„Elhatároztam, hogy segítek” - Dudás Ildikó több mint egymillió forintot gyűjtött össze az agydaganattal küzdő Petrának

A 33 éves ötgyermekes mezőcsáti anyuka élete egyik napról a másikra változott meg. Zsibbadást érzett a fejében. Az orvosi vizsgálatok elvégzése után kellett szembesülni vele, hogy agydaganata van. Azóta az életéért küzd, és minden nap utazik kezelésekre Debrecenbe. A nehéz helyzetben lévő család segítségére Dudás Ildikó sietett.

Több mint egymillió forintot gyűjtött össze Dudás Ildikó (j) az agydaganattal küzdő Petrának / Fotó: olvasói fotó

Dudás Ildikó gyűjtésbe kezdett, hogy támogatni tudja a családot

Miután hallottam, hogy Petra agyában egy 3,7 centiméteres daganatot találtak, elhatároztam, hogy segítek nekik, hiszen hosszú és anyagilag megterhelő út vezet a családanya gyógyulásához

– mondja együttérzően Dudás Ildikó a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője, aki hozzáteszi, hogy a fiatal nőnek először sugárkezeléseken kell részt vennie, amit vizsgálatok követnek, majd három hónap múlva kemoterápián kell részt vennie.

A gyerekek mesehősökkel is találkozhattak a jótékonysági rendezvényen / Fotó: olvasói fotó

Az utazás, a kezelések és a különleges étrend miatt a család anyagi keretei kimerültek, ezért úgy gondoltam, hogy Mezőcsáton szervezek egy jótékonysági rendezvényt, amelynek bevételével Petrát szeretném támogatni. Szerencsére nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, és voltak olyan fellépők is, akik az ország másik végéből utaztak el Mezőcsátra, hogy segítsenek

– folytatja meghatódottan Ildikó, aki nagyon színvonalas programot állított össze. November 14-15-én benépesült a színházterem Mezőcsáton. Pénteken a Mennyei Imádók jótékonysági koncertjével kezdődtek el a programok.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott minket, hogy létrejöhessen a két napos esemény ahol Mata Ricsi, és Dudás Dávid is részt vett. A gyerekek mesehősökkel is találkozhattak, volt süti vásár, ki mit tud, és még néptáncegyüttesek is felléptek. Teljesült az álmom, 1001000 forint jött össze a 21 napos gyűjtés alatt, amit szombaton este át is adtam Petráéknak. Nem indult zökkenőmentesen a szervezés, de végül nagyon jól sikerült a rendezvény, és nagyon jó érzés volt segíteni Petrát a daganattal vívott harcában

– zárja a beszélgetést Ildikó, aki az életét arra tette fel, hogy másoknak segítsen.