Elfajult a vita: lövések dördültek Szegeden, a rendőrök lezárták a helyszínt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 15:22
A vitában a szemtanúk elmondása alapján egy gépjárműoktató is érintett lehetett.

Csütörtök délután egy közlekedési vita fajulhatott el egy benzinkútnál Szegeden. A helyszínt a rendőrök lezárták, három rendőrautó is érkezett a helyszínre. Szemtanúk szerint a konfliktus során lövések is eldördültek.

Lövések dördültek a benzinkúton, a rendőrség lezárta a helyszínt Fotó: Karnok Csaba

A Délmagyar helyszíni információi szerint Szegeden, a Fónógyári úton, egy benzinkútnál közlekedési helyzet miatt alakult ki szóváltás, amely később elfajult. A vitában a szemtanúk elmondása alapján egy gépjárműoktató is érintett lehetett. A helyszínen tartózkodó szemtanúk arról is beszámoltak, hogy gázriasztó fegyver került elő, és legalább négy lövést hallottak.

A benzinkutat a rendőrség teljesen körbezárta, jelenleg is zajlik a helyszínelés. A területen több rendőrautó tartózkodik. A portál megkereste a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrséget, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy a helyszínen rendőri intézkedés zajlik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
