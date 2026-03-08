„Kerültem a háziorvost, mert rettegtem, hogy elítél, amiért még szoptatom a fiam – most az egész világom összedőlt, haldoklom"

Helen Christopher szégyenkezett azért, hogy háromévesét, Benjit még mindig szoptatja, így hiába voltak fájdalmas tünetei, nem ment el orvoshoz annak ellenére sem, hogy jobb keblében nyilalló fájdalommal küzdött. Épp ezért, amikor megtudta, hogy problémáját nem emlőgyulladás okozza, sokkot kapott. Kiderült ugyanis, hogy az egészet sajnos nem más okozza, mint rák, ami miatt most már az is kérdéses, láthatja-e még felnőni gyerekeit.

Szégyellte magát, ezért nem ment háziorvoshoz, pedig rákos volt Fotó: GoFundMe

Helen csak azok után volt hajlandó felkeresni egy orvost, hogy állandó kebelfájdalmai a szoptatás befejezése után is jelen voltak. Ezt követően, egy 2024 júliusi ultrahangos vizsgálat után jött a sokkoló diagnózis: harmadik stádiumú mellrákja van, ami miatt jelenleg immunterápiára gyűjt annak érdekében, hogy minél tovább maradhasson fiai mellett:

Nem egyszer volt emlőgyulladásom már, ami miatt állandóan csak antibiotikumokat kaptam. Végül azonban a szoptatás után is fennmaradtak a szúró fájdalmak, amelyek már a hétköznapjaimra is hatással voltak. Csakis sportmelltartót voltam képes viselni miattuk. Ekkor már úgy voltam vele, ideje lenne utána járni, azonban korábban nem egy orvos jegyezte meg, hogy nem kellene már egy totyogóst szoptatni, így nem mertem elmenni. Épp ezért, amikor megkaptam a rákos diagnózist, összedőlt a világom. Nem álltam készen egy ilyen hírre. Sosem gondolod, hogy ez veled is megtörténet. Nagyon, nagyon meglepődtem, de nem jó értelemben

- közölte Helen, aki egy tízéves fiúnak, Rowannek és a négyéves Benjinek az édesanyja.

Már nem gyógyítható rákos betegsége

Túlélése érdekében a kórmegállapítást követően masztektómián esett át tavaly januárban, amelyet áprilisban három havi kemoterápia követett. Hiába, a kezelés sajnos nem hatott, mitöbb, a rák átterjedt a nyirokcsomóira és a nyakára is.

Lesújtó volt. Először mindig úgy állnak hozzá, hogy meggyógyítanak, de ha átterjed vagy visszatér, ez már nem lehetséges. Pallatiatív ellátást kaphatsz csak. Már nem opció ilyenkor a rák megszüntetése. Most már csak az a kérdés, hány évem van még hátra és azokban, hogy segíthetnek. Nehéz volt megbirkóznom ezzel, mert két kisgyermek anyja vagyok és felakartam nevelni őket

- vallotta be Helen, aki jelenleg egy német magánkezeléses immunterápiában reménykedik, írja a Mirror.