Így gyógyul a mellrák után a kétgyermekes édesanya - Kata a sorstársainak is erőt ad

Stáhly-Czunyi Kata nem egy átlagos harcos. Már a diagnózis után eldöntötte: nem adja meg magát a betegségnek. Két kisfia adja neki a legnagyobb erőt a küzdelemhez, ám a fizikai túléléshez a sportot hívta segítségül. Még a legdurvább kemoterápiás kezelések idején sem pihent meg. Kata története sokak számára adhat reményt: a fiatal anyuka nem hagyta, hogy a mellrák és a fájdalmas kezelések megtörjék. Két rosszullét között az edzőteremben küzdött a gyógyulásért.
Amikor összeszedtem magam, heti négyszer mentem edzésre. Volt egy hét a kezelések után, amikor annyira rosszul voltam, hogy nem tudtam menni, de a maradék kettőben ott voltam és emeltem a súlyokat. Ez egyszerűen kellett nekem!
- mesélte elszántan Kata.
Bár a fizikai megpróbáltatásokat hősiesen viselte, a valódi lelki mélypont a műtét után jött el. Ekkor kellett igazán átértékelnie mindent: az étrendjétől kezdve, ahol kedvenc ételét, a téliszalámit már egészségesebb opciókra cserélte, egészen a mozgásig, amit azóta is folyamatosan csinál.
Sokan csodálkoznak Kata elképesztő fegyelmezettségén és azon a tudatosságon, amivel a betegséghez áll, de ez nem a véletlen műve. A fiatal édesanya ugyanis évekig személyi edzőként és jógaoktatóként dolgozott. Ez a szakmai tudás lett a legfőbb mankója a legnehezebb hónapokban.
Pontosan tudom, hogyan épül fel a test és miért fontosak például a mély törzsizmok. Ez nemcsak a sportról szól, hanem a gyógyulásról és a női egészség megőrzése miatt is jó
- magyarázta Kata.
Szakértői szemmel nézve a mozgás számára nem csupán hobbi, hanem egyfajta öngyógyító folyamat. Korábban másokat motivált a konditeremben és a jógamatracon, most pedig ezt a tudást önmaga megmentésére fordítja. Tisztában van vele, hogy a kemoterápia és a műtét utáni regenerációt napokkal, sőt hetekkel lerövidítheti a szakszerű mozgás.
Ha nem lett volna ennyire fontos része a sport az életemnek korábban is, valószínűleg az én regenerációm is sokkal lassabb lenne
- vallja az edzőből lett túlélő, aki most azt tervezi, hogy szakmai tapasztalatait felhasználva sorstársainak is segít majd a felépülésben.
Hat hét telt el a sorsfordító műtét óta és Kata máris szintet lépett. Bár a kedvencével, a súlyzós edzésekkel még várnia kell, nem bírja mozgás nélkül. Miután reggel elviszi a gyerekeket az oviba és a bölcsibe, az erdő felé veszi az irányt. Újabban a futás az, amit szeretne beiktatni a mindennapjaiba.
A műtét másnapján már lelkesen csináltam a gyógytornát. Nem sokkal később már napi 4-5 kilométert sétáltam, de a hatodik héten megpróbáltam a kocogást is. Közel 3 kilométert futottam, és fantasztikusan jólesett! Nem fájt semmi, figyeltem a testem jelzéseire
- mondta az édesanya, aki pontosan tudja, hol vannak a határai.
Kata hisz abban, hogy a gyors regenerációját a sportnak köszönheti. Szerinte napi 20 perc mozgás, legyen az séta vagy otthoni torna, mindenkinek járna, hiszen ez a legjobb stresszkezelés és anyagcsere-javító.
Nem csak a testemet, a lelkemet is gyógyítja a sport. Van, hogy érzem a feszültséget a négy fal között, de amint kimegyek mozogni, sokkal nyugodtabb emberként térek vissza a gyerekeimhez és ez nagyon fontos.
A motivációja töretlen: sógornőjével már ki is tűzték a célt, szeptemberben közösen futnak le 10 kilométert. Kata számára ez nem csak a teljesítményről szól, hanem a jövőről is. Mivel hormongátló kezelést kap, ami növeli a csontritkulás esélyét, a mozgás számára létszükséglet.
Azért sportolok, hogy harminc év múlva még az unokáim után is tudjak szaladgálni
- tette hozzá mosolyogva.
Kata története rengeteg embert megérintett. Saját bevallása szerint több száz üzenetet kapott a közösségi médiában olyanoktól, akik tanácsot kérnek tőle a gyógytornáról, a táplálkozásról vagy a kemoterápia nehézségeiről. Az édesanya most azt tervezi, hogy tapasztalataival másoknak is segít: online gyógytornát vagy közös sétákat szervezne, hogy közösséget építsen a gyógyulni vágyókkal. Videóival már eddig is sok nőnek segített, főleg abban, hogy ha elmennek szűrővizsgálatra és időben felismerik a gyilkos kórt, akkor igenis le lehet győzni a mellrákot.
