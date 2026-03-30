Sztrókot kapott a kisfiú, édesanyja az utolsó pillanatban ért vele kórházba: "A szemem előtt halt meg"

A kis Hudson Reid édesanyjának a világa egy másodperc alatt omlott össze, miután kiderült: gyermeke gyomorrontásra hasonlító tünete súlyos gondot jelzett. A 29 éves, skóciai Kilwinning városában élő Amber Davidson kisfia ugyanis sztrókot kapott. Miután az anya észlelte az erre utaló tüneteket, a furcsa hangokat, felduzzadt karokat, azonnal kórházba rohant vele. Ott pedig, amint átvették tőle, rögtön öt orvos dolgozott Hudsonon, aki öt napig eszméletlen maradt, miután rohamot kapott. Végül kimutatták: egy nagy vérrög van az agyában, ez okozott agyvérzést nála.

A kisgyermek gyomorrontásra utaló tünetét valójában a sztrók okozta

Az orvosok közlése szerint Hudson esete "egymillió az egyhez". A vérrögöt ugyanis nem más okozta nála, mint hogy kiszáradt. Ezt pedig egy hányásos betegség idézte elő, amitől még a vére is besűrösödött. Ez okozta a sztrókot, ami miatt négy hetet töltött kórházban. Vérátömlesztést és vérhigítókat kapott. Ez alatt pedig közölték édesanyjával: vélhetően soha többé nem fog tudni járni, beszélni vagy mozogni. Ehhez képest Hudson hamar lábra állt. Most hétéves, és semmi nem mutatja, hogy korábban súlyos agykárosodást szenvedett.

Sztrókot kapott, de majdnem teljesen felépült belőle

Egyedül az látszik, hogy gyakran elesik, és néha beszédproblémái vannak. De ennek ellenére teljesen normális életet él. Egyszerűen egy igazi csoda, amitől még az orvosok is le vannak nyűgözve. Minden várakozásra rácáfolt

- jelentette ki Amber, hozzátéve: eleinte nem gondolta, fia milyen súlyos gonddal küzd. Hudson ugyanis nem sírt, és még csak nem is nyüszögött.

A karját vettem észre először, majd furcsa hangokat adott ki. Felhívtam az orvost, hogy szerintem rohama van. Kórházba vittem, ahol újraélesztették. A szemem előtt halt meg. Most, öt évvel később napról napra élünk. Ez egy olyan játszma, amiben várnunk kell. De őt ez nem izgatja. Hudson egy csupaszív, mosolygós kisfiú

- idézte az anyát a Mirror.