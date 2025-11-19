„Elhatároztam, hogy segítek” - Dudás Ildikó több mint egymillió forintot gyűjtött össze az agydaganattal küzdő Petrának

A 33 éves ötgyermekes mezőcsáti anyuka élete egyik napról a másikra változott meg. Zsibbadást érzett a fejében. Az orvosi vizsgálatok elvégzése után kellett szembesülni vele, hogy agydaganata van. Azóta az életéért küzd, és minden nap utazik kezelésekre Debrecenbe. A nehéz helyzetben lévő család segítségére Dudás Ildikó sietett.
Miután hallottam, hogy Petra agyában egy 3,7 centiméteres daganatot találtak, elhatároztam, hogy segítek nekik, hiszen hosszú és anyagilag megterhelő út vezet a családanya gyógyulásához
– mondja együttérzően Dudás Ildikó a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője, aki hozzáteszi, hogy a fiatal nőnek először sugárkezeléseken kell részt vennie, amit vizsgálatok követnek, majd három hónap múlva kemoterápián kell részt vennie.
Az utazás, a kezelések és a különleges étrend miatt a család anyagi keretei kimerültek, ezért úgy gondoltam, hogy Mezőcsáton szervezek egy jótékonysági rendezvényt, amelynek bevételével Petrát szeretném támogatni. Szerencsére nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, és voltak olyan fellépők is, akik az ország másik végéből utaztak el Mezőcsátra, hogy segítsenek
– folytatja meghatódottan Ildikó, aki nagyon színvonalas programot állított össze. November 14-15-én benépesült a színházterem Mezőcsáton. Pénteken a Mennyei Imádók jótékonysági koncertjével kezdődtek el a programok.
Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott minket, hogy létrejöhessen a két napos esemény ahol Mata Ricsi, és Dudás Dávid is részt vett. A gyerekek mesehősökkel is találkozhattak, volt süti vásár, ki mit tud, és még néptáncegyüttesek is felléptek. Teljesült az álmom, 1001000 forint jött össze a 21 napos gyűjtés alatt, amit szombaton este át is adtam Petráéknak. Nem indult zökkenőmentesen a szervezés, de végül nagyon jól sikerült a rendezvény, és nagyon jó érzés volt segíteni Petrát a daganattal vívott harcában
– zárja a beszélgetést Ildikó, aki az életét arra tette fel, hogy másoknak segítsen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.