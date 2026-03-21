Azt hitte, hogy csak viccel a fia – borzalmas segítségkérés volt a háttérben

A walesi Andrea Wray először azt hitte, gyerekek telefonos tréfájáról van szó, amikor egy furcsa hívást kapott. A vonal másik végén valaki csak annyit ismételgetett: „anya, anya”. A 63 éves nő már majdnem letette a telefont, amikor észrevette, hogy a kijelzőn fia, Ash neve jelenik meg. Ekkor jött rá, hogy a hívás valójában segélykiáltás.
A kétgyermekes édesanya azonnal hazarohant, és azt látta, hogy 35 éves fia képtelen beszélni. Attól tartott, hogy Ash sztrókot kapott, ezért azonnal orvosi segítséget kért. A kórházban azonban az orvosok közölték: nem sztrókról van szó – ugyanakkor azt sem tudták megmondani, mi okozza az állapotát.
A férfi egészségügyi problémái még 2021 februárjában kezdődtek. Ash egy észak-walesi szállodában dolgozott, amikor rosszul lett és összeesett a munkahelyén. Az orvosok akkor fülgyulladásra gyanakodtak, antibiotikumot írtak fel neki, és pihenést javasoltak.
Andrea azonban hamar furcsa változásokat vett észre fia járásában. Ash néha felemelte a lábát, de nem tudta befejezni a lépést. Ez az állapot hetekig tartott.
Azt mondtam neki: fejezd be a lépést, Ash, mit csinálsz? Ő pedig azt válaszolta: nem tudom, anya
– idézte fel az édesanya.
Nem sokkal később Ash állapota tovább romlott: súlyos, rendkívül fájdalmas rohamok jelentkeztek nála, amelyek az epilepsziához hasonlítanak. A férfi elvesztette a beszéd és a járás képességét, és azóta is kerekesszéket használ. Az orvosok mind a mai napig nem tudtak pontos diagnózist felállítani. A vizsgálatokat az is nehezíti, hogy Ash ritka módon ellenáll az altatásnak, ezért több fontos tesztet sem tudnak elvégezni rajta.
A férfi jelenleg GoFundMe-adománygyűjtést indított, mert lépcsőliftre lenne szüksége a lakásához. A negyedik emeleten él egy magánbérleményben Rhyl városában, és azt állítja, hogy a helyi önkormányzat nem finanszírozza a szükséges átalakítást. Emiatt gyakran kénytelen „lecsúszva” közlekedni a lépcsőn – tudta meg a Mirror.
Ash írásban számolt be a mindennapjairól, mivel továbbra sem tud beszélni. Elmondása szerint rendkívül frusztráló számára, hogy nincs konkrét diagnózisa.
A fejem tudja, mit kellene tennem, de a testem nem működik együtt
– fogalmazott.
