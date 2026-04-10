Egy hely az autista gyerekek és a szüleik számára

Durucz Anetta tizenöt év után tért haza az USA-ból Magyarországra. Hazahozta a honvágya és a kétségbeesés: nem látott esélyt arra, hogy autista kislánya számára odakint minden adott lesz a fejlesztéshez. Az autizmus világnapja alkalmából a hot! magazin munkatársa egy különleges és színes világba utazott.
Minden autista embernek vannak szuperképességei, vallják a szakértők. Történetünk főszereplője Sofi, akinek autizmus spektrumzavar fejlődésében nagyon sokat segített a TSMT-terápia, valamint az, hogy ideje nagy részét állatok között tölti. A kilenc éves kislány a felnőtteket túlszárnyaló módon gondozza a kecskéket, nyuszikat, segít a farmon a takarításban, aminek köszönhetően kevesebb problémája akad a szociális és társas viselkedés kapcsán.
„A férjemet már Amerikában ismertem meg, két közös gyermekünk született: Sofia és Noah. Az előző házasságomból már volt egy nagyfiú. Sofi nyolc hónapos volt, amikor észrevettem, hogy nem úgy fejlődik, nem ott tart, ahol a hasonló korú gyerekek, ezért orvoshoz vittem, és elkezdődött az intenzív mozgásfejlesztése. Sajnos eredménytelenül. Saját költségen kiutaztattunk fejlesztőpedagógust, aki Dévény-módszerrel ért el eredményt Sofinál. Viszont azt tudtuk, hogy ezt nem bírjuk sokáig anyagilag, így megszületett a döntés: Magyarországra költözünk.”
A magyar anyuka és amerikai férje közel hat évvel ezelőtt szinte mindent felszámoltak, és meg sem álltak egy Nógrád megyei kisvárosig, Pásztóig. A farm ötletét az adta, hogy ezek a különleges gyerekek könnyebben alakítanak ki kapcsolatot az az állatokkal, mint az emberekkel.
„Sokszor kerültem kellemetlen helyzetbe Sofi viselkedése miatt. Egy autista gyerekkel el kell felejteni azt, hogy az ember vendégségbe megy, elutazik valahová nyaralni, vagy beül egy étterembe egy romantikus vacsorára a párjával. Kerestem a lehetőségeket, elsősorban azért, hogy a kislányom fejlődjön, és persze saját magunk miatt is. A farm Sofinak készült, akin láttunk, hogy ha kinn van a természetben, és állatok veszik körül, megváltozik a viselkedése: nyugodtabb, kezelhetőbb lesz. Egy kis nyuszival kezdődött minden, aztán lett ló, bárány, kecske, emu és láma. A farm a lányom nevét viseli, és ide bárki ingyen bejöhet. Havonta egyszer nyílt napot tartunk a környékbelieknek. A speciális nevelési igényű gyerekeket és a szüleiket előzetes egyeztetés után bármelyik hétvégén szívesen fogadjuk.”
Egy ilyen farmnak a fenntartása igen sok pénzbe kerül, a házaspár mégis ingyenesen teszi elérhetővé a hasonló cipőben járó szülők számára. Természetesen ennek is megvan az oka.
„Pontosan tudjuk, hogy az autista gyerekeket nevelő családoknál sokszor hatalmas összeget emészt fel a terápia, ami a gyermek fejlesztése miatt elengedhetetlen. Sofi az elmúlt évek alatt sokat változott: nyitottabb a farmra érkező gyerekekkel szemben, közreműködőbb az iskolában. Azt is tudjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon nehéz programot találni; kevés olyan hely van, ahol ítélkezés nélkül fogadják őket. Ez a farm egy igazi menedék, amit a férjemmel szeretnénk elérhetővé tenni mások számára is.”
Az autizmus Rúzsa Magdit is megérintette, aki a Kék a szívem című dalában remekül összefoglalja és elmondja, hogy mennyire nehéz körülírni ezt a különös állapotot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.