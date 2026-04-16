Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem volt hajlandó cigarettát adni: hárman támadtak rá a fiatalra

testi sértés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 15:20
csoportos rablásrendőrség
Az áldozattól cigarettát kértek, aki elutasította a kérést. Ekkor érte az áldozatot a csoportos támadás, hárman estek neki.

Csoportos támadás miatt vettek őrizetbe három férfit, akik egy fiatal férfire támadtak miután az áldozat elutasította a támadók kérését. Az egyik gyanúsított elvette a táskáját, míg másik két társa testszerte ütlegelni kezdte az áldozatot.

Csoportos támadás áldozata lett egy fiatal férfi, akit azután támadtak meg hárman, miután nem volt hajlandó eleget tenni a támadók kérésének

Csoportos támadás ért egy fiatal férfit

Három tiszabői lakost azzal gyanúsítanak a törökszentmiklósi bűnügyesek, hogy április 11-én késő este a városban megszólítottak egy fiatalt, akitől cigarettát és tüzet kértek. A sértett elutasította a kérést, majd továbbment. Ekkor „Kapjuk el!” kiáltással a 22 éves férfi után futottak, egyikük a nála lévő táskát megragadta és húzni kezdte, míg ketten arcon és testszerte ütlegelték, hogy megszerezzék az értékeit. 

Táskájából 400 eurót, 11 ezer forintot, a személyes okmányait, bankkártyáját, valamint a karjáról egy okosórát lopták el. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

Hamar rendőrkézre kerültek

A rendőrök nagy erőkkel kezdték meg az elkövetők felkutatását. Rövid időn belül elfogták és előállították a brutális triót, akiket csoportosan megvalósított rablás és súlyos testi sértés bűntett miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A 18, 24 és 26 éves gyanúsítottak jelenleg is büntetőeljárás hatálya alatt állnak, mert korábban is követtek el személy elleni erőszakos bűncselekményt. Mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat - közölte a police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
