Ezek az inzulinrezisztencia korai jelei – így tehetsz a betegség ellen

Az inzulinrezisztencia csökkent inzulinérzékenységet jelent.

A szervezet több inzulint termel a normál működéshez.

Gyakran sokáig tünetmentes marad.

Összefügg az elhízással és a mozgáshiánnyal.

Hormonális problémákat is okozhat.

Életmódváltással jól befolyásolható.

Az inzulinrezisztencia során a sejtek csökkent érzékenységgel reagálnak az inzulinra, ezért a szervezet egyre többet termel belőle a normál vércukorszint fenntartásához. Ez hosszú távon kimerítheti a rendszert, és cukorbetegséghez is vezethet.

Inzulinrezisztencia esetén különösen fontos a helyes, zöldségekben gazdag étrend. Fotó: monticello / shutterstock

Mi okozza az inzulinrezisztenciát?

Az inzulinrezisztencia kialakulásában több tényező is szerepet játszik. Az egyik leggyakoribb ok a helytelen életmód, különösen a magas cukor- és finomított szénhidráttartalmú étrend, valamint a mozgáshiány.

A hasi típusú elhízás különösen erős kockázati tényező, mivel a zsigeri zsír hormonálisan aktív, és hozzájárul az inzulin hatásának csökkenéséhez. Emellett genetikai hajlam is szerepet játszhat, így egyeseknél nagyobb eséllyel alakul ki a probléma.

Hormonális eltérések – például policisztás ovárium szindróma (PCOS) – szintén összefüggésben állhatnak az inzulinrezisztenciával.

Melyek az inzulinrezisztencia tünetei?

Az inzulinrezisztencia gyakran sokáig nem okoz egyértelmű tüneteket, ezért nehezen felismerhető. Az első jelek közé tartozhat a fáradékonyság, különösen étkezések után, valamint az erős szénhidrát- és édesség utáni vágy. Gyakori a hasi hízás, még akkor is, ha az étrend nem változik jelentősen. Előfordulhat koncentrációs nehézség, hangulatingadozás, illetve nők esetében menstruációs zavarok is. Bizonyos esetekben bőrtünetek is megjelenhetnek, például a nyakon vagy hónaljban kialakuló sötétebb elszíneződés, amely az inzulinrezisztencia egyik jellegzetes tünete lehet.

Hogyan kezelhető az inzulinrezisztencia?

Az inzulinrezisztencia kezelése elsősorban életmódváltáson alapul. A kiegyensúlyozott, alacsony glikémiás indexű étrend segíthet stabilizálni a vércukorszintet és mérsékelni az inzulinszint ingadozását. A rendszeres testmozgás – különösen az erősítő és aerob edzés kombinációja – javítja az inzulinérzékenységet. Már heti néhány alkalommal végzett mozgás is jelentős javulást hozhat. Szükség esetén orvosi kezelés is szóba jöhet, például inzulinérzékenységet javító gyógyszerek alkalmazása, de ezek mindig egyéni elbírálás alapján történnek.