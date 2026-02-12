Egy édesanya azt hitte, csak rossz matracon alszik: szörnyű diagnózissal szembesült

Egy anyuka, aki azt hitte, azért fáj a dereka, mert már régi a matrac az ágyukban, teljesen összetört, amikor megkapta az agresszív leukémia diagnózisát.

Diagnózisa ellenére nem adta fel az édesanya. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Többször is orvoshoz fordult kínzó fájdalmai miatt

Gabrielle Altoft elárulta, hogy 2025 novemberében kezdett szörnyű derékfájást tapasztalni. A 32 éves nő, aki emellett rendkívüli fáradtságot és légszomjat is tapasztalt, elmondása szerint a fájdalmat kezdetben annak tulajdonította, hogy egy régebbi memóriahabos matracon aludt.

Egy ponton már a fájdalomcsillapítók sem fékezték meg a fájdalmat, így végül felkereste háziorvosát.

Ágyat cseréltünk a fiammal, és matracot is, így feltételeztem, hogy ez a probléma... Nem tudtam semmi mást okolni, ezért elmentem a háziorvoshoz, ahol elpanaszoltam, hogy még mindig a hátfájással küzdök, és nem akar elmúlni

- emlékezett vissza a norfolki háromgyermekes anya.

Orvosa azt mondta neki, hogy a fájdalom majd magától elmúlik, majd fizioterápiára utalta, de miután vett egy új matracot, a fájdalom csak rosszabb lett. Ekkor már kutyáját sem tudta elvinni sétálni, és minden mozdulat egyenlő volt a szenvedéssel.

November végén ismét felkereste orvosát, ekkor arra gondolt, hogy szuperinfluenzával küzd.

Különböző fertőzéseket kezdtem elkapni, majd azt hittem, szuperinfluenzám van, öt napot töltöttem ágyban, napi hat órát aludva

- mondta az anya, akinél először vírusra gyanakodtak.

Végül csak decemberben derült fény a rákdiagnózisra, amikor elment egy nőgyógyászati ​​vizsgálatra, majd további vizsgálatokra küldték.

Dühös az édesanya, amiért ennyi idő kellett a diagnózishoz

Gabrielle először azt hitte, meg fog halni, amikor közölték vele az akut mieloid leukémia (AML) diagnózisát.

Csak elfogadtam a diagnózist, mert annyira rosszul voltam, hogy tudtam, hogy valami nincs rendben. Azt hittem, meghalok... Hazamentem, és minden nagyon szürreális volt, úgy tettem, mintha mi sem történt volna a gyerekek előtt. Nagyon nehéz volt.

Az édesanya 2025. december 28-án kezdte meg intenzív kemoterápiás kezelését, és legalább két körön fog átesni. Azonban a történtek után rendkívül csalódott, hogy ennyi idő kellett felfedezni, hogy pontosan mi áll fájdalmai mögött. Saját bőrén tapasztalva most másokat biztat arra, hogyha úgy gondolják valami nincs rendben testükkel, akkor küzdjenek a válaszokért - írta a Mirror.