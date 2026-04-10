Egy hely az autista gyerekek és a szüleik számára

Durucz Anetta tizenöt év után tért haza az USA-ból Magyarországra. Hazahozta a honvágya és a kétségbeesés: nem látott esélyt arra, hogy autista kislánya számára odakint minden adott lesz a fejlesztéshez. Az autizmus világnapja alkalmából a hot! magazin munkatársa egy különleges és színes világba utazott.

Az autizmus világnapja alkalmából a Sofia Szeretet Farmon jártunk, amit Anetta és férje, Pramod hoztak létre

Az autizmus világnapja: egy állapot, amiről még mindig keveset tudunk

Minden autista embernek vannak szuperképességei, vallják a szakértők. Történetünk főszereplője Sofi, akinek autizmus spektrumzavar fejlődésében nagyon sokat segített a TSMT-terápia, valamint az, hogy ideje nagy részét állatok között tölti. A kilenc éves kislány a felnőtteket túlszárnyaló módon gondozza a kecskéket, nyuszikat, segít a farmon a takarításban, aminek köszönhetően kevesebb problémája akad a szociális és társas viselkedés kapcsán.

„A férjemet már Amerikában ismertem meg, két közös gyermekünk született: Sofia és Noah. Az előző házasságomból már volt egy nagyfiú. Sofi nyolc hónapos volt, amikor észrevettem, hogy nem úgy fejlődik, nem ott tart, ahol a hasonló korú gyerekek, ezért orvoshoz vittem, és elkezdődött az intenzív mozgásfejlesztése. Sajnos eredménytelenül. Saját költségen kiutaztattunk fejlesztőpedagógust, aki Dévény-módszerrel ért el eredményt Sofinál. Viszont azt tudtuk, hogy ezt nem bírjuk sokáig anyagilag, így megszületett a döntés: Magyarországra költözünk.”

A farmon mindig szeretettel várják az autizmussal élő gyerekeket és szüleiket, Pásztó mellett

Durucz Anetta: „Sokszor kerültem kellemetlen helyzetbe”

A magyar anyuka és amerikai férje közel hat évvel ezelőtt szinte mindent felszámoltak, és meg sem álltak egy Nógrád megyei kisvárosig, Pásztóig. A farm ötletét az adta, hogy ezek a különleges gyerekek könnyebben alakítanak ki kapcsolatot az az állatokkal, mint az emberekkel.

„Sokszor kerültem kellemetlen helyzetbe Sofi viselkedése miatt. Egy autista gyerekkel el kell felejteni azt, hogy az ember vendégségbe megy, elutazik valahová nyaralni, vagy beül egy étterembe egy romantikus vacsorára a párjával. Kerestem a lehetőségeket, elsősorban azért, hogy a kislányom fejlődjön, és persze saját magunk miatt is. A farm Sofinak készült, akin láttunk, hogy ha kinn van a természetben, és állatok veszik körül, megváltozik a viselkedése: nyugodtabb, kezelhetőbb lesz. Egy kis nyuszival kezdődött minden, aztán lett ló, bárány, kecske, emu és láma. A farm a lányom nevét viseli, és ide bárki ingyen bejöhet. Havonta egyszer nyílt napot tartunk a környékbelieknek. A speciális nevelési igényű gyerekeket és a szüleiket előzetes egyeztetés után bármelyik hétvégén szívesen fogadjuk.”