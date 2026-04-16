Robert Redford kvízén át Bud Spencerékig: ezek a leghíresebb szerencsejátékos filmek

Április 16-tól vetítik a hazai mozik a Családi főnyeremény című francia komédiát, melyben egy család életét változtatja meg a lottóötös, és a vele érkező rengeteg pénz. Ebből az alkalomból listára gyűjtöttük a szerencsejáték témájának legemlékezetesebb alkotásait.

A Bud Spencer filmek közül ez a műfaj sem maradhatott ki a szerencsejáték műzfajából (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Szerencsejátékos filmek

És megint dühbe jövünk (1978)

Kell a pénz a Papi szemműtétjére! A Firpo fivérek ezzel a küldetéssel vágnak bele a különféle nyeremények megszerzésébe, legyen szó sportversenyekről vagy pókerezésről. Terence Hill a végén még a főgonosz Görög hajóját is elnyeri, ami után persze jöhet a kötelező bunyó Bud Spencer oldalán, és a végén még a Papi szeméről is kiderül egy s más, míg egy feldobott pénzérme igazságot nem tesz a nagy nyeremény jogos helyéről.

Kvíz-show (1994)

Robert Redford rendezői életművének éke, és a fiatal Ralph Fiennes egyik első nemzetközi sikere a Kvíz-show, ami megtörtént és nagy visszhangot kiváltó esetet dolgozott fel. Az amerikai televíziózás hőskorában az újdonságot jelentő műveltségi vetélkedők országos figyelmet vonzottak, az egyik csatorna pedig a játék befolyásolásával tornázta még feljebb a nézettséget. Ehhez pedig szükségük volt egy jól eladható játékosra, aki cserébe eladja a saját lelkiismeretét.

Telitalálat (2003)

Az 1956-os forradalom eseményeit szokatlan szemszögből dolgozta fel ez a remek, ám kevésbé ismert szatíra. Kardos Sándor és Szabó Illés filmjének targoncás főhőse épp a forradalom kitörésének napján veszi át a totónyereményét, az óriási pénzösszeg sorsa pedig kalandosan alakul a zűrzavaros utcai és családi események közepette. De hát senkinek sem könnyű, ahogy azt az alábbi videóban is megállapítja a főszerepet játszó Gáspár Sándor.

Gettómilliomos (2008)

A legjobb film Oscar-díját is elnyerte ez a hollywoodi és bollywoodi mozi jellegzetességeit egyaránt magába foglaló érzelmes alkotás, melynek főhőse indiai utcagyerekből lesz milliomos egy tévés kvízműsor révén. A végső céljához való eljutáshoz pedig szüksége van minden tapasztalatra, amit a korábbi küzdelmei során szerzett.