Lánya miatt tartja magát a leukémiával küzdő Lara édesanyja: "Kimegyek a fürdőszobába, és ott sírom ki magam"

A hároméves Lara kórházban fekszik és hetek óta kemoterápiát kap, leukémiával küzd. Az életvidám kislánynál B-típusú leukémiát diagnosztizáltak, azóta a miskolci kórház falai között tölti a mindennapjait. Miközben az édesanya minden percben beteg kislánya mellett van, az édesapa otthon tartja a frontot másik gyermekükkel, emellett pedig naponta két órát autózik, hogy láthassa beteg gyermekét ebben a nehéz időben. A család tartalékai elfogytak, a súlyos betegség pedig nemcsak a lelküket, de a megélhetésüket is felemészti.

Leukémiával küzd a kislány: Lara február óta kapja a kemoterápiát, édesanyja szerint hősiesen bírja Fotó: beküldött

Leukémiával küzd a kis Lara: „Még nem vagyok kész levágni a lányom haját”

Lara története influenzaszerű tünetekkel kezdődött: nagyon fehér volt, kedvetlen és rengeteget aludt. Az egri kórház után végül Miskolcon vált véglegessé a diagnózis: B-típusú leukémia. Február 4-e óta tartanak a kezelések, Lara pedig hihetetlen bátorsággal viseli a folyamatos vizsgálatokat és a kemoterápiát.

„A fürdőszobába bújok el sírni”

Az édesanyát lelkileg teljesen megviseli a helyzet, de mindent megtesz, hogy a kislánya ne lássa rajta a fájdalmat. A kórterem fogságában próbálják elütni az időt: festenek, színeznek és rengeteg mesét néznek, hogy a kicsi figyelmét eltereljék.

Neki az a fontos, hogy én boldog legyek. Nem szabad látnia, hogy rossz kedvem van, mert az átragadna rá. Ha már végképp nem bírom, kimegyek a fürdőszobába kezet mosni, és ott sírom ki magam. Ott nem lát meg

- meséli az édesanya elcsukló hangon.

Anyukája az első pillanattól kezdve mellette van Fotó: beküldött

A kislány haja a kezelésektől már hullani kezdett, de az anyai szív még reménykedik.

Mondták a nővérek is, hogy szóljak, és levágják a haját, de én erre még nem vagyok felkészülve. Amíg tudom, megtartom neki azt a kis haját amíg lehet...

Lara arca a kezelésektől felpuffadt és a haja is elkezdett hullani Fotó: beküldött

A rettegést azonban egy feldolgozhatatlan tragédia is táplálja, amit testközelből éltek át a kórházban. Pár héttel ezelőtt az édesanya, Butkai Judit szemtanúja volt, ahogy egy másik kisgyermek keringése összeomlott. Az orvosok hiába küzdöttek az életéért, a kicsi eltávozott.

Ott bent majdnem egy óra hosszáig küzdöttek az orvosok, de amikor megtudta az édesanya a hírt, én azt a sikoltást soha nem fogom elfelejteni. Ez már egy bő három hete történt, de még mindig hallom. Itt teljes emberként kell állnom a kislányom mellett, nem szabad a negatív dolgokra gondolni, de ez borzasztóan nehéz

- emlékszik vissza a megrázó pillanatra.