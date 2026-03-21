„Végre a saját ágyában aludhat” – Hazaengedték a kórházból a kis szívbeteg Józsikát, így van most

Vannak pillanatok, amikor a világ megáll egy percre, és csak a megkönnyebbülés sóhaja hallatszik. A dombrádi Lakatos család számára ez a pillanat akkor jött el, amikor az orvosok kimondták a várva várt mondatot: a szívbeteg Józsika hazamehet. A kisfiú, akinek élete a születése óta folyamatos küzdelem, maga mögött hagyta a kórházi osztályt, hogy újra ott lehessen, ahol a legnagyobb biztonságban van – a szülei ölelésében.

A szívbeteg Józsika hazatérése azonban nem jelenti azt, hogy minden gond megoldódott. A gyermek szervezete továbbra is rendkívül törékeny Fotó: olvasói

A legutóbbi hetek pokoliak voltak Anita és családja számára. Miután a kis Józsikát egy drámai lázgörcs rázta meg, a szülők a legrosszabbtól tartottak. Egy szívbeteg, legyengült szervezet számára egy ilyen roham nem csupán ijesztő tünet, hanem közvetlen életveszély. A mentők szirénázása, a sürgősségi osztály fehér fényei és a bizonytalanság órái után most végre a madárcsicsergés és az otthon illata fogadta a családot.

A szívbeteg Józsika első éjszakája ismét otthon

Amikor rátettem a saját ágyára, és láttam, ahogy megnyugszik az arca, elsírtam magam

– mesélte az édesanya, Anita.

A kórházban minden perc a szorongásról szól. Figyeled a monitorokat, várod az orvost, és rettegsz a következő rossz hírtől. Most, hogy itt tarthatom a karjaimban, újra elhiszem, hogy van remény

- tette hozzá az anyuka.

A szívbeteg gyermek hazatérése azonban nem jelenti azt, hogy minden gond megoldódott. Józsika szervezete továbbra is rendkívül törékeny. A vérszegénység és a pajzsmirigybetegség miatti állandó kontroll, a speciális étrend és a fokozott figyelem a mindennapok része marad. A szülők most egy percre sem veszik le róla a szemüket, hiszen a lázgörcs kezelése utáni időszakban a legkisebb hőemelkedés is azonnali riadótervet igényel.

A küzdelem, amihez összefogás kell

Bár a lelki teher egy része a hazatéréssel könnyebb lett, az anyagi nehézségek továbbra is sújtják a családot. A speciális tápszer, a gyógyszerek és a folyamatos orvosi vizsgálatok költségei felemésztik a család minden tartalékát. A dombrádi család számára minden nap egy újabb megvívandó csata, ahol nemcsak a betegséggel, hanem a kilátástalansággal is meg kell küzdeniük.