Nem volt hajlandó cigarettát adni: hárman támadtak rá a fiatalra

Csoportos támadás miatt vettek őrizetbe három férfit, akik egy fiatal férfire támadtak miután az áldozat elutasította a támadók kérését. Az egyik gyanúsított elvette a táskáját, míg másik két társa testszerte ütlegelni kezdte az áldozatot.

Fotó: Gé / MW

Csoportos támadás ért egy fiatal férfit

Három tiszabői lakost azzal gyanúsítanak a törökszentmiklósi bűnügyesek, hogy április 11-én késő este a városban megszólítottak egy fiatalt, akitől cigarettát és tüzet kértek. A sértett elutasította a kérést, majd továbbment. Ekkor „Kapjuk el!” kiáltással a 22 éves férfi után futottak, egyikük a nála lévő táskát megragadta és húzni kezdte, míg ketten arcon és testszerte ütlegelték, hogy megszerezzék az értékeit.

Táskájából 400 eurót, 11 ezer forintot, a személyes okmányait, bankkártyáját, valamint a karjáról egy okosórát lopták el. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

Hamar rendőrkézre kerültek

A rendőrök nagy erőkkel kezdték meg az elkövetők felkutatását. Rövid időn belül elfogták és előállították a brutális triót, akiket csoportosan megvalósított rablás és súlyos testi sértés bűntett miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A 18, 24 és 26 éves gyanúsítottak jelenleg is büntetőeljárás hatálya alatt állnak, mert korábban is követtek el személy elleni erőszakos bűncselekményt. Mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat - közölte a police.hu.