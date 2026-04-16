Robert Redford kvízén át Bud Spencerékig: ezek a leghíresebb szerencsejátékos filmek

Április 16-tól vetítik a hazai mozik a Családi főnyeremény című francia komédiát, melyben egy család életét változtatja meg a lottóötös, és a vele érkező rengeteg pénz. Ebből az alkalomból listára gyűjtöttük a szerencsejáték témájának legemlékezetesebb alkotásait.
És megint dühbe jövünk (1978)
Kell a pénz a Papi szemműtétjére! A Firpo fivérek ezzel a küldetéssel vágnak bele a különféle nyeremények megszerzésébe, legyen szó sportversenyekről vagy pókerezésről. Terence Hill a végén még a főgonosz Görög hajóját is elnyeri, ami után persze jöhet a kötelező bunyó Bud Spencer oldalán, és a végén még a Papi szeméről is kiderül egy s más, míg egy feldobott pénzérme igazságot nem tesz a nagy nyeremény jogos helyéről.
Kvíz-show (1994)
Robert Redford rendezői életművének éke, és a fiatal Ralph Fiennes egyik első nemzetközi sikere a Kvíz-show, ami megtörtént és nagy visszhangot kiváltó esetet dolgozott fel. Az amerikai televíziózás hőskorában az újdonságot jelentő műveltségi vetélkedők országos figyelmet vonzottak, az egyik csatorna pedig a játék befolyásolásával tornázta még feljebb a nézettséget. Ehhez pedig szükségük volt egy jól eladható játékosra, aki cserébe eladja a saját lelkiismeretét.
Telitalálat (2003)
Az 1956-os forradalom eseményeit szokatlan szemszögből dolgozta fel ez a remek, ám kevésbé ismert szatíra. Kardos Sándor és Szabó Illés filmjének targoncás főhőse épp a forradalom kitörésének napján veszi át a totónyereményét, az óriási pénzösszeg sorsa pedig kalandosan alakul a zűrzavaros utcai és családi események közepette. De hát senkinek sem könnyű, ahogy azt az alábbi videóban is megállapítja a főszerepet játszó Gáspár Sándor.
Gettómilliomos (2008)
A legjobb film Oscar-díját is elnyerte ez a hollywoodi és bollywoodi mozi jellegzetességeit egyaránt magába foglaló érzelmes alkotás, melynek főhőse indiai utcagyerekből lesz milliomos egy tévés kvízműsor révén. A végső céljához való eljutáshoz pedig szüksége van minden tapasztalatra, amit a korábbi küzdelmei során szerzett.
Nyerd meg az életed (2021-2025)
Az utóbbi években megszaporodtak a disztópikus, életre-halálra zajló jövőbeli vetélkedőkről szóló mozgóképes történetek. Közülük is kiemelkedett ez a dél-koreai meglepetésszéria, ami pillanatok alatt vált felkapott popkulturális jelenséggé szerte a világon. A túlélőjáték izgalmai, a korszellemre rátapintó társadalomkritika, és persze a remek karakterek évadról évadra egyre több rajongót szereztek, egészen a közelmúltbeli fináléig, és már készül a hollywoodi változat is.
A menekülő ember (2025)
Ha már szó esett a disztópikus túlélőjátékokról, akkor mindenképp itt a helye Stephen King történetének, melyből az 1980-as években és a közelmúltban is készült nagyszabású hollywoodi mozifilm. Ezekben az elképzelt nem túl távoli jövő legnépszerűbb szórakoztató műsora A menekülő ember, aminek játékosaira profi gyilkosok hada vadászik, és 30 napot kell túlélni a győzelemhez. De ki nevezne be egy ilyen vetélkedőre? Például az, akinek nincs más választása, mert ártatlanul szenved börtönben, vagy mert a beteg a gyereke megmentéséért küzd.
Családi főnyeremény (2026)
Megnyerni a lottót igazi főnyeremény, nem igaz? És ha megnyerné egy közeli rokonod a lottót, számítanál tőle egy kis pénzre, nem igaz? Így vannak ezzel ennek a francia vígjátéknak a szereplői is, ám a számításaik nem egészen a reményeik szerint alakulnak, és arra is rá kell jönniük, hogy megnyerni a lottót nem mindig jelent főnyereményt az életben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.