Áttörés az orvostudományban: agy-számítógép adta vissza a lebénult férfi mozgását

Egy kilenc éve lebénult férfi életében hozott áttörést egy úttörő műtét, amely során egy úgynevezett agy-számítógép interfészt (BCI) ültettek az agykérgébe. A 41 éves Brandon Patterson a beavatkozás után arról számolt be, hogy újra érezni tudja az ujjait, pusztán azzal, hogy megpróbálja megmozgatni őket.

A férfi lett az első akinek agy-számítógépet ültettek a fejébe.

Történelmi agy-számítógép

Patterson 2017-ben szenvedett autóbalesetet, amely során megsérült a gerince, és elveszítette az érzékelést a karjai alsó részében, valamint az ujjaiban. A Colorado államban végrehajtott műtét során az orvosok egy speciális eszközt ültettek be az agyának azon területére, amely a magasabb rendű agyi működésekért felelős. A beavatkozás ilyen formában első volt a világon.

Az agy-számítógép interfészek közvetlen kapcsolatot hoznak létre az agy elektromos aktivitása és külső eszközök – például számítógépek vagy robotikus rendszerek – között. Patterson esetében három csatlakozási pontot helyeztek el a koponyáján, amelyek lehetővé teszik az agyi jelek rögzítését és továbbítását – írja a People.

A műtét után a férfi meglepő élményről számolt be:

Éreztem, hogy mozognak az ujjaim, pedig valójában nem láttam mozgást

– mondta. Hozzátette, hogy kilenc év után először tapasztalt ilyen érzést.

A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy az eszköz segítségével az agyi aktivitást konkrét mozdulatokká alakítsák. A cél, hogy a rendszer képes legyen értelmezni a szándékokat – például hogy valaki jobbra, balra vagy felfelé szeretne nyúlni –, és ezt mozgássá fordítsa.

A fejlesztés hosszú távú célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik gerincsérülés, ALS vagy más idegrendszeri betegségek miatt veszítették el mozgás- vagy érzékelési képességeiket. Patterson, aki kilenc éve tolószékben él, úgy fogalmazott: számára új lehetőségeket nyit meg ez a technológia.

Arra gondolok, hogy megmozdítom az ujjaimat, amire kilenc éve nem voltam képes. Arra gondolok, hogy megfogok egy labdát, és milyen izmokra lenne ehhez szükség

– mondta. Bár azt is elismerte, hogy a járás valószínűleg már nem lesz elérhető számára, bízik abban, hogy az új technológia javíthatja az életminőségét, és másokon is segíthet a jövőben.