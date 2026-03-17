Sötét szobában szomorkodik a gipszbe zárt 3 éves kisfiú, Zentének csak egy vágya van

Zente, a hároméves miskolci kisfiú igazi harcos, de most egy olyan akadályba ütközött, amit egyedül nem tud leküzdeni. A dongaláb műtétet követő rehabilitáció legnehezebb heteit éli: a kisfiú lábát a combjától a lábujjáig érő fekvőgipsz rögzíti, ami teljesen ágyhoz láncolja az egyébként örökmozgó gyermeket.

Fotó: olvasói felvétel

A dongalábú Zente a négy fal fogságában él

Míg a kortársai a tavaszi napsütésben szaladgálnak, Zente a szobájában fekve figyeli a világot. A március 9-i, komplikációkkal teli beavatkozás óta a kisfiú állapota stabilizálódott, de a gyógyulás ára a mozdulatlanság. Édesanyja, Fehér Enikő elcsukló hangon mesélt a mindennapokról: Zentét jelenleg lehetetlen kivinni a szabadba, hiszen a merev gipsz miatt semmilyen hagyományos eszközbe nem fér bele úgy, hogy ne okozzanak neki fájdalmat.

Zente nagyon hősiesen viseli a megpróbáltatásokat, de látom rajta, mennyire vágyik ki. Egy kis friss levegő, a madarak csicsergése most többet segítene a lelkének, mint bármilyen gyógyszer

– mondja az édesanya.

Egy speciális babakocsi jelenthetné a szabadságot

A család most egy különleges kéréssel fordul a nyilvánossághoz. Olyan sport babakocsit keresnek – akár kölcsönbe, akár adományként –, amelyben a kisfiú kényelmesen el tud feküdni, és amely elég hosszú ahhoz, hogy a gipszelt lába ne lógjon le róla. Ez az aprónak tűnő tárgy Zentének a kaput jelentené a külvilág felé.

A gipsz levétele legkorábban április 2-án várható, addig azonban minden nap ajándék lenne a szabadban. A család anyagi helyzete a folyamatos gyógykezelések és az utazási költségek miatt továbbra is válságos, így saját erőből képtelenek beszerezni az eszközt.

Összefogás egy kisfiú mosolyáért

Dudás Ildikó, a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője, aki az első perctől a család mellett áll, most is mozgósítja az erejét.

Nem hagyhatjuk, hogy a kisfiú a gyógyulás heteit egy sötét szobába zárva töltse. Aki ismer engem, tudja: addig megyek, amíg meg nem találjuk a megoldást. Kérem, aki tud segíteni egy megfelelő babakocsival, jelentkezzen!

– tette hozzá Ildikó.