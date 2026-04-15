Bálint Antónia drámai vallomása: "Karácsonykor majdnem kicsekkoltam ebből a világból"

Keveset hallat magáról az utóbbi években az egykori szépségkirálynő és műsorvezető, Bálint Antónia, aki nemrégiben feldolgozta Balázs Fecó A csönd éve című dalát, amivel pillanatok alatt óriási sikert aratott. Barátai már évek óta biztatták, kezdjen el énekelni, számára azonban mégsem volt ennyire egyszerű meghozni ezt a döntést. A sors azonban annyi terhet pakolt rá, hogy maga is úgy érezte, a Csönd éve című dallal mindent kiénekelhet magából.

Bálint Antónia legyőzte betegségét, ma már bátran mosolyog

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Az egykori szépségkirálynő hét éve teljesen visszavonult a közszerepléstől

A családon belül nagyon sok tragédiával szembesült, Bálint Antónia betegsége mégsem tudta legyőzni a csinos műsorvezetőt

Bálint Antónia édesapja tudott arról, hogy felesége nagyon beteg, ő értesítette Toncsit

Egyetlen gyermeke van, Bálint Antónia lánya már az érettségire készül

Gyerekkori történésekre vezethető vissza, hogy Bálint Antónia énekel

A zenélés sokszor volt az élete része Bálint Antóniának. Korábban azonban maga sem vette ennyire komolyan az énektanulást. Orbán Józsi azok közé tartozott, akik mindig is biztatták: kezdjen valamit a hangjával. A korábban visszavonult szépségkirálynő és műsorvezető most ismét kilépett a rivaldafénybe.

„Számomra nem volt annyira egyértelmű, hogy jó hangom van, holott a ba­rá­taim mindig erről győzködtek…” – kezdte a hot! magazinnak Antónia, aki hozzátette: „Orbán Józsi több évtizedig volt a barátom, és sokszor biztatott, hogy énekeljek. Persze akkor még annyira szégyenlős voltam, hogy csak motyogtam magamban. Emlékszem, Józsi egy alkalommal rám is pirított: »Engedd már ki a hangod! Bezzeg ha veszekszel a pároddal, akkor tudsz kiabálni!« Azt viszont elárulom, hogy akkor született egy duett, amiről eddig kevesen tudtak. Ez most valahonnan előkerült, és amikor újra meghallgattam, elsírtam magam. Soha nem tartottam magam énekesnek, de az alapok megvoltak. Öcsi is csinált nekünk egy zenekart, amivel még haknizni is jártunk. Fiatalok voltunk, élveztük az életet, de mi sem vettük ezt komolyan.”

Bálint Antónia fiatalon is megpróbálkozott már az énekléssel (Fotó: Ladoczki Balázs)

Bálint Antónia édesanyja halála egy fájdalmas pont volt számára

Az elmúlt két év más szempontból volt meghatározó Antónia életében. Ezzel egy fájdalmas korszak zárult le, amiről most őszintén mesélt a hot! magazinnak. Karácsonykor múlt két éve, hogy elveszítette az édesanyját, aki a gyilkos kórral harcolt.