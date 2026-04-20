„2-es típusú cukorbeteg voltam – 4 egyszerű változtatás segített kikerülni a veszélyzónából”

Egy férfi, aki visszafordította a 2-es típusú cukorbetegségét, elárulta, milyen négy egyszerű változtatással jutott ki a „veszélyzónából”. Az 55 éves Rob Wilkinsonnál egy vérvizsgálat után állapította meg a háziorvosa a betegséget 2023 márciusában. A skóciai Argyllban élő marketing- és PR-tanácsadó testsúlya 95 kilogramm volt, HbA1c-értéke pedig 86 mmol/mol. Egy nem cukorbeteg embernél ez az érték 42 mmol/mol alatt van.

A cukorbeteg Wilkinson elárulta, hogyan hozta helyre vércukor szintjét / Fotó: Suchada Toemkraisri / 123RF

„Felfordult az egész világom. Semmit sem tudtam a cukorbetegségről, de amikor kábán kiléptem a rendelőből, teljesen világossá vált, hogy változtatnom kell” – fogalmazott Rob, aki a következő hónapokban kidolgozta az úgynevezett „négy S” tervet: lépések (steps), Shredded Wheat gabonapehely, leves (soup) és saláta (salad). Az első lépés az volt, hogy növelte a fizikai aktivitását.

Argyllban élek, ami a világ egyik legszebb része, tele lenyűgöző túraútvonalakkal. Szinte azonnal elkezdtem felfedezni a hegyeket és tavakat, amelyek meghatározzák ezt a vidéket. Fiatalabb koromban sokat sportoltam: rögbit, futballt, tollaslabdát és még sok mást. De miután három évvel korábban Yorkshire-ből északra költöztem, egyre inkább ülő életmódot éltem, amit az otthoni, számítógép előtt végzett önálló munkám csak erősített. Mindig szkeptikus voltam a lépésszámlálás kapcsán, de eldöntöttem, hogy ez része lesz az új rendszeremnek. Vettem egy olcsó órát az Amazonról, ami rögzíti az aktivitásomat, és napi 10 000 lépést tűztem ki célnak. Ezt azóta is tartom.

Két hónapon belül Rob megmászta az első Corbett-hegyét (ezek Skóciában 760 és 914 méter közötti hegyek, amelyek minden oldalon legalább 150 méteres szintkülönbséggel rendelkeznek), a Ben Hiantet Ardnamurchanban. Rövid idő alatt közel 13 kilogrammot fogyott, és már kevésbé fulladt ki, amikor a tengerpartról a házához vezető dombon felment.

„Ez nem valami extrém kihívás volt, hanem egyszerűen az a cél, hogy tudatosan beépítsem a mozgást a mindennapjaimba. Otthon is könnyű összegyűjteni a lépéseket. Táncolj úgy, mintha senki sem nézne, és csináld ezt minden nap pár percig! A zene sokat segít” – tette hozzá.