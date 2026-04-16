Kihasználta az idős asszony helyzetét, majd kifosztotta

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 15:35
A járókerettel közlekedő idős asszonyra erőltette a segítséget. Kihasználta a helyzetet, hogy végül kifoszthassa az áldozatot.

Kihasználta egy idős asszony kiszolgáltatott helyzetét egy gyanúsított, és kifosztotta az idős áldozatot. A gyanúsított gyakorlatilag ráerőltette a segítségét a járókerettel közlekedő idős asszonyra, akit „hazakísérés” után kifosztott. A rendőrök hamar megtalálták az illetőt.

Fotó: Gé / MW

A gyanúsított még tavaly decemberben Kazincbarcikán szólított le egy 81 éves, járókerettel közlekedő nőt. Bár az asszony többször visszautasította a segítséget, a férfi mégis belekarolt, és „felkísérte” a lépcsőházba. A lépcsőfordulóban aztán kihasználta a nő kiszolgáltatott helyzetét: észrevétlenül kivette a szatyrából a pénztárcáját a készpénzzel és iratokkal együtt, majd elmenekült.

A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták az elkövetőt. Az eltulajdonított értékek egy részét sikerült visszaszerezni és visszaadni a sértettnek. A rendőrség kiemelte: beszélgessünk idős hozzátartozóinkkal, hogy ha idegenek akaratuk ellenére próbálnak „segíteni”, mindig utasítsák vissza, és kérjenek segítséget - police.hu.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
