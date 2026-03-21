BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azt hitte, hogy csak viccel a fia – borzalmas segítségkérés volt a háttérben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 14:30
Az anya sem gondolta. Súlyos beteg volt a fia.

A walesi Andrea Wray először azt hitte, gyerekek telefonos tréfájáról van szó, amikor egy furcsa hívást kapott. A vonal másik végén valaki csak annyit ismételgetett: „anya, anya”. A 63 éves nő már majdnem letette a telefont, amikor észrevette, hogy a kijelzőn fia, Ash neve jelenik meg. Ekkor jött rá, hogy a hívás valójában segélykiáltás.

Fotó: Pexels

A kétgyermekes édesanya azonnal hazarohant, és azt látta, hogy 35 éves fia képtelen beszélni. Attól tartott, hogy Ash sztrókot kapott, ezért azonnal orvosi segítséget kért. A kórházban azonban az orvosok közölték: nem sztrókról van szó – ugyanakkor azt sem tudták megmondani, mi okozza az állapotát. 

A férfi egészségügyi problémái még 2021 februárjában kezdődtek. Ash egy észak-walesi szállodában dolgozott, amikor rosszul lett és összeesett a munkahelyén. Az orvosok akkor fülgyulladásra gyanakodtak, antibiotikumot írtak fel neki, és pihenést javasoltak.

Andrea azonban hamar furcsa változásokat vett észre fia járásában. Ash néha felemelte a lábát, de nem tudta befejezni a lépést. Ez az állapot hetekig tartott. 

 Azt mondtam neki: fejezd be a lépést, Ash, mit csinálsz? Ő pedig azt válaszolta: nem tudom, anya

 – idézte fel az édesanya. 

Nem sokkal később Ash állapota tovább romlott: súlyos, rendkívül fájdalmas rohamok jelentkeztek nála, amelyek az epilepsziához hasonlítanak. A férfi elvesztette a beszéd és a járás képességét, és azóta is kerekesszéket használ. Az orvosok mind a mai napig nem tudtak pontos diagnózist felállítani. A vizsgálatokat az is nehezíti, hogy Ash ritka módon ellenáll az altatásnak, ezért több fontos tesztet sem tudnak elvégezni rajta.

A férfi jelenleg GoFundMe-adománygyűjtést indított, mert lépcsőliftre lenne szüksége a lakásához. A negyedik emeleten él egy magánbérleményben Rhyl városában, és azt állítja, hogy a helyi önkormányzat nem finanszírozza a szükséges átalakítást. Emiatt gyakran kénytelen „lecsúszva” közlekedni a lépcsőn – tudta meg a Mirror.

Ash írásban számolt be a mindennapjairól, mivel továbbra sem tud beszélni. Elmondása szerint rendkívül frusztráló számára, hogy nincs konkrét diagnózisa. 

A fejem tudja, mit kellene tennem, de a testem nem működik együtt

 – fogalmazott.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
