Elfajult a vita: lövések dördültek Szegeden, a rendőrök lezárták a helyszínt

Csütörtök délután egy közlekedési vita fajulhatott el egy benzinkútnál Szegeden. A helyszínt a rendőrök lezárták, három rendőrautó is érkezett a helyszínre. Szemtanúk szerint a konfliktus során lövések is eldördültek.

Lövések dördültek a benzinkúton, a rendőrség lezárta a helyszínt Fotó: Karnok Csaba

A Délmagyar helyszíni információi szerint Szegeden, a Fónógyári úton, egy benzinkútnál közlekedési helyzet miatt alakult ki szóváltás, amely később elfajult. A vitában a szemtanúk elmondása alapján egy gépjárműoktató is érintett lehetett. A helyszínen tartózkodó szemtanúk arról is beszámoltak, hogy gázriasztó fegyver került elő, és legalább négy lövést hallottak.

A benzinkutat a rendőrség teljesen körbezárta, jelenleg is zajlik a helyszínelés. A területen több rendőrautó tartózkodik. A portál megkereste a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrséget, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy a helyszínen rendőri intézkedés zajlik.