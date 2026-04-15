„Vége van” – rendkívüli bejelentést tett Donald Trump

"Azt hiszem, majdnem vége, igen. Úgy értem, nagyon közel áll a végéhez" - mondta Donald Trump a Fox Business műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak, amikor arról kérdezték, hogy "vége" van-e a háborúnak. Az interjú videórészlete az X közösségi médiára került föl.

Donald Trump szerint nagyon közel van az iráni háború vége

Előzőleg Bartiromo egy Instagram-videóban azt nyilatkozta, hogy Donald Trump az interjú során többször is múlt időben utalt az iráni háborúra, mire az újságíró rákérdezett: "Vége van?" Erre azt válaszolta:

Vége van.

A hétvégén tárgyalásokat folytattak a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban az Irán elleni, február 28-án kezdődött amerikai-izraeli háború végleges lezárásáról, de nem sikerült megállapodni. Az érintett politikusok szerint erőfeszítések folynak egy újabb tárgyalási forduló megtartására.

Donald Trump kedden derűlátóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások újraindításának kilátásaival kapcsolatban. Szerinte azok két napon belül Pakisztánban újraindulhatnak.