irányítást az életem felett.
