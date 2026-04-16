Kihasználta egy idős asszony kiszolgáltatott helyzetét egy gyanúsított, és kifosztotta az idős áldozatot. A gyanúsított gyakorlatilag ráerőltette a segítségét a járókerettel közlekedő idős asszonyra, akit „hazakísérés” után kifosztott. A rendőrök hamar megtalálták az illetőt.

Kihasználta az idős asszonyt a kifosztó gyanúsított

Kihasználta az idős asszony helyzetét, majd kifosztotta

A gyanúsított még tavaly decemberben Kazincbarcikán szólított le egy 81 éves, járókerettel közlekedő nőt. Bár az asszony többször visszautasította a segítséget, a férfi mégis belekarolt, és „felkísérte” a lépcsőházba. A lépcsőfordulóban aztán kihasználta a nő kiszolgáltatott helyzetét: észrevétlenül kivette a szatyrából a pénztárcáját a készpénzzel és iratokkal együtt, majd elmenekült.

A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták az elkövetőt. Az eltulajdonított értékek egy részét sikerült visszaszerezni és visszaadni a sértettnek. A rendőrség kiemelte: beszélgessünk idős hozzátartozóinkkal, hogy ha idegenek akaratuk ellenére próbálnak „segíteni”, mindig utasítsák vissza, és kérjenek segítséget - police.hu.