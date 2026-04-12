Lánya miatt tartja magát a leukémiával küzdő Lara édesanyja: "Kimegyek a fürdőszobába, és ott sírom ki magam"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 10:00
A három éves kis Lara kezdeti fáradékonysága mögött súlyos diagnózist találtak az orvosok. Az életvidám kislány február óta leukémiával küzd, és miközben a miskolci kórház falai között hősiesen viseli a kemoterápiát, családja erején felül teljesít, hogy a lelki teher mellett a felemésztő anyagi nehézségekkel is megbirkózzon.
A hároméves Lara kórházban fekszik és hetek óta kemoterápiát kap, leukémiával küzd. Az életvidám kislánynál B-típusú leukémiát diagnosztizáltak, azóta a miskolci kórház falai között tölti a mindennapjait. Miközben az édesanya minden percben beteg kislánya mellett van, az édesapa otthon tartja a frontot másik gyermekükkel, emellett pedig naponta két órát autózik, hogy láthassa beteg gyermekét ebben a nehéz időben. A család tartalékai elfogytak, a súlyos betegség pedig nemcsak a lelküket, de a megélhetésüket is felemészti.

Leukémiával küzd a kislány: Lara február óta kapja a kemoterápiát, édesanyja szerint hősiesen bírja
Fotó: beküldött

Leukémiával küzd a kis Lara: „Még nem vagyok kész levágni a lányom haját” 

Lara története influenzaszerű tünetekkel kezdődött: nagyon fehér volt, kedvetlen és rengeteget aludt. Az egri kórház után végül Miskolcon vált véglegessé a diagnózis: B-típusú leukémia. Február 4-e óta tartanak a kezelések, Lara pedig hihetetlen bátorsággal viseli a folyamatos vizsgálatokat és a kemoterápiát.

„A fürdőszobába bújok el sírni”

Az édesanyát lelkileg teljesen megviseli a helyzet, de mindent megtesz, hogy a kislánya ne lássa rajta a fájdalmat. A kórterem fogságában próbálják elütni az időt: festenek, színeznek és rengeteg mesét néznek, hogy a kicsi figyelmét eltereljék.

Neki az a fontos, hogy én boldog legyek. Nem szabad látnia, hogy rossz kedvem van, mert az átragadna rá. Ha már végképp nem bírom, kimegyek a fürdőszobába kezet mosni, és ott sírom ki magam. Ott nem lát meg

- meséli az édesanya elcsukló hangon.

Anyukája az első pillanattól kezdve mellette van
Fotó: beküldött

A kislány haja a kezelésektől már hullani kezdett, de az anyai szív még reménykedik. 

Mondták a nővérek is, hogy szóljak, és levágják a haját, de én erre még nem vagyok felkészülve. Amíg tudom, megtartom neki azt a kis haját amíg lehet...

Hanna arca a kezelésektől felpuffadt és a haja is elkezdett hullani
Lara arca a kezelésektől felpuffadt és a haja is elkezdett hullani    Fotó: beküldött

A rettegést azonban egy feldolgozhatatlan tragédia is táplálja, amit testközelből éltek át a kórházban. Pár héttel ezelőtt az édesanya, Butkai Judit szemtanúja volt, ahogy egy másik kisgyermek keringése összeomlott. Az orvosok hiába küzdöttek az életéért, a kicsi eltávozott. 

Ott bent majdnem egy óra hosszáig küzdöttek az orvosok, de amikor megtudta az édesanya a hírt, én azt a sikoltást soha nem fogom elfelejteni. Ez már egy bő három hete történt, de még mindig hallom. Itt teljes emberként kell állnom a kislányom mellett, nem szabad a negatív dolgokra gondolni, de ez borzasztóan nehéz 

- emlékszik vissza a megrázó pillanatra.

Videóhívás tartja össze a családot

A betegség a család mindennapjait is darabokra szedte. Az ötéves Lia otthon maradt, és bár csak annyit tud, hogy a kishúga kórházban van, a miértet nem, mindent megtesz, hogy örömet okozzon neki valamivel.

Lia és Lara nagyon jó testvérek
Lia és Lara nagyon jó testvérek    fotó: beküldött

 Zsebpénzéből játékokat és ruhácskát vett Larának, sőt, még az anyukájának is küldött csokoládét. Mivel hetekig ki sem tehették a lábukat a kórteremből, a két testvér csak videóhíváson keresztül láthatja egymást. Ezek a pillanatok jelentik számukra a legnagyobb vigaszt.

Larának a testvére vett ajándékokat, hogy jobb kedvre derítse, ami sikerült
Larának a testvére vett ajándékokat, hogy jobb kedvre derítse, ami sikerült    fotó: beküldött

Az anyagi teher azonban egyre nehezebb a család számára. Az édesapa naponta 100 kilométert autózik oda-vissza a kórházba, hogy elkerülje a fertőzésveszélyt.

 Minden tartalékunkat feléltük. A benzin, a rezsi, a kórházi szükségletek... Be kellett itt is rendeznünk egy kis konyhát, rezsót, edényeket vettünk. Egy alapítvány segít, amiben tud, de sajnos sok kis betegnek kell még segíteniük, így nem jut mindenre.

 

Itt még nem tudták, hogy Lara nagyon beteg. Alig várják, hogy újra együtt lehessen a család
Itt még nem tudták, hogy Lara nagyon beteg. Alig várják, hogy újra együtt lehessen a család    Fotó: beküldött

A családot a Te tegyél a Leukémiás gyermekekért és felnőttekért alapítvány karolta fel. Az alapítvány létrehozója, Bajzát Krisztián pontosan tudja, min megy keresztül a család. Ő maga is érintett volt évekkel ezelőtt, tudja, milyen nehéz ilyenkor. Éppen ezért hozta létre a szervezetet, hogy segíthessen sorstársain. A hazatéréshez is támogatásra lesz szükség, hiszen a házat át kell alakítani és steril környezetet biztosítani majd Lara számára. ITT, ezen az alapítványon keresztül közvetlenül támogathatod a kislányt, ha segíteni szeretnél a családnak. Fontos: Az utalás közleményébe írd be: Ignácz Lara. Larának és családjának most minden segítség számít a gyógyuláshoz vezető úton. Az orvosok szerint a kislánynak még minimum hat hónapig kezeléseket kell kapnia, utána pedig egy steril környezetbe kell majd hazamennie, amit szintén ki kell alakítani a kis családi házukban Lara fogadására. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu