„A kisbabám születése után közölték velem az orvosok, hogy végstádiumú mellrákom van, mégis szerencsésnek érzem magam”

Megrázó történetet osztott meg Harriet Lawler, akinek élete egyik legboldogabb időszaka alatt, várandóssága idején kezdődött a kálváriája. A fiatal nő egy csomót fedezett fel a hónalja alatt, nem sokkal a babaváró ünnepsége előtt, ekkor még nem sejtette, hogy ez egy súlyos betegség első jele.

A mellrák kegyetlen betegségként csapott le

Fotó: AYO Production / Shutterstock

Az édesanyát sokkolta betegség

A Middlesbrough-ból származó Harriet 2023 augusztusában, terhessége alatt vette észre az elváltozást. Eleinte arra gondolt, hogy hormonális okok állhatnak a háttérben, és egy orvosi vizsgálat során is ezt erősítették meg. Nem sokkal később azonban egy második csomót is talált, ami után további vizsgálatok következtek.

A diagnózis sokkoló volt: 35 hetes terhesen hármas negatív mellrákot állapítottak meg nála. A betegség miatt orvosai a szülés megindítása mellett döntöttek, így kislánya, Nellie 2023. október 8-án született meg, egy hosszú, 90 órás vajúdást követően.

Harriet elmondása szerint a szülés utáni rövid időszak különösen értékes volt számára, hiszen tudta, hogy hamarosan megkezdődik a kezelés. Tíz nappal később már az első kemoterápiás kezelésére készült, miközben egy külön e-mail címet is létrehozott a lányának, ahová elkezdte leírni közös történetüket. A következő hónapokban kemoterápián, műtéten és 16 alkalmas sugárkezelésen esett át. A kezelések után megkönnyebbülve hallotta, hogy a rák eltűnt. Ám a remény nem tartott sokáig.

2024 szeptemberében újabb csomót talált, és a vizsgálatok kimutatták, hogy a betegség visszatért. Bár az elváltozást eltávolították, egy későbbi vizsgálat feltárta, hogy a rák már a tüdejére is átterjedt. A betegséget ekkor 4-es stádiumúként, azaz gyógyíthatatlanként határozták meg. A diagnózis mélyen megrázta, de Harriet igyekszik pozitívan hozzáállni a helyzethez. Elmondása szerint hálás a férjéért, Joe-ért, kislányáért és a családjáért, és minden napot igyekszik megbecsülni.

Jelenleg folyamatos kezelés alatt áll, két hét kemoterápiát egy hét szünet követ. Bár mellékhatásokkal is küzd, például zsibbadással és fáradtsággal, úgy érzi, fizikailag mégis erős maradt. Harriet továbbra is ír leveleket a lányának, amelyekben megörökíti a közös pillanatokat és a mindennapokat. Azt mondja, számára a legfontosabb cél, hogy lássa Nellie-t iskolába menni,derül ki a Mirror cikkéből.