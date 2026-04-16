Az orvosok azt mondták, csak egy vírus: nem sokkal később intenzív osztályra került a kisbaba

Egyszerű vírusfertőzést állapítottak meg az orvosok annál a kisfiúnál, aki hörögve vette a levegőt. A kisbaba azonban nem sokkal később az összeomlott tüdeje miatt az intenzív osztályra került, majd kétszer is meg kellett operálni.
A szülők, Charlie King és Abbie Rogers arra lettek figyelmesek, hogy az akkor hat hónapos kisfiuk, Lennie gyakran megfázik és mellkasi fertőzésekkel küzd. A délkelet-londoni Thamesmeadből származó pár eleinte azt hitte, a baba a bölcsődében kapott el egy bacilust. A kisfiú viszont azt követően is „zörgő” légzéssel küzdött, valamint légzési nehézségei voltak, miután inkább otthon tartották őt - a háziorvos ellenben kijelentette, csak egy vírusfertőzésről van szó.
Lennie állapota ezután tovább romlott, így kórházba vitték, ahol az orvosok észrevették, hogy összeomlott a tüdeje, valamint tüdőgyulladása van, így altatásba helyezték és lélegeztetőgépre kapcsolták. A kisfiúnak ezután két életmentő műtétre is szüksége volt, mielőtt hazaengedték, idővel pedig teljesen felépült. Az első beavatkozás során kiürítették a folyadékot a kicsi tüdejéből, majd eltávolították a maradék fertőzést is, illetve a tüdejét a bordái belső részéhez rögzítették, ezzel megakadályozva, hogy a későbbiekben újra összeomoljon. Ezután a kisfiú még egy évig rendszeres kezelésekre járt, mielőtt a szülők azt az örömhírt kapták, hogy Lennie tüdőfunkciója teljesen helyreállt, annak az esélye pedig, hogy a jövőben szövődmények alakuljanak ki, rendkívül csekély.
A most kisfiú négyéves szülei jelenleg a tudatosság növelése érdekében kampányolnak, mialatt támogatást gyűjtenek annak a kórháznak a számára, ahol megmentették Lennie életét.
Lennie mindig rosszul volt és nem aludt jól éjszaka. Elvittük a bölcsődébe, ahol sok más gyermekkel került kapcsolatba. Az orvosok egyetértettek abban, csak elkapott egy vírust, és magától elmúlik, de amikor kivettük a bölcsődéből, ugyanúgy megbetegedett. Hat hónap után azt mondtuk, elég volt, és kórházba mentünk vele
- mondta el az édesapa, a Mirror beszámolója szerint.
Azt közölték, hogy ő a legbetegebb gyerek a kórházban, a műtétek után viszont gyorsan felépült, egy évnyi rendszeres ellenőrzés után pedig végleg elbocsátották
- tette hozzá a férfi.
Abbie és Charlie kisebbik fia 2024 augusztusában jött a világra, a most 18 hónapos Louie, édesapja elmondása szerint pedig Lennie tökéletes nagytestvér.
