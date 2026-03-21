„Végre a saját ágyában aludhat” – Hazaengedték a kórházból a kis szívbeteg Józsikát, így van most

szívbeteg
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 08:30
betegségöröm
A dombrádi Lakatos család számára véget ért a gyötrelmes várakozás. A szívbeteg Józsika súlyos vérszegénysége után legutóbb egy ijesztő lázgörcs miatt került élet és halál közé, ám most végre elhagyhatta a kórtermet. Szülei végre nem a rideg kórházi falak között, hanem saját otthonuk melegében ölelhetik magukhoz kisfiukat, aki minden nap bizonyítja: egy igazi hős.
Vannak pillanatok, amikor a világ megáll egy percre, és csak a megkönnyebbülés sóhaja hallatszik. A dombrádi Lakatos család számára ez a pillanat akkor jött el, amikor az orvosok kimondták a várva várt mondatot: a szívbeteg Józsika hazamehet. A kisfiú, akinek élete a születése óta folyamatos küzdelem, maga mögött hagyta a kórházi osztályt, hogy újra ott lehessen, ahol a legnagyobb biztonságban van – a szülei ölelésében.

A szívbeteg Józsika hazatérése azonban nem jelenti azt, hogy minden gond megoldódott. A gyermek szervezete továbbra is rendkívül törékeny Fotó:   olvasói

A legutóbbi hetek pokoliak voltak Anita és családja számára. Miután a kis Józsikát egy drámai lázgörcs rázta meg, a szülők a legrosszabbtól tartottak. Egy szívbeteg, legyengült szervezet számára egy ilyen roham nem csupán ijesztő tünet, hanem közvetlen életveszély. A mentők szirénázása, a sürgősségi osztály fehér fényei és a bizonytalanság órái után most végre a madárcsicsergés és az otthon illata fogadta a családot.

A szívbeteg Józsika első éjszakája ismét otthon

Amikor rátettem a saját ágyára, és láttam, ahogy megnyugszik az arca, elsírtam magam

– mesélte az édesanya, Anita. 

A kórházban minden perc a szorongásról szól. Figyeled a monitorokat, várod az orvost, és rettegsz a következő rossz hírtől. Most, hogy itt tarthatom a karjaimban, újra elhiszem, hogy van remény

- tette hozzá az anyuka.

A szívbeteg gyermek hazatérése azonban nem jelenti azt, hogy minden gond megoldódott. Józsika szervezete továbbra is rendkívül törékeny. A vérszegénység és a pajzsmirigybetegség miatti állandó kontroll, a speciális étrend és a fokozott figyelem a mindennapok része marad. A szülők most egy percre sem veszik le róla a szemüket, hiszen a lázgörcs kezelése utáni időszakban a legkisebb hőemelkedés is azonnali riadótervet igényel.

A küzdelem, amihez összefogás kell

Bár a lelki teher egy része a hazatéréssel könnyebb lett, az anyagi nehézségek továbbra is sújtják a családot. A speciális tápszer, a gyógyszerek és a folyamatos orvosi vizsgálatok költségei felemésztik a család minden tartalékát. A dombrádi család számára minden nap egy újabb megvívandó csata, ahol nemcsak a betegséggel, hanem a kilátástalansággal is meg kell küzdeniük.

A Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány továbbra is a család mellett áll. Dudás Ildikó az alapítvány vezetője hangsúlyozta: „Józsika hazatérése egy hatalmas győzelem, de a háborút még nem nyertük meg. Ahhoz, hogy ez a kisfiú megkaphassa a szükséges kezeléseket és ne kelljen újra a kórházi ágyon feküdnie, közösségi segítségre van szükség.”

Ne engedjük el a kezüket!

Józsika mosolya a legszebb ajándék, amit a szülei kaphattak. Az, hogy újra a saját játékaival játszhat, és az édesanyja főztjét eheti, erőt ad a családnak a folytatáshoz. De ez az erő véges. A kisfiú sorsa emlékeztet minket arra, milyen törékeny az egészség, és milyen sokat jelenthet egy-egy segítő kéz.

A segítség nem csupán pénzről szól, hanem az esélyről, hogy Józsika egyszer majd egészséges felnőtté válhasson. Ha szeretnél segíteni Józsikának, akkor ITT tudod felvenni az alapítvánnyal a kapcsolatot!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
