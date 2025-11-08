Vajúdó kismama és gyermeke életét mentette meg Dorina: "Az események egyik pillanatról a másikra felgyorsultak"

Az igazi hősök köztünk élnek és néha egészen fiatalok. Ilyen Vadász Dorina, a győri mentésirányító. Az ő telefonos segítségével szülte meg a kislányát egy nő a Győr-Moson-Sopron megyei Kisbodakon. Ráadásul, miután a baba világra jött, nem lélegzett, ezért az édesanyának kellett megkezdenie az újraélesztését. A kislány a mellkaskompressziónak köszönhetően felsírt és lélegezni kezdett, de az anya a szülés után csaknem elvérzett, ezért mentőhelikopterrel vitték kórházba.

Vadász Dorina mentésirányító már két és fél éve dolgozik az Országos Mentőszolgálat kötelékében

Fotó: olvasói fotó

Dorina szakértelmének sokat köszönhetnek

Szeptember 28-án öt óra körül a 112-es telefonszámon érkezett be egy segélyhívás a mentőkhöz, ami később megszakadt.

A hozzám beérkezett információkból arra következtettem, hogy úgynevezett köldökzsinór előreesés történt. Közben megszakadt a vonal, de sikerült visszahívnom az édesanyát

– emlékszik vissza Vadász Dorina mentőszakápoló és mentésirányító. Elmondta, hogy az édesanya meglehetősen nyugodtan kezelte a helyzetet, és közölte vele, hogy kint van a baba köldökzsinórja és vérzik.

Miközben én az édesanyával beszéltem, a kollégám elindította a helyszínre a mentőket. Az események azonban egyik pillanatról a másikra felgyorsultak, mert ekkor már a baba lába is kint volt

–folytatta beszámolóját a mentésirányító. Hozzátette, hogy az édesanya teljesen higgad tudott maradni még ebben a feszült helyzetben is, és ez sokat segített. A helyszínre eközben mentőhelikoptert és koraszülött mentőt is indítottak. Szerencsére az édesanya profin hajtotta végig Dorina utasításait.

Mondtam neki, hogy mikor szorítson és mikor toljon. Az egész maximum két perc alatt lezajlott, és már kint is volt a baba! De az igazi ijedtség csak aztán következett, mert nem hallottam, hogy felsírna a baba

– idézte fel a drámai pillanatokat Dorina. Az édesanyának ekkor azt mondta, hogy alkalmazzon mellkaskompressziót a csöppségen, aki ennek következtében szerencsére felsírt. Eközben a helyszínre érkeztek Mosonmagyaróvárról Dorina bajtársai, akik a helyszínen stabilizálták az újszülött állapotát. Ekkor azonban az édesanya állapota romlani kezdett, ugyanis a szülés alatt nagy mennyiségű vért veszített. A vérzés a kislány születését követően sem csillapodott. Ekkor szerencsére megérkezett a mentőhelikopter és közösen folytatták anya és újszülöttje ellátását.