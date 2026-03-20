Hős a teremben: edzés közben állt meg a férfi szíve, szinte hihetetlen ahogy megmenekült

Hihetetlen lélekjelenlét és gyors reakció mentette meg egy 41 éves férfi életét, aki egy edzőteremben, edzés közben kapott szívmegállást. Chris Wall ma már csodaként tekint arra, hogy túlélte a történteket.

Az edzőteremben lett rosszul a férfi.

Csoda az edzőteremben

A drámai eset 2025 júniusában történt egy angliai edzőteremben, ahol Chris éppen egy intenzív edzésen vett részt. Bár aznap reggel fáradtnak érezte magát, semmi olyan tünetet nem tapasztalt, ami komoly bajra utalt volna. Az edzés közepe felé azonban váratlanul összeesett.

Az órát vezető edzőterem-tulajdonos, Robin Oakley azonnal felismerte, hogy szívmegállás történt. Nem ez volt az első ilyen esete: korábban már két hasonló helyzetben is helyt kellett állnia. Azonnal megkezdte az újraélesztést (CPR), miközben a jelenlévők segítséget hívtak és defibrillátort hoztak.

A férfi életéért folytatott küzdelem hosszú percekig tartott: Chris körülbelül 30 percen át kapott újraélesztést, és öt defibrillátoros sokkot kapott, egyet az edző, négyet a kiérkező mentők. Végül helikopterrel szállították kórházba, ahol három napig kezelték. Az orvosok megállapították, hogy a szívmegállást egy artériában kialakult plakkrepedés okozta, amely vérrögöt idézett elő, teljesen elzárva a szívizom vérellátását.

A felépülés nem volt könnyű: Chris bordái megsérültek az újraélesztés során, gyengének és szédülősnek érezte magát, és mentálisan is megterhelő volt számára a történtek feldolgozása. Párja, Nikki azonban végig mellette állt, és fokozatosan segítette vissza a mindennapokba.

A történtek hatására életmódot váltott: teljesen leszokott a dohányzásról, kevesebb alkoholt fogyaszt, és jobban odafigyel az étkezésére. Már alig több mint egy hónappal az eset után visszatért az edzőterembe, ahol óvatosan kezdte újra az edzést. Bár még mindig van benne félelem, különösen azzal az edzéssel kapcsolatban, ahol az eset történt, a közösség támogatása segített neki visszanyerni az önbizalmát, tudta meg a Mirror.

Ma már nem lennék itt, ha azon a napon nem mentem volna el az edzésre

– mondta.