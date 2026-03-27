BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így gyógyul a mellrák után a kétgyermekes édesanya - Kata a sorstársainak is erőt ad

mellrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 16:00
sportfutásműtét utánkemoterápiaédesanya
Kata története sokak számára adhat reményt: még a kemoterápia idején is súlyokat emelt a kétgyermekes édesanya. Mellrák után, alig hat héttel a műtétjét követően már a futócipőjét is felhúzta, bebizonyítva, hogy a tudatos mozgás a legnehezebb időkben is a gyógyulás kulcsa lehet.
Vermes Krisztina
A szerző cikkei

Kata története sokak számára adhat reményt: a fiatal anyuka nem hagyta, hogy a mellrák és a fájdalmas kezelések megtörjék. Sporttal gyógyul a mellrák után. Ő már a kezelések alatt is az edzőteremben küzdött a gyógyulásért, most pedig, hat héttel a műtétje után, már a futócipőjét is felhúzta. 

Sporttal gyógyul Kata a mellrák után, már alig várja, hogy újra súlyt emelhessen

A legnehezebb időkben is a konditerembe menekült

Stáhly-Czunyi Kata nem egy átlagos harcos. Már a diagnózis után eldöntötte: nem adja meg magát a betegségnek. Két kisfia adja neki a legnagyobb erőt a küzdelemhez, ám a fizikai túléléshez a sportot hívta segítségül. Még a legdurvább kemoterápiás kezelések idején sem pihent meg. Kata története sokak számára adhat reményt: a fiatal anyuka nem hagyta, hogy a mellrák és a fájdalmas kezelések megtörjék. Két rosszullét között az edzőteremben küzdött a gyógyulásért.

Amikor összeszedtem magam, heti négyszer mentem edzésre. Volt egy hét a kezelések után, amikor annyira rosszul voltam, hogy nem tudtam menni, de a maradék kettőben ott voltam és emeltem a súlyokat. Ez egyszerűen kellett nekem! 

 - mesélte elszántan Kata.

Bár a fizikai megpróbáltatásokat hősiesen viselte, a valódi lelki mélypont a műtét után jött el. Ekkor kellett igazán átértékelnie mindent: az étrendjétől kezdve, ahol kedvenc ételét, a téliszalámit már egészségesebb opciókra cserélte, egészen a mozgásig, amit azóta is folyamatosan csinál.

Kata edzői múltja a legnagyobb fegyvere

Sokan csodálkoznak Kata elképesztő fegyelmezettségén és azon a tudatosságon, amivel a betegséghez áll, de ez nem a véletlen műve. A fiatal édesanya ugyanis  évekig személyi edzőként és jógaoktatóként dolgozott. Ez a szakmai tudás lett a legfőbb mankója a legnehezebb hónapokban.

Pontosan tudom, hogyan épül fel a test és miért fontosak például a mély törzsizmok. Ez nemcsak a sportról szól, hanem a gyógyulásról és a női egészség megőrzése miatt is jó

 - magyarázta Kata.

Szakértői szemmel nézve a mozgás számára nem csupán hobbi, hanem egyfajta öngyógyító folyamat. Korábban másokat motivált a konditeremben és a jógamatracon, most pedig ezt a tudást önmaga megmentésére fordítja. Tisztában van vele, hogy a kemoterápia és a műtét utáni regenerációt napokkal, sőt hetekkel lerövidítheti a szakszerű mozgás.

Ha nem lett volna ennyire fontos része a sport az életemnek korábban is, valószínűleg az én regenerációm is sokkal lassabb lenne

-  vallja az edzőből lett túlélő, aki most azt tervezi, hogy szakmai tapasztalatait felhasználva sorstársainak is segít majd a felépülésben.

Séta az erdőben, kocogás a szabadságért

Hat hét telt el a sorsfordító műtét óta és Kata máris szintet lépett. Bár a kedvencével, a súlyzós edzésekkel még várnia kell, nem bírja mozgás nélkül. Miután reggel elviszi a gyerekeket az oviba és a bölcsibe, az erdő felé veszi az irányt.  Újabban a futás az, amit szeretne beiktatni a mindennapjaiba.

A műtét másnapján már lelkesen csináltam a gyógytornát. Nem sokkal később már napi 4-5 kilométert sétáltam, de a hatodik héten megpróbáltam a kocogást is. Közel 3 kilométert futottam, és fantasztikusan jólesett! Nem fájt semmi, figyeltem a testem jelzéseire

- mondta az édesanya, aki pontosan tudja, hol vannak a határai.

Receptre írná fel a mozgást

Kata hisz abban, hogy a gyors regenerációját a sportnak köszönheti. Szerinte napi 20 perc mozgás, legyen az séta vagy otthoni torna, mindenkinek járna, hiszen ez a legjobb stresszkezelés és anyagcsere-javító.

Nem csak a testemet, a lelkemet is gyógyítja a sport. Van, hogy érzem a feszültséget a négy fal között, de amint kimegyek mozogni, sokkal nyugodtabb emberként térek vissza a gyerekeimhez és ez nagyon fontos.

Nagy célok: 10 kilométer és az unokák

A motivációja töretlen: sógornőjével már ki is tűzték a célt, szeptemberben közösen futnak le 10 kilométert. Kata számára ez nem csak a teljesítményről szól, hanem a jövőről is. Mivel hormongátló kezelést kap, ami növeli a csontritkulás esélyét, a mozgás számára létszükséglet. 

Azért sportolok, hogy harminc év múlva még az unokáim után is tudjak szaladgálni 

- tette hozzá mosolyogva.

Segítő kéz a sorstársaknak

Kata története rengeteg embert megérintett. Saját bevallása szerint több száz üzenetet kapott a közösségi médiában olyanoktól, akik tanácsot kérnek tőle a gyógytornáról, a táplálkozásról vagy a kemoterápia nehézségeiről. Az édesanya most azt tervezi, hogy tapasztalataival másoknak is segít: online gyógytornát vagy közös sétákat szervezne, hogy közösséget építsen a gyógyulni vágyókkal. Videóival már eddig is sok nőnek segített, főleg abban, hogy ha elmennek szűrővizsgálatra és időben felismerik a gyilkos kórt, akkor igenis le lehet győzni a mellrákot.



 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
