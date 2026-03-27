Így gyógyul a mellrák után a kétgyermekes édesanya - Kata a sorstársainak is erőt ad

Kata története sokak számára adhat reményt: a fiatal anyuka nem hagyta, hogy a mellrák és a fájdalmas kezelések megtörjék. Sporttal gyógyul a mellrák után. Ő már a kezelések alatt is az edzőteremben küzdött a gyógyulásért, most pedig, hat héttel a műtétje után, már a futócipőjét is felhúzta.

Sporttal gyógyul Kata a mellrák után, már alig várja, hogy újra súlyt emelhessen Fotó: Beküldött

A legnehezebb időkben is a konditerembe menekült

Stáhly-Czunyi Kata nem egy átlagos harcos. Már a diagnózis után eldöntötte: nem adja meg magát a betegségnek. Két kisfia adja neki a legnagyobb erőt a küzdelemhez, ám a fizikai túléléshez a sportot hívta segítségül. Még a legdurvább kemoterápiás kezelések idején sem pihent meg. Kata története sokak számára adhat reményt: a fiatal anyuka nem hagyta, hogy a mellrák és a fájdalmas kezelések megtörjék. Két rosszullét között az edzőteremben küzdött a gyógyulásért.

Amikor összeszedtem magam, heti négyszer mentem edzésre. Volt egy hét a kezelések után, amikor annyira rosszul voltam, hogy nem tudtam menni, de a maradék kettőben ott voltam és emeltem a súlyokat. Ez egyszerűen kellett nekem!

- mesélte elszántan Kata.

Bár a fizikai megpróbáltatásokat hősiesen viselte, a valódi lelki mélypont a műtét után jött el. Ekkor kellett igazán átértékelnie mindent: az étrendjétől kezdve, ahol kedvenc ételét, a téliszalámit már egészségesebb opciókra cserélte, egészen a mozgásig, amit azóta is folyamatosan csinál.

Volt, hogy Kata a kezelések után a kórházból edzésre ment Fotó: Beküldött

Kata edzői múltja a legnagyobb fegyvere

Sokan csodálkoznak Kata elképesztő fegyelmezettségén és azon a tudatosságon, amivel a betegséghez áll, de ez nem a véletlen műve. A fiatal édesanya ugyanis évekig személyi edzőként és jógaoktatóként dolgozott. Ez a szakmai tudás lett a legfőbb mankója a legnehezebb hónapokban.

Pontosan tudom, hogyan épül fel a test és miért fontosak például a mély törzsizmok. Ez nemcsak a sportról szól, hanem a gyógyulásról és a női egészség megőrzése miatt is jó

- magyarázta Kata.

Kata a betegsége előtt jógaoktató is volt Fotó: Beküldött

Szakértői szemmel nézve a mozgás számára nem csupán hobbi, hanem egyfajta öngyógyító folyamat. Korábban másokat motivált a konditeremben és a jógamatracon, most pedig ezt a tudást önmaga megmentésére fordítja. Tisztában van vele, hogy a kemoterápia és a műtét utáni regenerációt napokkal, sőt hetekkel lerövidítheti a szakszerű mozgás.

Ha nem lett volna ennyire fontos része a sport az életemnek korábban is, valószínűleg az én regenerációm is sokkal lassabb lenne

- vallja az edzőből lett túlélő, aki most azt tervezi, hogy szakmai tapasztalatait felhasználva sorstársainak is segít majd a felépülésben.