Sötét szobában szomorkodik a gipszbe zárt 3 éves kisfiú, Zentének csak egy vágya van

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 10:00
A miskolci kis hős, a dongalábú Zente túl van a harmadik nehéz műtétjén, ám a gyógyulás hetei most fájdalmas bezártságban telnek. A kisfiú dongalábát április elejéig súlyos fekvőgipsz rögzíti, ami miatt képtelen a szabadba menni. Édesanyja most a közösség erejében bízik: egy speciális babakocsira lenne szükségük, hogy a kisfiú legalább a tavaszi napsütést élvezhesse a nehéz kezelések között.

Zente, a hároméves miskolci kisfiú igazi harcos, de most egy olyan akadályba ütközött, amit egyedül nem tud leküzdeni. A dongaláb műtétet követő rehabilitáció legnehezebb heteit éli: a kisfiú lábát a combjától a lábujjáig érő fekvőgipsz rögzíti, ami teljesen ágyhoz láncolja az egyébként örökmozgó gyermeket.

A dongalábú Zente nagyon hősiesen viseli a megpróbáltatásokat, de vágyik a levegőre, a madarak csicsergése most többet segítene a lelkének, mint bármilyen gyógyszer. 
Fotó: olvasói felvétel

A dongalábú Zente a négy fal fogságában él

Míg a kortársai a tavaszi napsütésben szaladgálnak, Zente a szobájában fekve figyeli a világot. A március 9-i, komplikációkkal teli beavatkozás óta a kisfiú állapota stabilizálódott, de a gyógyulás ára a mozdulatlanság. Édesanyja, Fehér Enikő elcsukló hangon mesélt a mindennapokról: Zentét jelenleg lehetetlen kivinni a szabadba, hiszen a merev gipsz miatt semmilyen hagyományos eszközbe nem fér bele úgy, hogy ne okozzanak neki fájdalmat.

Zente nagyon hősiesen viseli a megpróbáltatásokat, de látom rajta, mennyire vágyik ki. Egy kis friss levegő, a madarak csicsergése most többet segítene a lelkének, mint bármilyen gyógyszer

 – mondja az édesanya.

Egy speciális babakocsi jelenthetné a szabadságot

A család most egy különleges kéréssel fordul a nyilvánossághoz. Olyan sport babakocsit keresnek – akár kölcsönbe, akár adományként –, amelyben a kisfiú kényelmesen el tud feküdni, és amely elég hosszú ahhoz, hogy a gipszelt lába ne lógjon le róla. Ez az aprónak tűnő tárgy Zentének a kaput jelentené a külvilág felé.

A gipsz levétele legkorábban április 2-án várható, addig azonban minden nap ajándék lenne a szabadban. A család anyagi helyzete a folyamatos gyógykezelések és az utazási költségek miatt továbbra is válságos, így saját erőből képtelenek beszerezni az eszközt.

Összefogás egy kisfiú mosolyáért

Dudás Ildikó, a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője, aki az első perctől a család mellett áll, most is mozgósítja az erejét.

Nem hagyhatjuk, hogy a kisfiú a gyógyulás heteit egy sötét szobába zárva töltse. Aki ismer engem, tudja: addig megyek, amíg meg nem találjuk a megoldást. Kérem, aki tud segíteni egy megfelelő babakocsival, jelentkezzen!

– tette hozzá Ildikó.

Zente története nemcsak a fájdalomról, hanem a mosolyról és az emberi jóságba vetett hitről is szól. 

Segítsünk együtt!
Ha van a birtokodban olyan sport babakocsi, amit szívesen kölcsönadnál Zentének április elejéig, vagy támogatnád a családot a további rehabilitációs költségekben, keresd bizalommal a Mesés mosoly gyermekekért Alapítványt!

Minden megosztás és minden apró felajánlás egy lépéssel közelebb viszi Zentét a gyógyuláshoz!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
